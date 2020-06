CAOA RETOMA PRODUÇÃO NA FÁBRICA DE ANÁPOLIS

A CAOA retomou na última segunda-feira (22) a produção na fábrica de Anápolis (GO), após as atividades presenciais terem sido interrompidas no dia 23 de março, devido à pandemia do novo coronavírus. Neste retorno, a saúde e a segurança dos colaboradores estão entre os principais cuidados da montadora, que adotou medidas rígidas de prevenção para garantir o bem-estar de todos, conforme orientações das entidades de saúde.

“A CAOA esteve, desde o início, 100% empenhada na contenção da propagação do Covid-19, seguindo as recomendações do Ministério da Saúde. Trabalhamos junto com nossos fornecedores buscando minimizar impactos em nossa cadeia produtiva e obedecendo todos os protocolos estabelecidos pelo governo. Nesse retorno, trabalhamos em conjunto com o Sindicato dos Metalúrgicos de Anápolis e estamos seguindo todas as normas estipuladas pelas organizações de saúde, readequando nossa planta e, em muitos casos, tomando providências que extrapolam as recomendações de segurança”, comenta Mauro Correia, CEO da CAOA.

Para utilização do transporte fretado fornecido pela empresa será necessária a utilização de máscaras e a entrada no ônibus só será permitida após a medição de temperatura. Os veículos serão submetidos a um rígido protocolo de saneamento, sendo higienizados a cada viagem e tendo a quantidade de usuários reduzida nos ônibus para garantir o distanciamento necessário.

Entre os novos protocolos, está também a medição da temperatura antes do acesso dos colaboradores à fábrica e a entrega diária de máscaras protetivas, uma para cada parte da jornada, com especificações recomendadas pela ANVISA e o reforço na comunicação com os colaboradores, que receberão constantes orientações sobre segurança.

Os principais espaços de concentração e acesso à unidade de Anápolis receberam demarcações para que sejam mantidas o distanciamento mínimo necessário, além disso, para atender às recomendações de saúde, higiene e segurança, foi disponibilizado álcool em gel, estrategicamente distribuído em toda a fábrica.

Outras providências também foram tomadas com o reforço na higienização de áreas comuns e a readequação nas operações do restaurante da empresa para garantir o distanciamento mínimo entre cada colaborador durante as refeições, para isso houve a ampliação do número de espaços utilizados como refeitórios, novo layout na distribuição de mesas e cadeiras, além da instalação de placas divisórias nas mesas, promovendo também neste momento, maior segurança aos usuários.