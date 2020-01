Carnaval de São Paulo 2020: conheça os novos membros da Corte do Carnaval paulistano

A nova Corte do Carnaval de São Paulo 2020 foi definida após o concurso que ocorreu na noite de quarta-feira (15 de janeiro), no Grande Auditório do Palácio das Convenções do Anhembi. Os membros eleitos foram o Rei Momo Ricardo Lima, a Rainha Mariana Pedro, a Primeira Princesa Mariana Vasconcellos e a Segunda Princesa Daniela Orcisse.

Juntaram-se à Corte o Cidadão Samba Daílson de Souza e a Cidadã Samba Idivanir de Moura Mesquita, eleitos em outro evento organizado pela União das Escolas de Samba Paulistanas (Uesp).

Corte do Carnaval de São Paulo 2020

A coreografia dos candidatos para o evento foi criada pelo coreógrafo Ismael Toledo. A mestre de cerimônias foi a radialista Patrícia Liberato. O corpo de jurados foi composto por diversas personalidades dos meios artístico, empresarial, profissionais de comunicação e autoridades públicas, entre elas o presidente da São Paulo Turismo, Osvaldo Arvate Júnior, e o apresentador Leão Lobo.

Confira abaixo o perfil e agremiação de cada membro eleito:

Rei Momo:

Ricardo Lima, empresário, 130 kg – Independente Tricolor

Rainha:

Mariana Pedro, dançarina, 22 anos, 1,70 m – Independente Tricolor



Primeira Princesa:

Mariana Vasconcellos, bailarina e modelo, 26 anos, 1,77 m – Vai-Vai

Segunda Princesa:

Daniela Orcisse, dançarina, 32 anos, 1,69 m – Mocidade Unida da Mooca