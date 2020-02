Capital Mundial da Arquitetura, Rio de Janeiro é tema de encontro na UNESCO em Paris

Ao longo do ano, uma série de eventos mostrará ao mundo a riqueza arquitetônica da cidade, que também será sede do 27º Congresso Mundial de Arquitetos, entre os dias 19 e 23 de julho.

A Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) recebeu na última terça-feira (18), em Paris, a delegação do Comitê Organizador Rio Capital Mundial da Arquitetura 2020.

Rio de Janeiro

Ela apresentou o calendário oficial dos eventos já confirmados para celebrar neste ano o Rio e sua arquitetura.

A programação começou oficialmente com a festa de Réveillon na Praia de Copacabana e já oferece aos cariocas e turistas diversos programas culturais e acadêmicos, como uma exposição sobre o centenário do arquiteto e urbanista Sergio Bernardes (1919-2002), no Museu Nacional de Belas Artes (MNBA); as comemorações pelos 100 anos do Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB); e encontros presenciais para a elaboração de desenhos de paisagens urbanas, promovidos pelo grupo Urban Sketchers.

Além de mostrar ao mundo a riqueza arquitetônica da cidade, o calendário vinculado ao título de primeira Capital Mundial da Arquitetura será também uma oportunidade de reflexão e de debates sobre assuntos ligados aos espaços urbanos, seu passado e seu futuro, e o impacto da arquitetura e do urbanismo no cotidiano da população.

A prefeitura do Rio de Janeiro publicou no Diário Oficial do município um chamamento público convidando instituições e produtores culturais do Brasil e do exterior para apresentarem propostas de eventos ligados à arquitetura, ao patrimônio cultural, ao paisagismo, à gestão urbana e à discussão sobre as cidades do futuro.

As inscrições podem ser feitas por meio do seguinte link (clique aqui).

Os projetos aprovados receberão apoio institucional, com direito ao uso das logomarcas do Rio Capital Mundial da Arquitetura e do Congresso Mundial de Arquitetos, além de uma carta de apoio.

27º Congresso Mundial de Arquitetos

A cidade também será sede do 27º Congresso Mundial de Arquitetos, entre os dias 19 e 23 de julho. O tema é “Todos os mundos. Um só mundo. Arquitetura 21”.

Instituições, produtores culturais e profissionais ligados ao tema estão convidados para apresentar propostas de participação no encontro.

Foto: David Mark/Pixabay

