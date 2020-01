CAOA CRESCE O DOBRO DO MERCADO BRASILEIRO E ULTRAPASSA 135 MIL VEÍCULOS COMERCIALIZADOS EM 2019

A CAOA e suas operações, CAOA CHERY, CAOA Hyundai, CAOA HMB, CAOA SUBARU, CAOA Ford e Seminovos, atingiu a marca de 135.254 veículos vendidos durante o ano de 2019, observando um crescimento de 18,76% durante o período de 12 meses enquanto o mercado cresceu 8,6%.

O montante de Vendas da CAOA durante o período a colocaria na oitava posição do ranking de marcas que mais venderam no País em 2019.

Entre os destaques de vendas da CAOA estão desde modelos recém-chegados ao Brasil, como os SUVs Tiggo 2, Tiggo 5x e Tiggo 7 ou veículos consagrados há mais de uma década, como o Hyundai HR.

CAOA CHERY

A CAOA CHERY encerrou 2019 como a montadora que mais cresceu no Brasil. Com 20.195 unidades licenciadas no ano passado, a marca registrou crescimento de 133% em relação a 2018, quando foram emplacados 8.640 veículos. No período a marca também dobrou seu market share, fechando 2019 com índice de 0,76%, contra 0,35% do ano anterior. O Tiggo 5X completou o seu primeiro ano de vendas no País e foi o campeão de vendas da CAOA CHERY, em 2019, com 7.973 unidades comercializadas.

CAOA Hyundai

A CAOA Hyundai manteve as boas vendas da gama de SUVs produzidos em Anápolis (GO) e, entre os veículos comerciais, levou a camioneta Hyundai HR a alcançar pelo décimo terceiro ano consecutivo a marca de veículo mais vendido em seu segmento, com o expressivo número de 3.997 unidades comercializadas.

Na operação CAOA HMB (Hyundai Motor Brasil), apesar do ótimo desempenho do HB20, com mais de 26.800 unidades vendidas durante o ano nas unidades CAOA, o destaque foi para o crescimento de vendas do Hyundai Creta nas lojas CAOA, passando de 11.044 vendas em 2018 para 12.179 em 2019, um crescimento de mais de 10% e que representou mais de 1/5 das vendas totais do modelo no País.

Com a SUBARU, a CAOA observou a manutenção dos ícones Forester (294 unidades) e XV (250 unidades) entre os modelos mais vendidos da marca.

A rede de concessionárias CAOA Ford apresentou o espetacular aumento de 65,12% nas Vendas da marca, em comparação ao ano anterior, tendo como campeão de vendas o modelo Ford Ka, com 20.278 unidades comercializadas. A CAOA segue como o maior distribuidor Ford na América Latina.

A equipe de Vendas de Seminovos da CAOA alcançou mais um excelente resultado no período ampliando suas vendas em 16,46%, em comparação a 2018, passando de 32.607 veículos comercializados para 37.975 unidades vendidas.

Para o CEO da CAOA, Mauro Correia, a tendência para este ano é que o próprio mercado esteja ainda mais aquecido e com isso a CAOA apresentará resultados ainda mais vultuosos. “A CAOA sempre trabalha para manter um crescimento sustentável e para isso sabemos que temos que manter toda a atenção no lançamento de novos produtos, na estrutura de nossa rede que hoje conta com mais de 230 lojas e nas oportunidades de novos negócios que envolvam não só a Venda de veículos, mas todo o setor de Mobilidade. Sobre 2019, foi um ano muito bom para a CAOA e um fator a se destacar é que estes números foram alcançados mesmo com a CAOA não investindo em Vendas Diretas, setor que alavanca os números de algumas marcas, mas que acabam afetando a rentabilidade do negócio”.

