CAOA HYUNDAI VENDE 300 MIL UNIDADES DA FAMÍLIA TUCSON NO BRASIL

A CAOA atingiu o impressionante marco de mais de 300 mil modelos Hyundai Tucson comercializados em suas lojas no Brasil, desde que o SUV chegou ao país em 2004. O expressivo número é resultado da sólida parceria entre a CAOA e a empresa coreana, iniciada há mais de duas décadas.

CAOA

Desde que a CAOA começou a representar a marca no Brasil, as vendas deslancharam e grande parte desse sucesso se deve ao Hyundai Tucson. O utilitário, a princípio importado, conquistou o público brasileiro com o excelente conteúdo, a ótima relação custo x benefício e o design imponente e agressivo. Com esse modelo, a Hyundai se tornou líder do mercado de importados no País.

Essa forte aliança das duas empresas, e seu sucesso inquestionável e reconhecido no mercado brasileiro levou a parceria a um nível ainda mais alto em 2007: com investimentos de mais de R$ 1 bilhão próprios da CAOA foi inaugurada a fábrica de Anápolis, em Goiás, para produção de modelos como Tucson e HR.

Mais tarde, em 2013, passaram a sair das linhas de montagem a segunda geração do Tucson, o iX35. O SUV fez um estrondoso sucesso ao oferecer um design diferenciado, tecnologia e robustez.

Em 2016, o Hyundai New Tucson entrou no mercado como sucessor dessa linha de utilitários, trazendo modernidade e motor turbo como principais destaques. Neste momento a CAOA e a Hyundai marcaram história ao ter três gerações de um mesmo modelo sendo vendidos simultaneamente no país.

Tucson

Já em 2020, a CAOA celebra os mais de 300 mil modelos Tucson vendidos no mercado nacional e segue trabalhando para oferecer sempre os melhores produtos, com alto nível de tecnologia e desenvolvimento, afim de atingir a satisfação total de seus clientes.

Hyundai do Brasil

Atualmente a CAOA é a maior distribuidora Hyundai do Brasil e a única a comercializar no País a linha completa de modelos Hyundai, contemplando desde a família HB20 Nova Geração até os importados New Azera, All New Santa Fe, New Tucson e New ix35.