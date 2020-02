CARNAVAL DE RUA PASSA PELO SESI SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

O SESI São José dos Campos entra no modo carnaval com experts no assunto: Acadêmicos do Baixo Augusta e Simoninha. Juntos, eles levam a energia do popular bloco de rua por onde passam, a apresentação acontece no dia 29 de fevereiro, sábado, às 20h. A entrada é gratuita, com ingressos reservados pelo Meu SESI, https://www.sesisp.org.br/meu-sesi.

Simoninha

O show Roda do Acadêmicos do Baixo Augusta, aliado ao cantor Simoninha, utiliza criatividade, engajamento e alegria para mover o folião eclético. Unida pela pluralidade dos arranjos poderosos dos clássicos e contemporâneos da música brasileira, essa dupla improvável celebra a liberdade artística com orgulho.

Acadêmicos do Baixo Augusta

A banda se formou no mesmo ano do Bloco Acadêmicos do baixo Augusta, em 2009. O cantor Simoninha é uma peça chave, convida anualmente grandes estrelas para participarem dos shows, desde Leci Brandão, até Mariana Aydar e Ludmilla. Todas as pessoas são bem-vindas a essa celebração.

Ficha Técnica

Voz: Patricia Secchis e Hevelson | Percussão: Marcio Forte, Beto, Michel e Bozó | Cavaco: Marinho Mattos | Violão: Olegário | Puxador Oficial: Simoninha

Repertório

O Amanhã

Vou festejar

Caciqueando

Pequena Eva

Cheguei

Evidências

Alagados

País Tropical

Mila

Não Quero Dinheiro

Abra Suas Asas

Taj Mahal

SESI-SP Música

Criado em 2006, o projeto SESI-SP Música oferece ao público apresentações gratuitas de música erudita, popular, nacional e internacional, em todo o Estado de São Paulo. A programação inclui variadas formações musicais, como duos, trios, quartetos, orquestras de câmara e grupos instrumentais. Entre os diversos gêneros contemplados estão blues, jazz, choro, rock, samba, reggae, hip-hop, soul e world music. O objetivo é promover o acesso do trabalhador da indústria e da comunidade às diferentes linguagens para a formação de público e difusão da cultura e da arte musical.

SESI São José dos Campos

Local: SESI São José dos Campos – Av. Cidade Jardim, 4389 – Bosque dos Eucaliptos

Datas e horários: 29 de fevereiro, sábado, às 20h

Capacidade: 4850 lugares

Duração: 75 minutos

Classificação indicativa: Livre

Gênero: Popular

Informações: 12 – 39192063

Entrada gratuita – Reservas antecipadas pelo Meu SESI (www.sesisp.org.br/meu-sesi). Os ingressos serão distribuídos 1 hora antes do início do espetáculo.