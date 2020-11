CAOA CHERY PARTICIPA DA CRIAÇÃO DO POLO DE INOVAÇÃO PARA A INDÚSTRIA AUTOMOTIVA

Centro de Desenvolvimento Tecnológico Automotivo de Jacareí desenvolverá novas tecnologias e formará empreendedores na cadeia produtiva

A CAOA CHERY assinou um termo de parceria com a prefeitura de Jacareí e o Parque Tecnológico de São José dos Campos para a criação do Centro de Desenvolvimento Tecnológico (CDT) Automotivo de Jacareí. Com previsão de iniciar as atividades em janeiro, será o primeiro polo dedicado ao desenvolvimento de novas tecnologias e formação de empreendedores na cadeia produtiva para o setor automotivo do Vale do Paraíba.

Jacareí

“Queremos transformar a cidade de Jacareí num celeiro de talentos. No CDT, serão realizados cursos e workshops, entre outros programas de capacitação e aperfeiçoamento profissional para atender às demandas e perspectivas do setor automotivo. Dessa forma, vamos contribuir ainda mais para o desenvolvimento da região”, afirma CEO da CAOA CHERY, Marcio Alfonso.

Centro de Desenvolvimento Tecnológico (CDT) Automotivo de Jacareí

O CDT representa a união de grandes esforços: de um lado, está a experiência do Grupo CAOA, com a tecnologia chinesa da gigante montadora Chery e do outro, a força do Parque Tecnológico de São Jose dos Campos em fomentar a inovação. Junto a isso, soma-se o apoio do município de Jacareí para incentivar pesquisas, produtos e serviços para o setor automobilístico e estimular cada vez mais o empreendedorismo na região por meio de startups e outras empresas. Com isso, será possível desenvolver novas tecnologias, promover um ambiente de inovação e atrair fabricantes de autopeças para a região, aumentando, assim, o conteúdo nacional nos veículos produzidos no Vale do Paraíba.

O acordo foi assinado esse mês, na fábrica da CAOA CHERY, em Jacareí. Além de Marcio Alfonso; a cerimônia contou com as presenças do CEO do Grupo CAOA, Mauro Correia; o prefeito em exercício de Jacareí, Edgard Sasaki; os secretários de Desenvolvimento Econômico, Carlos Amagai, e de Governo, Celso Florêncio de Souza; e o diretor-geral do Parque Tecnológico de São José dos Campos, Marco Antônio Raupp.

CAOA CHERY

A CAOA CHERY nasceu em novembro de 2017 como fruto de uma parceria entre a CAOA e a CHERY, que deu início a uma nova montadora 100% nacional. A união fez surgir um gigante brasileiro que, em 2019, registrou crescimento de 133%, tornando-se a montadora que mais cresceu no País. Com produtos de alto valor agregado, desenvolvidos com base nos pilares da Qualidade, Tecnologia e Design, a CAOA CHERY também se destaca pelos serviços de Vendas e Pós-Vendas, sendo referência no mercado nacional. Hoje, a marca produz no Brasil os SUV’s Tiggo 5X , Tiggo7 e Tiggo 8 na planta de Anápolis, e os modelos Tiggo 2, Arrizo 5 e Arrizo 6 na fábrica de Jacareí. Além de comercializar o Arrizo 5e, modelo elétrico, importado da China.