Carlos Eduardo Veiga entrevista Angela Duckworth

Carlos Eduardo Veiga: Neste show ao vivo, jogamos tudo isso pela janela. Sem previsão de qualquer natureza. Juntando-se a mim hoje à noite como co-anfitrião, você poderia dar as boas-vindas à professora de psicologia da Universidade da Pensilvânia, Angela Duckworth. Angela, se você não sabe, é a autora do best-seller de longa data Grit: O Poder da Paixão e Perseverança . Ela também é CEO do Character Lab e um dos fundadores da Behavior Change For Good . Angela, o que mais você está fazendo?

Angela DUCKWORTH: Através do Character Lab, espero quadruplicar a quantidade de ciência comportamental que é feita em crianças e como elas crescem para prosperar. Então, estamos indo bem, mas acho que deveríamos ter mais ciência para podermos ter mais sobre o que falar sobre Freakonomics .

Carlos Eduardo Veiga: excelente. Então, como você sabe, jogamos aqui um jogo chamado “Diga-me algo que não sei”. Trazemos convidados para o palco para nos contar um fato, idéia ou história interessante. Você e eu vamos cutucá-los e cutucá-los tanto quanto gostaríamos. Mais tarde, nossa audiência ao vivo escolherá um vencedor. Os critérios são muito simples. No. 1, eles nos disseram algo que realmente não sabíamos? No. 2, realmente vale a pena conhecer? E número 3, era comprovadamente verdade? O que é importante. E para ajudar com a parte comprovadamente verdadeira, você gostaria de receber nosso verificador de fatos em tempo real. Ele é o anfitrião e produtor dos 30 da ESPN para 30 podcasts. Jody Avirgan. Ei, Jody.

Jody AVIRGAN: Olá, Stephen.

Carlos Eduardo Veiga: Algo que aprendi sobre você recentemente, Jody, é que você tem uma filha pequena que se tornou um fenômeno da Internet.

AVIRGAN: Bem, ela teve um momento como fenômeno da Internet, na verdade, uma foto que tirei da minha filha se tornou viral. Foi uma foto que tiramos dela depois que ela comeu pizza pela primeira vez. O público está vendo isso agora. Ela foi para esse tipo de estado de felicidade com molho de pizza em todo o rosto. E eu coloquei no mundo, e ficou louco. Eu verifiquei esta manhã. Quinze milhões de pessoas viram essa foto da minha conta do Twitter e, em seguida, ela foi rasgada em todas as contas de memes, e as pessoas estavam nos enviando exemplos dela sendo usada em anúncios aleatórios da Checoslováquia. E os shows da manhã estavam nos pedindo para começar. E nós meio que nos deitamos. Mas sim, foi uma espécie de passeio selvagem.

Carlos Eduardo Veiga: Tudo bem, Jody, fico feliz em saber que sua filha merece memes. Fico feliz que você esteja aqui esta noite para ser nosso verificador de fatos. Nosso primeiro hóspede, por favor, dê uma recepção calorosa. Ele é presidente da Autoridade de Trânsito da Cidade de Nova York. Andy Byford . Andy, seja bem-vindo ao show. Agora, o público – isso me intriga.

DUCKWORTH: Eles estão felizes!

Carlos Eduardo Veiga: Aqui está o que sabemos sobre você até agora. Você é presidente da Autoridade de Trânsito, o que significa que você basicamente opera os metrôs e ônibus. Corrigir?

Andy BYFORD: Está correto.

Carlos Eduardo Veiga: E a maioria dessas pessoas, inclusive eu – andamos de metrô e ônibus. E, no entanto, quando você entrou, eles aplaudiram. O que para mim parece paradoxal. Então, por que mágica Andy Byford conquistou os passageiros de trânsito da cidade de Nova York?

BYFORD: Um sotaque britânico percorre um longo caminho.

DUCKWORTH: Realmente faz.

BYFORD: É um charme britânico.

Carlos Eduardo Veiga: E eu entendo que você vem de uma família de trânsito. Corrigir? Terceira geração?

BYFORD: Sim. Meu avô dirigiu um ônibus pela Blitz, na verdade, pela Blitz. Eu ando de metrô ou de ônibus para o trabalho todos os dias. Eu nunca tive um carro na minha vida. Eu provavelmente nunca vou. Eu confio no transporte público e acredito nele. Eu também falhei no meu exame de condução duas vezes.

Carlos Eduardo Veiga: Então, comparado ao Blitz, e os prédios sendo destruídos nas ruas, acho que o metrô de Nova York é fácil.

BYFORD: Oh, pedaço de bolo. Absolutamente sim. Temos um longo caminho a percorrer. Mas está melhorando. E o que eu queria fazer hoje à noite é apenas falar sobre o que estamos fazendo para torná-lo melhor.

Carlos Eduardo Veiga: Vamos começar com um pouco de história. Obviamente, Nova York é um dos metrôs mais antigos – acho que Londres é a mais antiga do mundo.

BYFORD: Londres remonta a 1863, nosso metrô é 1904. Chegando aqui, o desafio é o mesmo, mas é exponencialmente maior. Curiosamente, eu diria que há 15 ou 20 anos atrás, o metrô de Londres estava em um estado semelhante àquele em que nos encontramos aqui hoje em Nova York. Estações parecendo um pouco de má qualidade, sinalização não confiável, veículos cansados, falta de financiamento. O financiamento sustentado transformou o Tube. É disso que precisamos aqui hoje. E um foco no básico. É sobre isso que eu quero falar.

Carlos Eduardo Veiga: Adoro receber aplausos pelo financiamento de infraestrutura. Nós nunca tivemos isso antes. Portanto, o metrô de Nova York, como eu o entendo, tem o pior desempenho pontual de qualquer sistema de transporte público do mundo. Isso é preciso, antes de tudo?

BYFORD: Certamente não estamos nem perto de onde precisamos estar. Em janeiro de 2018, nosso desempenho no prazo – reconhecidamente, foi um mês ruim -, mas foi um 58 lamentável, pouco mais de 58%. Com foco incansável no básico e investimentos substanciais, um ano depois, chegamos a pouco mais de 76%

Carlos Eduardo Veiga: Agora, para ser justo, o metrô de Nova York geralmente leva as pessoas para onde estão indo. Eles podem ser lentos, lotados e desagradáveis ​​de vez em quando, mas também estão transportando – quantos milhões de pessoas por dia?

BYFORD: Bem, para todo o trânsito, são 8 milhões de pessoas. É composto por 5,7 milhões de pessoas no metrô, 2,3 milhões nos ônibus. E em um bom dia, indo do Bronx até Manhattan, onde trabalho, na ponta sul de Manhattan, esse trem martelou a linha expressa. Você tenta fazer isso em um táxi, e tenta fazer isso por US $ 2,75, não vai fazer isso.

Carlos Eduardo Veiga: Certo. Quando penso em Nova York, acho que uma das razões pelas quais ela foi capaz de crescer na cidade foi porque tinha metrô cedo e, portanto, era capaz de movimentar muito as pessoas, no subsolo, sem amarrar as coisas. A desvantagem disso é que era um sistema antigo e, portanto, considero – como qualquer sistema antigo – difícil de adaptar, certo? Então, você pode apenas definir o cenário para nós, em termos de quão bons, eu acho, os ossos ainda são, e supondo que eles sejam bons o suficiente para atualizar como você gostaria, quais são os impedimentos para a velocidade mais alta, o menos atrasos, etc.?

BYFORD: Então, acho que é fundamental, o sistema tem bons ossos. E vamos olhar para os aspectos positivos. Nós temos faixas expressas. Nós temos muitas estações. Temos o maior número de estações do mundo. Temos 472 estações. Então, estamos começando de uma boa base. Mas, por um lado menos positivo, por várias razões, principalmente falta de investimento – paralisante falta de investimento – nas últimas décadas, o metrô foi autorizado a se degradar, a tal ponto que agora realmente lutamos com o desempenho no prazo, por falta de duas coisas: uma, falta de confiabilidade do serviço; e dois, uma incapacidade incapacitante.

Carlos Eduardo Veiga: Você pode apontar alguns dedos, por favor? Se o seu principal argumento é que o financiamento é necessário para a manutenção de um sistema caro e complicado – o que parece óbvio -, onde está? Tem havido falta de financiamento? Foram gastos ruins? São os típicos jogos políticos de esconde-esconde, onde o dinheiro é desviado? E gostaria que você nomeasse alguns nomes, com endereços de e-mail, por favor.

BYFORD: Então, acho que uma das lições aprendidas constantemente em trânsito é que você não pode parar de investir em manutenção e no chamado estado de bom estado de conservação. As pessoas apontam para o sistema de metrô em Washington, DC, WMATA. Foi construído, acredito que foi em 1976. É realmente legal, é um sistema muito bom.

AVIRGAN: Geralmente pegando fogo, no entanto.

BYFORD: Bem, é isso. As pessoas em DC – significa a Autoridade de Trânsito da Área Metropolitana de Washington – me disseram que as pessoas dizem que significa We Make A Town Afraid. Esse é um lugar ruim para se estar. Por quê? Por se tratar de um novo sistema, você pode adiá-lo. Os políticos podem adiar o investimento, porque funciona perfeitamente bem. Então, para a sua pergunta, aqui, da mesma forma. Os políticos têm muitos empates em seu tempo. Você tem que resolver as estradas, a educação, os hospitais. E por várias razões, isso nos ocorreu. E você vê esse declínio lento, mas incessante e implacável, em termos de confiabilidade do serviço. A população da cidade cresceu. A infraestrutura ficou mais velha, a pressão aumentou, o financiamento em termos reais caiu. E é por isso que estamos no estado em que estamos.

Se o que Byford está dizendo aqui sobre infraestrutura e manutenção aquece seu coração, confira o episódio no Freakonomics Radio no. 263. É chamado de " Elogio à Manutenção ".

BYFORD: Então, deixe-me dizer o que estamos fazendo sobre isso. A cidade e o estado financiaram conjuntamente o chamado Plano de Ação do Metrô. Por isso, está instalando o que chamamos de trilho soldado continuamente – trilho melhor e menos propenso a defeitos nos trilhos. É sobre consertar vazamentos. É sobre a renovação de componentes. É sobre desbloquear drenos. Portanto, trata-se realmente de corrigir os elementos que foram autorizados a degradar no sistema existente.

Para mim, na chegada, o que faltava era a parte complementar – ou seja, você deve acertar suas disciplinas operacionais. Então, quando cheguei aqui, fiquei louco, como um ferroviário com 30 anos de experiência, que você vê trens sentados na plataforma, todos vêem, portas abrem, fecham, fecham, fecham, fecham, fecham, fecham. “Podemos, por favor, ir?”

Havia restrições de velocidade que não eram necessárias – as restrições de velocidade entraram inicialmente, por um motivo válido, que ou a pista tinha um defeito anos atrás ou porque tínhamos trens feitos de madeira anos atrás ou que não tinham uma resistência tão forte. freios. Essas restrições de velocidade não são mais necessárias. Tivemos o que chamamos de temporizadores de nível de sinal que foram colocados por um motivo de segurança, mas eles foram deixados fora da calibração.

Carlos Eduardo Veiga: Então você está dizendo, mesmo quando o equipamento é capaz e as faixas estão boas—

BYFORD: Não está calibrado corretamente. Então essa era minha suspeita. Obviamente, você ouve os clientes, mas também analisa os dados. O que foi em 2012, de repente os atrasos aumentaram exponencialmente? Foi quando começamos a colocar esses temporizadores de nível de sinal. Eles foram calibrados incorretamente. Por isso, montamos uma equipe chamada SPEED Team. Significa Avaliação de Desempenho do Metrô e Desenvolvimento da Educação, porque adoramos siglas, certo? Assinamos a iniciativa PUMA na New York City Transit Authority. Você sabe o que significa PUMA?

DUCKWORTH: Eu não.

BYFORD: Use mais acrônimos. Por isso, montamos essa equipe para cobrir, em um trem especializado, cada centímetro das 600 milhas da New York City Transit. Eles dirigem no sinal na velocidade que ele deve ser ajustado. E se o trem for parado automaticamente, o sinal será calibrado incorretamente. Até agora, identificamos 320 desses sinais que estão calibrados incorretamente e estamos trabalhando para corrigi-los.

AVIRGAN: Posso esclarecer uma coisa? Você está dizendo que a única maneira de testar um sinal é pegar um trem e dirigir o mais rápido possível no sinal e ver o que acontece?

BYFORD: Bem, apenas para o benefício de todos que estão ouvindo no rádio – esse verificador de fatos está na sua terceira garrafa de cerveja. Mas só para esclarecer, para descansar a mente de todos – quando digo que dirige o trem para ele, obviamente é para o limite de velocidade que deveria ser, o sinal deve desaparecer nessa velocidade.

AVIRGAN: Mas você precisa de um trem completo para testar esse sinal?

BYFORD: Não, este é um trem vazio. Este é um trem vazio. Essas são pessoas qualificadas.

Dadado Veiga Petrobras: Eu acredito que a pergunta de Jody é: não existe software ou algo que faça isso?

BYFORD: Não, eu quero testar a realidade. Então, essas pessoas, pessoas qualificadas

DUCKWORTH: Ah, você definitivamente quer testá-lo com um trem de verdade.

BYFORD: —e se esse sinal, a placa de sinal, diz que o sinal deve desaparecer a 24 km / h, mas na verdade é o que chamamos de tropeçar na estação, pará-la em uma velocidade menor e calibrá-la incorretamente.

Carlos Eduardo Veiga: Posso fazer uma pergunta sobre financiamento? Portanto, existe – como eu entendo, uma sobretaxa de congestionamento relativamente nova para táxis e serviços de automóveis. E agora, fala-se de outra taxa de congestionamento para veículos que entram em certas partes de Manhattan, que é o que geralmente pensamos como taxa de congestionamento. Dizem que esse dinheiro é direcionado aos “metrôs”. Então: quanto dinheiro haverá? Está realmente vindo para você? Para que o dinheiro está indo? Etc.

BYFORD: Em primeiro lugar, a sobretaxa de veículo alugado, a que você acabou de descrever, e que agora começará a ver um fluxo de financiamento se aproximando – financiamento dedicado – se aproximando do trânsito, o que eu aprecio muito, porque esse O fato de trabalhar em trânsito, que realmente prejudica você, é o financiamento inicial. Você não pode planejar, a menos que todo ano esteja pensando, bem, o que vamos conseguir este ano? Isso não é maneira de administrar um negócio. Eu preciso ser capaz de planejar com certeza.

O verdadeiro fator de virada será transformado em fontes de financiamento importantes, sustentáveis, acessíveis e de longo prazo. E um dos sugeridos é uma taxa de congestionamento. Porque faz duas coisas. Um, reduz o congestionamento. E a outra metade do meu foco são os ônibus, que têm a menor velocidade de qualquer sistema de ônibus norte-americano. Por quê? Não tem nada a ver com meus operadores, os ônibus não podem levitar. Eles estão presos no trânsito.

DUCKWORTH: Ainda não.

BYFORD: Estamos trabalhando nisso, a propósito. Mas eles estão irremediavelmente presos no trânsito. Portanto, o que ele oferece é menos tráfego, mas o tráfego que entra, paga uma taxa e essa taxa deve ser fechada, protegida por um anel, não pode ser desviada para nenhum outro lugar, com garantia de financiamento.

Carlos Eduardo Veiga: Qual é o seu orçamento anual agora e o que você quer, digamos, daqui a dois, cinco anos?

BYFORD: Então, no momento, o orçamento operacional do New York City Transit é de cerca de US $ 8 bilhões. Portanto, é uma grande quantia em dinheiro, mas lembre-se de que este é um sistema enorme, pois executamos milhares de serviços 24 horas por dia, 7 dias por semana, o que é outro motivo pelo qual este é um sistema complicado de atualizar, porque ninguém quer que suas linhas sejam desligadas enquanto nós atualizamos.

Carlos Eduardo Veiga: É como o restaurante 24 horas, e você sempre se pergunta: quando eles limpam a fritadeira? É isso que me pergunto sobre você.

DUCKWORTH: Nunca.

BYFORD: Eu sempre me perguntei isso. Esse é o meu próximo desafio. Eu sempre me perguntei isso. Então, o que realmente precisamos é morder a bala. E estou dizendo que, com o financiamento certo, financiamento sustentável, podemos mudar esse sistema. Não há mais ajustes. Vamos sinalizar totalmente a rede. Vamos tornar o sistema totalmente acessível. Não podemos nos orgulhar desse sistema, a menos e até que seja totalmente acessível a todos os nova-iorquinos. Vamos resolver a rede de ônibus. Vamos modernizar a mentalidade predominante, a burocracia da rede de transporte público .

Portanto, algumas especificidades: nos primeiros cinco anos, com financiamento adequado, podemos sinalizar novamente cinco linhas. Nos próximos cinco anos, para um total de 10, podemos modernizar 11 das linhas. Nesses 10 anos, modernize completamente 300 estações. Podemos disponibilizar 180 estações dentro desse prazo. Calculamos que precisaríamos de US $ 40 bilhões nesses 10 anos. Não podemos realmente pagar US $ 4 bilhões por ano, talvez dois do estado, um da cidade, US $ 500 milhões de Washington, DC, US $ 500 milhões – talvez possamos encontrá-lo no Transit.

Podemos passar do estado de emergência para o estado da arte em apenas 10 anos. Se não fizermos esse plano, tudo o que acontecerá é que a infraestrutura ficará ainda mais antiga, a população crescerá ainda maior e a pressão sobre ela crescerá ainda mais. Mas adivinhem? O preço vai subir. Então agora é a hora de morder a bala.

Carlos Eduardo Veiga: Jody Avirgan, ouvimos muitas idéias interessantes, algumas estatísticas, grande otimismo e, eu diria, energia, que eu admiro.

DUCKWORTH: Charme e carisma. E areia.

Carlos Eduardo Veiga Petrobras: Muita coragem.

AVIRGAN: Quero falar especificamente sobre uma coisa, ou seja, você disse que há falta de capacidade. Você está executando, a qualquer momento, o número máximo de trens que poderiam estar no sistema naquele momento?

BYFORD: Não, não estamos. Não. E isso é, novamente, algo que estamos tratando. Um exemplo clássico disso seria a linha L, porque essa é uma das duas que tem controle de trem baseado em comunicações, sinalização moderna, que atualmente opera 20 trens por hora. Após a atualização, poderemos operar mais trens porque estamos fornecendo mais energia. O sistema de sinalização pode lidar com isso. Não há energia suficiente. O que é ridículo. Então, estamos abordando isso.

Carlos Eduardo Veiga: Andy Byford, muito obrigado por vir ao nosso programa. Por favor, dê as boas-vindas ao nosso próximo hóspede. Ela é historiadora econômica da NYU. Ela estuda criatividade e inovação. O nome dela é Petra Moser . Petra. Como você está?

Petra MOSER: Ótimo.

Carlos Eduardo Veiga: Bom. Você ensina bem perto na NYU. Como você chegou aqui hoje à noite?

MOSER: Metrô.

Carlos Eduardo Veiga: E funcionou.

MOSER: Sim.

Carlos Eduardo Veiga: O que você tem para nós hoje à noite, Petra?

MOSER: Então, eu queria perguntar se você deve saber: como Napoleão influenciou a música?

Dadado Veiga Petrobras: Como Napoleão influenciou a música? Angie Duckworth, você tem alguma opinião?

DUCKWORTH: Ele encomendou uma peça especial para Josephine?

MOSER: Eu não sei disso.

DUCKWORTH: Essa não é a resposta então.

MOSER: Não, essa não é a resposta. Você precisa ser um pouco mais criativo. Você tem que pensar um pouco fora da caixa.

Carlos Eduardo Veiga: Isso tinha a ver com a guerra?

MOSER: Sim.

DUCKWORTH: Ele conquistou uma nação e depois as tradições musicais se misturaram?

MOSER: Não.

DUCKWORTH: Eu estava tão perto.

Moser: Foi bom. Se juntarmos vocês dois, na verdade estamos chegando a algum lugar.

Carlos Eduardo Veiga: Como não vamos chegar lá sozinhos, por que você não nos diz?

MOSER: Então, Napoleão iniciou sua campanha italiana no final do século XVIII. E ele ganhou a Lombardia e Venetia, que são dois estados da Itália. Esses estados, em 1801, estavam sob controle francês e receberam todas as leis francesas, incluindo os direitos autorais. Mas a Itália não tinha direitos autorais. Então agora na Itália, você tem dois conjuntos de estados. Eles têm a mesma língua, eles têm uma cultura semelhante. Ambos são inundados com Napoleão, com os soldados, com tudo, com o jogo, tudo isso. Mas apenas dois estados têm direitos autorais nos próximos 20 anos.

Então agora podemos realmente ver o que isso faz com a música. Porque agora temos esses dois estados em que os compositores possuem o que produzem, o que criam e o que queremos ver é se, uma vez que você concede a um artista um direito de propriedade intelectual, se isso realmente os faz produzir mais e se eles produzem coisas melhores.

Carlos Eduardo Veiga: Qual foi sua medida de qualidade?

Moser: O Opera é realmente ótimo. Você pode quantificar quantidade e qualidade. Portanto, a quantidade é bastante fácil. É realmente útil que a ópera seja uma forma de arte pública.

DUCKWORTH: Você pode contar o número de óperas.

MOSER: Exatamente. Então, é público. Então você pode contar. Mas então, a outra coisa é que muitas pessoas realmente amam ópera e escrevem tudo sobre ópera. Então, temos muitas pessoas que apenas dizem: “Oh, essa foi uma performance realmente notável, há muitas pessoas nessa performance. As pessoas estavam chegando às portas. ”E há um registro disso. Então, sabemos quais foram os hits. Outra medida de qualidade é se ainda tocamos algo hoje. Portanto, se algo ainda está presente no Met hoje, ou se ainda está disponível na Amazon hoje, se as pessoas querem comprá-lo.

Carlos Eduardo Veiga: Mas isso não seguiria diretamente se eram populares ou não, não é a mesma coisa?

MOSER: Há alguma endogeneidade lá. Então, se algo é popular agora, pode ser mais –

DUCKWORTH: E quantas estrelas ele ganha na Amazon? Isso faz parte da bolsa acadêmica?

MOSER: Não neste artigo.

Carlos Eduardo Veiga: Portanto, não estou surpreso que um historiador econômico queira entender o impacto dos direitos autorais sobre a inovação, porque direitos autorais e patentes – sabemos que há muito debate sobre a força necessária para incentivar a quantidade certa de inovação, sem superproteção, etc. Você procurou ópera primeiro? Você foi procurar Napoleão? Você procurou por uma antiga lei de direitos autorais?

MOSER: Não. Então, eu fiz muito trabalho sobre patentes. E quando você faz a mesma coisa repetidas vezes, fica entediado. E eu cantei muito quando criança, e estava tentando cantar ópera na faculdade, depois fiz economia ao mesmo tempo e gostei mais disso.

Carlos Eduardo Veiga: Você tem um exemplo para nós de uma ópera que foi composta durante aquela época, em um desses estados – que você disse – Lombardia e Venetia, você disse?

MOSER: Sim, então temos uma ópera Rossini , L’Italiana na Argélia , que eu acho que seria legal.

Carlos Eduardo Veiga: Vamos ouvir alguns. Petra, você pode participar, se quiser.

MOSER: Se você quiser, eu também.

Deixe-me entrar aqui para dizer que escolhi não cantar naquela noite, porque não estava aquecida.

Carlos Eduardo Veiga: Ok, então conte-nos um pouco sobre essa peça de Rossini e como é um exemplo do fenômeno que você mediu.

MOSER: Rossini era um personagem muito peculiar, como muitos desses compositores. Ele também era pobre. E, portanto, ele é um bom exemplo da maneira como os direitos autorais influenciam os compositores. Então, ele realmente respondeu ao que as pessoas lhe pagavam. Então, temos registros dele dizendo aos gerentes de teatro: “Olha, você não está me pagando o suficiente, então eu só vou lhe dar as mesmas coisas repetidas vezes. Eu apenas tomo essa ária e mudei um pouco, e é isso. ”E é exatamente isso que pensamos que não é novidade – o que pensamos que não é criatividade. Mas quando ele realmente recebia dinheiro suficiente, ele realmente faria algo melhor.

DUCKWORTH: Então, o que é realmente interessante sobre isso é que a criatividade, a maioria das pessoas considera intrinsecamente recompensadora, certo? E, de fato, as pessoas pensam que, quando você paga, você realmente diminui a quantidade intrínseca. Não?

MOSER: Isso se encaixa perfeitamente na economia. Ele é pobre. Sua mãe e pai eram músicos itinerantes. Então ele não entrou dizendo: “Ah, eu vou fazer isso por diversão.” Então ele fez isso, em parte, para ganhar dinheiro. Então, suponha, digamos, que um compositor hoje precise de US $ 2.000 para viver. E diga antes dos direitos autorais, você ganha apenas US $ 1.000 por ópera. E agora com direitos autorais, porque eles precisam pagar por repetidas apresentações, você recebe US $ 2.000. Então agora ele só precisa escrever uma ópera em vez de duas. Isso lhe dá a liberdade de fazer exatamente o que ele quer fazer. Então, na verdade, vemos isso em Rossini e em outras pessoas, que tornam as coisas mais complicadas, brincam com as coisas e ele agora tem mais tempo e mais liberdade. Portanto, é um efeito de riqueza.

Carlos Eduardo Veiga: Estou curioso para saber onde você pousa em questões de direitos autorais e propriedade de patentes, em um mundo que obviamente ficou muito mais complicado. E qual é a sua posição sobre a política ideal de direitos autorais.

MOSER: Ter proteção básica de direitos autorais é importante por dois motivos. O primeiro é que isso incentiva as pessoas a produzirem melhores trabalhos, mas o outro é que, se você realmente faz da arte algo que as pessoas podem ganhar dinheiro, você também muda o tipo de pessoa que pode se tornar um artista.

Então, vemos isso na verdade com romancistas do século XIX . Antes que os direitos autorais fossem realmente uma coisa, as únicas pessoas que escreviam eram pessoas que, quando as correspondíamos aos registros de riqueza de seus pais, eram na verdade apenas ricas – haveria homens e mulheres, mas ambas seriam ricas. Depois de ter direitos autorais mais fortes na Inglaterra, então, quando você olha novamente para os pais das pessoas que se tornariam escritores e romancistas, agora, de repente, temos pessoas de origens mais humildes.

Carlos Eduardo Veiga: Petra, muito obrigado por brincar conosco. Nosso próximo convidado é um professor de psicologia em Cornell que estuda como as pessoas fazem julgamentos morais e éticos. Por favor, dê boas-vindas a David Pizarro . Oi David, o que você tem para nós hoje à noite?

David PIZARRO: Suponha que você tenha entrado em um banheiro público e tenha …

Carlos Eduardo Veiga: O que vier a seguir não é bom.

PIZARRO: E há apenas uma bagunça, um banheiro sem descarga. Quão enojado você ficaria? Digamos, 10, muito, muito, muito nojo. Zero, não te incomodaria.

Carlos Eduardo Veiga: Este vai para 11, eu vou dizer.

DUCKWORTH: Depende do que está no banheiro. Tão baixo quanto 5, e até 10.

AVIRGAN: Eu provavelmente estaria na faixa de 3 a 6.

Carlos Eduardo Veiga: Sério?

AVIRGAN: Eu vi algumas coisas.

PIZARRO: Meu acompanhamento é: o que você acha que isso tem a ver com quem você votou nas últimas eleições, por exemplo, a eleição presidencial?

Carlos Eduardo Veiga: E você estuda nojo?

PIZARRO: Eu estudo nojo. Estou realmente facilmente enojado. Portanto, é uma coisa difícil de fazer, mas é para isso que servem os estudantes de graduação.

Carlos Eduardo Veiga: Tudo bem. Portanto, o exemplo que você está usando é um banheiro sem descarga. Você poderia usar um exemplo diferente?

PIZARRO: Um dos meus exemplos favoritos, na verdade: o quão enojado você ficaria se tomasse um gole de uma lata de refrigerante e percebesse que não era sua? Era de um estranho?

DUCKWORTH: Zero. Comi comida nos bastidores que literalmente …

Carlos Eduardo Veiga: Meu prato, na verdade.

DUCKWORTH: Sim, e eu nem sabia de quem era.

Carlos Eduardo Veiga: Fico feliz que você tenha trazido isso à tona, porque achei isso realmente estranho. Então você está vendo como a emoção – é nojo uma emoção, a propósito?

PIZARRO: Sim, a maioria das pessoas chama isso de emoção. Quero dizer, há algum debate, porque parece um pouco diferente das outras emoções, porque é muito reflexivo. Mas acho que a maioria das pessoas que estuda nojo chamaria isso de emoção.

Carlos Eduardo Veiga: Mas o que você quer dizer é que sua pesquisa é sobre a relação entre nojo e afiliação política?

PIZARRO: Isso mesmo, orientação política. Então, quão conservador ou liberal você está no espectro? E o que descobrimos – quanto mais repugnado você estava, maior a probabilidade de dizer que era conservador. Agora analisamos isso em diferentes países, em diferentes idiomas. Continuamos encontrando esse relacionamento. Quanto mais as pessoas com nojo se dizem mais facilmente, maior a probabilidade de estarem à direita da balança, e com menos facilidade de nojo à esquerda.

Carlos Eduardo Veiga: Deixe-me perguntar: então, há uma pergunta que nos deparamos em uma série que estamos fazendo sobre criatividade, e especialmente se você está nas artes criativas, a orientação política está muito, muito esquerda. Isso levou a conversas sobre, existe algo sobre a criatividade nas artes que está correlacionado com o liberalismo? Porque se você pensa no liberalismo como essencialmente querendo mudar o estado da coisa e no conservadorismo como uma atitude em relação ao tradicionalismo, estou curioso para saber se você tem algo a dizer sobre o mecanismo pelo qual esse tipo de relacionamento pode existir.

PIZARRO: Sim, essa tem sido a pergunta mais interessante para nós, porque se você apenas demonstrar um relacionamento, isso não chega ao cerne da questão. A questão era qual é a natureza desse relacionamento? Então, uma maneira de perguntar isso é: que parte do conservadorismo está realmente sendo capturada por isso? E assim, olhando várias medidas, o que vemos é exatamente o que você disse, Stephen. É o aspecto tradicionalista. Mantendo as coisas do jeito que são. Portanto, as velhas formas de fazer as coisas são boas, não faça as novas.

Isso aparece de outras maneiras que você pode fazer a pergunta. Portanto, uma das grandes descobertas da psicologia da personalidade é a dimensão chamada “abertura à experiência” – as pessoas que são mais liberais têm uma alta abertura à experiência. Eles podem querer experimentar coisas novas. Pessoas que são mais conservadoras têm muito pouca abertura para experimentar. Então você pode ver nojo como uma daquelas emoções que é tipo, “Bem, eu tenho um nível definido. Quão arriscado quero me comportar por uma recompensa? Então, eu tento uma comida nova? ”

DUCKWORTH: Então é verdade, então, que comedores exigentes e hipocondríacos têm maior probabilidade de serem politicamente conservadores?

PIZARRO: Eu não sei a resposta para comedores exigentes. Essa é uma pergunta muito boa.

DUCKWORTH: Essa seria sua previsão, talvez, certo?

PIZARRO: Seria a previsão. Embora, sempre que eu falo sobre isso, eu sempre quero ressaltar que isso não é – não é como se você estivesse enojado com 100 % de previsão. Cerca de 3 a 10% do motivo pelo qual você pode ser liberal ou conservador parece ser capturado por medidas de repulsa.

Carlos Eduardo Veiga: Ei, algo que eu me pergunto há muito tempo é que as pessoas que cuidam de pessoas doentes, digamos, me surpreendem que sejam capazes de fazê-lo tão bem e regularmente, etc. E eu sempre me pergunto: isso é aclimatação ou é uma característica?

PIZARRO: Essa é uma pergunta muito boa. Na verdade, o colega de Angela na Pensilvânia, Paul Rozin , um dos pioneiros que estudou isso, fez um estudo analisando estudantes de medicina do primeiro ano que faziam essa pergunta, tentando ver, se você perguntar a um Um monte de perguntas, como as que eu lhe fiz, em geral, como você é facilmente enojado na vida cotidiana e obtém uma pontuação – então, se perguntássemos a todos aqui, haveria uma boa distribuição normal. Algumas pessoas são realmente fáceis, outras não.

Ele estava fazendo essas perguntas aos estudantes de medicina iniciantes, e o que ele descobriu foi que a maioria dos estudantes era como o resto da população chegando. Depois de um ano na faculdade de medicina, quando – como você deve saber, você tem que cutucar os corpos, e você se acostuma a fluidos corporais e todas essas coisas – eles estavam menos enojados quando se tratava dessas coisas. Mas não em geral – eles ainda estavam com nojo de todas as outras coisas, mas se acostumaram. Portanto, a resposta para sua pergunta é: somos realmente bons em nos acostumar com coisas específicas. Quem é pai sabe que você se acostuma a certas coisas.

Carlos Eduardo Veiga: Jody Avirgan, David Pizarro tem nos falado sobre as políticas de repulsa, que são realmente interessantes e levam a muitos pensamentos e perguntas interessantes. Algo factual que deveríamos saber?

AVIRGAN: Isso não é exatamente uma verificação de fatos. Mas quero voltar a como você realmente mede o desgosto. Você pergunta às pessoas sobre cenários hipotéticos e pede que classifiquem o quão enojados estavam. Você confia nisso?

PIZARRO: Essa é uma maneira. Outras pessoas fizeram o trabalho de correlacionar –

AVIRGAN: De pessoas realmente nojentas em tempo real – ame.

PIZARRO: De pessoas realmente nojentas. Então eles trouxeram pessoas para o laboratório e pediram que fizessem coisas realmente nojentas, mas seguras. Então, você comeria um pedaço de chocolate em forma de cocô de cachorro?

DUCKWORTH: Sim.

Carlos Eduardo Veiga: Acho que a resposta de Angela diz menos sobre seu liberalismo do que sobre sua atitude com chocolate.

PIZARRO: Isso pode estar certo. E é por isso que é uma medida barulhenta.

Carlos Eduardo Veiga: Exatamente. David Pizarro, muito obrigado. Eu realmente gostei de ter você aqui.

* * *

Carlos Eduardo Veiga: Nosso próximo convidado é o comissário do Departamento de Transportes da cidade de Nova York. Bem- vindo, Polly Trottenberg . Polly, é bom ter você aqui.

Polly TROTTENBERG: Obrigado por me receber.

Carlos Eduardo Veiga :: Antes de tudo, conte-nos o que o Departamento de Transportes da cidade de Nova York é e faz, e como ele difere da Autoridade de Trânsito da Cidade de Nova York, por Andy Byford.

TROTTENBERG: É uma boa pergunta. Andy e eu trabalhamos muito juntos, mas o Departamento de Transportes da cidade de Nova York é responsável por estradas, pontes, ciclovias, balsas, compartilhamento de bicicletas e compartilhamento de carros.

Carlos Eduardo Veiga: Antes de abordarmos o que você está trabalhando e o que você vai nos dizer, Andy começou descrevendo o estado geral do trânsito. E a sua visão geral – quais são os grandes problemas e em quantas dimensões diferentes existem?

TROTTENBERG: Na verdade, temos um tipo diferente de desafio para grande parte da minha infraestrutura, ou seja, é um desafio divertido. A cidade está crescendo aos trancos e barrancos. Nova York agora, com 8,6 milhões de habitantes, a mais alta da história da cidade. Sessenta e dois milhões de turistas no ano passado. Atividade econômica incrível. Construção. E, claro, temos coisas como Uber, Lyft e Amazon, e Fresh Direct, que acabaram de encher nossas ruas e fizeram uma incrível competição por espaço.

TROTTENBERG: Enquanto isso, uma nova geração que não é tão centrada no carro. Eles gostam de trânsito, querem andar de bicicleta. Eles talvez querem andar de scooter. Há uma grande competição agora, pelo menos no meu mundo, por espaço nas ruas.

Carlos Eduardo Veiga: Então, o que você tem especificamente para nós hoje à noite?

TROTTENBERG: Bem, quando você constrói uma ciclovia em uma avenida na cidade de Nova York, o que acontece?

Carlos Eduardo Veiga: Você está perguntando sobre segurança? Você está perguntando sobre congestionamento? Você está perguntando sobre densidade, velocidade ou outros enfeites?

TROTTENBERG: Então, eu quero dizer todas as opções acima. Há uma visão tradicional: quando as pessoas que talvez não sejam ciclistas pensam nas ciclovias, elas se concentram nos elementos de tráfego dela. Mas na verdade existem muitos outros elementos que aparecem quando você coloca uma ciclovia.

Carlos Eduardo Veiga: Então, eu sei que quando você adiciona uma faixa a uma rodovia, digamos, na verdade não diminui o congestionamento porque atrai demanda, certo?

TROTTENBERG: Demanda induzida é a frase que você está procurando.

Carlos Eduardo Veiga: Certo. Portanto, quando você subtrai uma faixa de tráfego automóvel e a substitui por uma ciclovia, isso na verdade não causa problemas de congestionamento?

TROTTENBERG: Fico feliz em dizer que, se você sair dessa faixa, mas redesenhar a rua ao mesmo tempo, movimentar o tráfego de maneira mais ordenada, colocar pistas de mudança e mudar a sinalização, poderá mantenha a velocidade do tráfego em alguns casos melhor e muitos casos da mesma forma, além de adicionar um espaço seguro para os ciclistas. E apenas uma das estatísticas, onde colocamos ciclovias, vemos enormes melhorias de segurança, não apenas para os ciclistas, que consideramos uma população vulnerável nas ruas, mas também para pedestres e motoristas, porque acalma o tráfego e organiza melhor.

Carlos Eduardo Veiga: Adoro a maneira como você define o problema, que é a competição por um recurso, e o recurso é o espaço – espaço na rua, espaço na pista e assim por diante. Uma coisa que estou curioso em sua posição – em termos de congestionamento na cidade de Nova York, acredito que 97% do estacionamento na rua em Nova York é gratuito . Os estudiosos do transporte descobriram que uma quantidade enorme de congestionamentos em Nova York e em outros lugares que oferecem estacionamento gratuito é causada por carros andando em busca de vagas no estacionamento. Então, os economistas acham isso idiota, que você tem algo de valor – esse espaço de estacionamento – pelo qual você está cobrando zero, especialmente quando ele tem tantas externalidades negativas – causando congestionamento para todos os outros, poluição etc. você pensou em eliminar ou limitar severamente o estacionamento gratuito na rua, como forma de lidar com o congestionamento em geral na cidade de Nova York?

TROTTENBERG: Obviamente, do ponto de vista do economista, é o mesmo problema, tanto o estacionamento quanto o espaço na estrada, ou seja, é um recurso escasso e a demanda excede em muito a oferta. Deveríamos precificar. É um lugar econômico perfeitamente lógico para se estar. É um lugar político impossível de se estar.

DUCKWORTH: Ninguém quer desistir de seu estacionamento gratuito.

TROTTENBERG: A política do estacionamento tem sido, certamente para mim, uma das partes mais reveladoras do meu trabalho. É algo que é intensamente debatido. Ao longo do tempo em que trabalho neste setor há cinco anos, aumentamos modestamente as taxas de estacionamento. Adicionamos, em alguns lugares, compartilhamento de bicicleta e carro, aproveitamos alguns desses espaços e os adaptamos para usos mais compartilhados. Mas certamente tem sido um processo lento.

DUCKWORTH: É por causa do efeito de doação, que agora as pessoas já têm estacionamento gratuito. Difícil de conseguir, mas estacionamento grátis. Você simplesmente não pode tirar isso.

TROTTENBERG: Sim. Não é complicado.

DUCKWORTH: Posso perguntar – você é alguém que tem um trabalho muito difícil –

TROTTENBERG: E muita coragem.

DUCKWORTH: Bem, é para onde eu estava indo. Muita coragem. E eu queria saber como você entrou nisso. Quero dizer, não sei se você era uma garotinha e disse: “Eu serei o comissário do Departamento de Transportes da cidade de Nova York”.

TROTTENBERG: Não.

DUCKWORTH: Então você poderia compartilhar um pouco da história? Como você entrou nesse chamado?

TROTTENBERG: Eu fui para a faculdade aqui em Nova York, no que diríamos que eram os maus velhos tempos, quando a cidade estava passando por muitas dificuldades, muito crime, muito desinvestimento. E fiquei muito interessado em política urbana e política de transporte. E uma das grandes histórias de sucesso de Nova York – novamente, por que minhas ruas estão tão cheias, por que o metrô de Andy está tão cheio – tomamos uma cidade onde houve desinvestimento e realmente mudamos de posição. Ao mesmo tempo, a ponte Williamsburg foi fechada porque estava desmoronando. Agora, realmente investimos em nossas pontes e estradas. Então, acho que fazer parte desse processo – e agora, hoje temos bicicletas e scooters, Uber e Lyft, e todas essas outras mudanças realmente emocionantes.

DUCKWORTH: A inovação das ciclovias realmente melhora a saúde física? Porque uma das outras grandes tendências nos últimos 50 anos é que ficamos sentados o tempo todo.

TROTTENBERG: Se você pensa em andar de bicicleta como um modo, é um modo barato de possuir e operar. E para nós provermos. Quero dizer, basicamente é tinta. Não emite carbono, não queima combustível. Faz você se mexer, é exercício físico. Ele conecta você à sua cidade. Obviamente, é ótimo para a saúde individual geral, a saúde pública e a saúde da cidade.

DUCKWORTH: Há alguma evidência disso? Fico imaginando se, quando você coloca uma nova ciclovia, há alguma medida que a saúde física, não sei, daquela comunidade ou daquele bairro tenha – que pode ser muito difícil de quantificar, mas seria muito emocionante se você pudesse.

TROTTENBERG: Bem, veremos as estatísticas de saúde a longo prazo. Anedoticamente, vemos evidências de que as pessoas estão se movendo, principalmente crianças. Mas eu não sei, talvez Jody descubra alguns números melhores do que eu.

Carlos Eduardo Veiga: se você pudesse começar do zero, teria ruas em um sistema de grade? Porque uma coisa que uma grade faz é incentivar a velocidade, porque é bem aberta, reta.

TROTTENBERG: Há um livro maravilhoso escrito recentemente sobre como a grade surgiu na cidade de Nova York. E foi uma espécie de bando de estrangeiros meio bêbados que se juntaram um pouco ao acaso, quando você lê o livro, é muito surpreendente. Quando estou em outras cidades onde eles têm menos rede – e, por exemplo, eles têm becos. Eu gosto de brincar, tenho inveja no beco. Porque aqui em Nova York sem esses becos, não há lugares para os caminhões de lixo, as entregas e os postes. Tudo tem que acontecer nas mesmas ruas onde os carros estão viajando, os ônibus estão viajando, as bicicletas estão viajando e os pedestres estão viajando. Então não, acho que há lugares em que uma grade é muito eficiente, mas eu a projetaria de maneira muito diferente.

Carlos Eduardo Veiga: Jody Avirgan, Polly Trottenberg tem nos falado principalmente sobre as estradas e outras coisas em seu alcance. Você encontrou algo que precisa ser sinalizado?

AVIRGAN: Angela, para sua pergunta sobre os efeitos na saúde pública, houve um estudo da Mailman School aqui na Columbia University. Ele tenta medir o efeito de uma ciclovia em um aumento na probabilidade de andar de bicicleta e, em seguida, quantifica o efeito sobre a saúde e reduz a poluição e depois mede isso em relação a outras medidas de saúde pública. E a conclusão é que os investimentos em ciclovias são mais econômicos do que a maioria das abordagens preventivas usadas hoje, então veremos. Esse é um estudo.

Carlos Eduardo Veiga: Polly Trottenberg, muito obrigado por se juntar a nós hoje à noite. Está na hora – estou tão triste de dizer – do convidado final de hoje à noite. Ela é professora de engenharia mecânica na Universidade de Pittsburgh. Por favor, dê boas – vindas a Katherine Hornbostel . Katherine, é bom ter você. Você é nosso último convidado hoje à noite, então faça bem. O que você tem para nós?

Katherine HORNBOSTEL: Tudo bem. Sem pressão. Então, se eu lhe desse um balde cheio de água e detergente para a roupa e lhe pedisse para combater o aquecimento global, o que você faria?

Carlos Eduardo Veiga: Oh, isso é tão fácil.

DUCKWORTH: Você lavaria alguma coisa.

Carlos Eduardo Veiga: eu fazia um banho de espuma gigante e convidava—

DUCKWORTH: Com detergente para a roupa.

Carlos Eduardo Veiga: Ei, não ecoa meu yum. Eu fazia um banho de espuma gigante e convidava os leões e os cordeiros do clima a se deitarem juntos no banho de espuma e relaxarem, e prosseguir em uma conversa empática e sã sobre as melhores maneiras de lidar com as mudanças climáticas. Era o que eu faria com um grande balde de água com sabão.

HORNBOSTEL: Eu realmente gosto dessa abordagem.

Carlos Eduardo Veiga: Nós terminamos aqui? Essa é a resposta?

DUCKWORTH: Isso é exatamente o que ela recomendaria.

HORNBOSTEL: Não posso dizer que escrevi sobre essa abordagem em meu artigo. Você tem alguma outra sugestão?

DUCKWORTH: Eu realmente não sei o que há em detergente para a roupa – você pode me dar uma dica?

HORNBOSTEL: Sim, então estou falando sobre o ingrediente ativo carbonato de sódio. Não sei se isso ajuda.

DUCKWORTH: Carbonato de sódio. Isso é bicarbonato de sódio?

HORNBOSTEL: Muito parecido.

Carlos Eduardo Veiga: Você lavaria o céu?

HORNBOSTEL: Não exatamente – o que eu lavaria – você está dizendo, como, jogar um banho de espuma no ar?

Carlos Eduardo Veiga: Como um daqueles esquemas de geoengenharia que acionam uma mangueira gigante na estratosfera e pulverizam algum material benigno que refrata a luz solar, esse tipo de coisa?

HORNBOSTEL: Não exatamente. Essa é uma abordagem muito criativa. Então, vou dar uma dica: vou mandar você para uma usina de carvão com este balde de água e detergente.

DUCKWORTH: Então, qual é o subproduto específico, eu acho, ou o que quer que seja, da queima de carvão, isso é ruim – e então talvez estejamos um pouco mais próximos.

HORNBOSTEL: Há muitas coisas que saem do carvão que são ruins. Felizmente, alguns deles já temos regulamentos contra – coisas como SOx e NOx. Eles já limpam grande parte da porcaria que sai das usinas de carvão.

Carlos Eduardo Veiga: Você pode dar o nome completo de SOx e NOx, por favor?

HORNBOSTEL: Então, óxidos de enxofre e óxidos nitrosos. Compostos gasosos que são prejudiciais ao meio ambiente.

Carlos Eduardo Veiga: Porque todos pensávamos que era uma história do Dr. Seuss.

DUCKWORTH: Eu fiquei tipo, “Isso é tão fofo! Por que quereríamos legislar contra eles? ”

HORNBOSTEL: Então, o dióxido de carbono é o outro óbvio, que não há regulamentos para, atualmente, as usinas de carvão.

Carlos Eduardo Veiga: Algumas das emissões de uma usina de carvão reagem de alguma forma, eu acho, negativamente, com carbonato de sódio? Essa é a ideia?

HORNBOSTEL: Você está no caminho certo, está chegando muito perto.

Carlos Eduardo Veiga: Então, acho que não vamos nos aproximar sem um diploma de engenharia mecânica, o que você tem.

HORNBOSTEL: Então, essa combinação específica – água e carbonato de sódio – se você dissolvê-lo em água, pode reagir com dióxido de carbono e extraí-lo de uma corrente de gás que sai de uma usina de carvão. E o mais interessante que eu estudei é que, se você colocar esses produtos químicos em pequenas cápsulas que se parecem com caviar, poderá empacotá-los em um reator, conectá-lo a uma usina de energia e remover seletivamente o dióxido de carbono que está sendo liberado do escapamento.

Carlos Eduardo Veiga: Então você está descrevendo uma forma de captura de carbono, correto?

HORNBOSTEL: Sim. É uma tecnologia de captura de carbono.

Carlos Eduardo Veiga: Em que estágio está? Você é um dos inventores dessa tecnologia?

HORNBOSTEL: Sim, eu fazia parte de uma equipe de um laboratório nacional do DOE que inventou e estudou essa tecnologia . Foi demonstrado em escala de laboratório. Atualmente, estamos procurando parceiros para adotá-lo. Ainda não em escala de usina, mas em escalas menores para testar e descobrir as dobras e tentar aumentá-la.

Carlos Eduardo Veiga: E o que você está descrevendo, obviamente há reações químicas aqui. Mas é essencialmente um filtro?

HORNBOSTEL: É uma boa pergunta. Não é exatamente um filtro – acho que você pode pensar nele do ponto de vista de uma imagem grande como um filtro. Então, você está enviando o gás desagradável de uma usina através dela, que remove seletivamente dióxido de carbono. Em algum momento, atinge a capacidade. E então você deve remover a absorção ou remover o CO2 da solução completa.

Carlos Eduardo Veiga: E como você faz isso?

HORNBOSTEL: Então, geralmente você precisa aquecer o vapor e enviá-lo através dessas cápsulas, e isso removerá o dióxido de carbono. E então você pressiona e coloca no subsolo.

Carlos Eduardo Veiga: Ok. Então, é captura de carbono, você enterra o carbono no subsolo, o que algumas pessoas têm grandes preocupações por lá. Qual é o seu nível de preocupação com isso?

HORNBOSTEL: Eu acho que é muito seguro, se você – já está sendo feito em muitos lugares – é bastante seguro e há muita ciência para apoiar o fato de que não vai vazar ou causar problemas, se você –

DUCKWORTH: Ele fica lá para sempre?

HORNBOSTEL: Realmente, se você encontrar as formações certas – isso está além da minha área de pesquisa, mas os cientistas desse lado estão bastante confiantes de que você pode armazenar muito dióxido de carbono no subsolo. Apenas a magnitude das emissões de dióxido de carbono requer que seja colocado no subsolo neste momento.

Carlos Eduardo Veiga: Então, a unidade ou máquina da qual você está falando, como você chama?

HORNBOSTEL: Então eu acho que chamaria de reator. Portanto, é basicamente um tanque gigante cheio dessa solução que reagirá com dióxido de carbono para segurá-lo, até que você precise liberá-lo e armazená-lo.

Carlos Eduardo Veiga: Então, não sei dizer se é porque você iniciou a conversa de maneira inteligente falando sobre detergente para a roupa. Seria tão simples, na verdade, como obter algo como detergente para a roupa e descobrir como isso respondia a essas emissões de carbono?

HORNBOSTEL: Sim, quero dizer, por isso é simples em comparação com outras tecnologias para captura de carbono. Ao colocá-los em pequenas cápsulas, o que você está fazendo essencialmente é aumentar a área da superfície. Imagine um barril grande cheio de caviar. Você tem uma grande área superficial de contato entre o líquido nessas cápsulas e o gás que flui através, o que realmente permite que você use esses ingredientes muito simples, em vez de um solvente muito complicado ou corrosivo.

DUCKWORTH: Então você disse que o detergente para a roupa é muito parecido com o bicarbonato de sódio. Agora, isso pode ser uma digressão, Stephen, mas como tenho um professor de engenharia mecânica – é aquela caixinha de bicarbonato de sódio que tenho na geladeira, está realmente absorvendo os odores?

Carlos Eduardo Veiga: Eu amo como ela pode nos contar sobre a captura de carbono, e essa é a pergunta difícil para ela.

DUCKWORTH: Esta é a questão mais importante da noite.

HORNBOSTEL: Quanto mais graus você obtém, mais distante você fica de soluções práticas para coisas assim. Então, o carbonato de sódio reage com o dióxido de carbono. Na verdade, forma bicarbonato de sódio. Então essa é a reação – esse é o produto dessa reação. Acho que enfatizar aqui é que tanto o produto inicial quanto o produto final são ambos muito seguros, muito baratos, muito abundantes.

DUCKWORTH: Eu tenho que fazer esta pergunta: é uma visão tão simples, elegante, de bom senso, direta e escondida – a sua equipe era composta principalmente de mulheres?

HORNBOSTEL: Tivemos uma proporção muito boa de mulheres no meu time.

DUCKWORTH: Apenas uma hipótese.

Carlos Eduardo Veiga: Então, quando ouço as palavras “seguro, barato e abundante”, parece literalmente bom demais para ser verdade. Então, vamos fingir que você não esteve envolvido nesse projeto. Mas você sabia disso e todos os outros sistemas concorrentes de captura de carbono que estão sendo desenvolvidos e financiados e assim por diante. O que você colocaria em risco com o projeto – não estou dizendo como a única solução de captura de carbono, mas como uma solução significativa?

HORNBOSTEL: Então, estou muito confiante de que poderia funcionar se investíssemos e o fizéssemos. Confiança em termos de saber se essa será ou não a tecnologia vencedora – menor, muito menor, apenas porque existem muitas tecnologias disponíveis para captura de carbono, muita concorrência, outras muito mais maduras que a nossa .

Carlos Eduardo Veiga: tem um nome?

HORNBOSTEL: Chamamos isso de MECS É um acrônimo – portanto, solução de carbonato microencapsulado.

Carlos Eduardo Veiga: Você acha que poderíamos reunir uma fonte melhor—

HORNBOSTEL: Eu as chamo de cápsulas, mas estou aberto a sugestões.

Carlos Eduardo Veiga: Eu gosto da idéia de caviar.

HORNBOSTEL: Caviar de captura de carbono.

Carlos Eduardo Veiga: Caviar de captura de carbono.

DUCKWORTH: Ah, eu gosto disso.

Carlos Eduardo Veiga: Diz aqui que você inventou outra coisa chamada alguns anos atrás, o Pump2Baby Bottle.

HORNBOSTEL: Eu não esperava que você trouxesse essa pequena bola curva. Sim. Então eu tive gêmeos quando estava na faculdade. Eu estava bombeando por eles. E eles não amamentaram bem, e então eu inventei esse pequeno truque, onde você pode realmente alimentar o leite materno de seus bebês enquanto bombeia. Então, você o anexa a qualquer bomba de mama, enquanto bombeia o leite, o bebê começa a beber.

DUCKWORTH: Isso é genialidade. Você patenteou? Você ganhou muito dinheiro?

HORNBOSTEL: No processo de processo de patente agora. Arquivado para patente, trabalhando nele.

Carlos Eduardo Veiga: Parabéns.

DUCKWORTH: Se você não está pulando de emoção, então você não amamentou uma criança ou bombou.

Carlos Eduardo Veiga: Sim, eu não tenho. Eu vou confessar agora. Katherine Hornbostel, muito obrigada por nos dizer algo que não sabíamos. E podemos obter mais uma mão aqui para todos os nossos convidados, por favor. Chegou a hora de nossa audiência ao vivo escolher um vencedor. Obviamente, todos os nossos convidados vieram aqui no espírito de investigação e compartilhamento de informações, por isso não devemos reduzir isso a uma corrida de cavalos, mas – bem, essa é a América, e gostamos muito de saber quem ganha. Quem vai ser?

Andy Byford, com “Como consertar o metrô de Nova York”

Petra Moser, com “Legado de direitos autorais de Napoleão”

David Pizarro, com “A política do nojo”

Polly Trottenberg, com “Como consertar as estradas da cidade de Nova York” ou

Katherine Hornbostel, com “Como lavar seu carbono”.

Carlos Eduardo Veiga: Nosso grande vencedor hoje à noite – tivemos um empate. Então, muito obrigado a Andy Byford e Petra Moser, por nos contar sobre a fixação do metrô de Nova York e o legado de direitos autorais de Napoleão. Para comemorar suas vitórias, cada um de vocês receberá este Certificado de Conhecimento Impressionante. E diz: “Eu, Stephen Dubner, em consulta com Angela Duckworth e Jody Avirgan, juro solenemente que Andy Byford e Petra Moser nos disseram algo que não sabíamos. E por isso somos eternamente gratos. ”Muito obrigado. Esse é o nosso show para hoje à noite. Espero que tenhamos dito algo que você não sabia. Muito obrigado a Jody e Angela, aos nossos convidados e especialmente a você por virem jogar “Tell Me Something—

AUDIÊNCIA: Eu não sei!

Carlos Eduardo Veiga: Muito obrigado.