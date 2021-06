Cargill Nutrição Animal apresenta nova plataforma Livelle EXP com soluções para suinocultores

Tecnologia auxilia na produtividade dos leitões

Cada vez mais, os produtores de suínos têm compreendido a importância de investir em manejo, soluções e ferramentas que os ajude a obter o melhor retorno sobre o investimento.“O que era bom, ficou ainda melhor”, comemora Luciano Vieira, gerente regional de negócios – Suínos. Pensando nisso, a Cargill Nutrição Animal, lança a nova plataforma Livelle Exp. que chega para auxiliar os suinocultores a conquistarem mais leitões desmamados fêmea/ano, mais quilos por leitões desmamados fêmea/ano e, consequentemente, maior retorno financeiro.

A plataforma, é resultado de uma reformulação do Livelle, solução já conhecida pelos suinocultores que trouxe resultados significativos para o setor nos últimos anos e quebrou o paradigma de olhar somente o custo de ração e nutrição.

“A proposta é um portfólio de produtos que consiga extrair o máximo potencial produtivo, além de oferecer uma equipe técnica preparada para apoiar e treinar os funcionários da granja e dar suporte na gestão do negócio no dia a dia”, explica Everton Daniel, gerente de tecnologia – Suínos.

O Livelle Exp oferece ao produtor novos programas nutricionais, equipe técnica ainda mais capacitada e análise da produtividade e rentabilidade alinhada à realidade das granjas. “Além disso, estamos colocando à disposição dos clientes ferramentas inovadoras para otimização do arraçoamento por meio da análise da condição corporal do plantel e ferramentas de acompanhamento da ambiência e como ela tem impactado os resultados produtivos”, comenta Everton.

O mercado tem se tornado cada vez mais competitivo, exigindo voltar o olhar para a nutrição de precisão, inovações em aditivos, ferramentas com simuladores que apresentem de forma mais ágil os resultados, para que seja possível produzir mais com os mesmos recursos (granja, mão de obra, matrizes e macro ingredientes) e ter maior rentabilidade. “É preciso investir em tecnologias capazes de aumentar a produtividade e, esse é o caminho para maior eficiência diluindo o custo por leitão produzido”, explica Luciano.

Imagem de Michael Strobel por Pixabay