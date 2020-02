Carnaval de rua em Cunha embala foliões no Vale do Paraíba

Praça da matriz será o palco principal da folia que contará com blocos, bandas e DJ

O Carnaval de rua vem ganhando cada vez mais espaço nas cidades brasileiras com os foliões procurando esse tipo de diversão, algo que já é tradicional na Estância Climática de Cunha, cidade do Alto Vale do Paraíba.

Para os cinco dias de folia deste ano, a cidade preparou uma extensa programação com apresentações de blocos da cidade, DJs, bandas e outras atrações para um público estimado em 50 mil pessoas.

Uma estrutura especial foi montada na Praça da Matriz, que inclui palco e praça de alimentação, além de isolamento do espaço das apresentações e das ruas do entorno, para garantir conforto e segurança para os foliões.

A festa começa na sexta-feira, 21 de fevereiro, às 22 horas, com a apresentação de DJ, com um repertório bem variado. Na sequência, a Banda Batuke Geral embala o público, em ritmo de carnaval, com muito samba e pagode.

Nos demais dias de folia, os blocos tradicionais da cidade, Dragões do Morro, Pé de Cana e Só Alegria, bem como as bandas Furiosa e Esquadrilha do Samba tomam contam da folia.

Para as crianças, o Carnaval de Cunha também é especial com matinês e o Concurso de Fantasia no domingo, dia 23 de fevereiro.

Outro destaque da festa e que também é tradição em Cunha é o Bloco das Piranhas. Ele sai sempre na segunda-feira de Carnaval, pelas ruas da cidade, com homens vestidos com fantasias femininas. Só nesse dia, normalmente, o evento atrai mais de 20 mil foliões, principalmente do Vale do Paraíba.

Carnaval de Cunha

O Carnaval de Cunha é uma realização da Secretaria de Turismo e Cultura, com o apoio da Polícia Militar do Estado de São Paulo e do Conselho Municipal de Turismo – Comtur-Cunha.

Para oferecer o melhor serviço para quem visitar a cidade, os hotéis, restaurantes e o comércio em geral também se prepararam para receber os turistas durante o Carnaval.

Programação Carnaval de Cunha –2020

As apresentações serão encerradas às 2 horas, de sexta à segunda-feira; e às 20horas, na terça-feira.

Sexta-feira – 21/2

22 h0ras – DJ

23 horas – Banda Batuke Geral

Sábado – 22/2

15 horas – Esquadrilha do Samba

17 horas – Banda Furiosa

20h30 – Bloco Só Alegria

22 horas – Bloco Pé de Cana

23h30 – Bloco Dragões do Morro

1 hora – Banda Batuke Geral

Domingo – 23/2

15 horas – Esquadrilha do Samba e concurso de Fantasia Infantil

17horas – Banda Furiosa

20 horas – Banda Furiosa

21h30 -Bloco Só Alegria

23 horas – DJ

0 hora – Banda Batuke Geral

Segunda-feira 24/2

15 horas – DJ

16 horas – Esquadrilha do Samba

20 horas – Bloco Pé de Cana

21h30 – Bloco Dragões do Morro

23 horas – Bloco das Piranhas

0 hora – Banda Batuke Geral

Terça-feira – 25/2

15 horas – DJ

16 horas – Esquadrilha do Samba

Para mais informações acesse: http://www.cunha.sp.gov.br/

Facebook: https://web.facebook.com/secretariadeturismodecunha/

Instagram: @turismocunha