CAOA CHERY Inaugura Loja no Shopping Mais Luxuoso do País

Instalada no Shopping Cidade Jardim, a nova Loja Conceito da CAOA CHERY possui 180 m² e conta com um moderno showroom de alta tecnologia

A CAOA CHERY inaugurou nesta semana sua nova Loja Conceito dentro do shopping Cidade Jardim, na cidade de São Paulo (SP). Até a primeira quinzena de fevereiro, os clientes poderão conferir o diferenciado showroom no piso térreo de um dos shoppings mais luxuosos de todo o Brasil.

A nova Loja Conceito CAOA CHERY, localizada na Av. Magalhães De Castro, 12000, em São Paulo, atende toda a região do Morumbi e os arredores, levando um showroom moderno e uma especializada equipe de Vendas. No local, o público pode conferir os mais recentes lançamentos da marca, com alto nível de tecnologia e qualidade.

Entre eles, o SUV Tiggo 8, produzido na fábrica da CAOA Montadora em Anápolis (GO), que conta com 7 lugares e um moderno motor 1.6 Turbo GDI. O modelo está superando os seus concorrentes e conquistando os consumidores com a sua excelente relação custo x benefício, assim como o utilitário compacto, Tiggo 5X, e o novo Sedan da marca Arrizo 6. Para aqueles interessados em conhecer o Tiggo 7, o modelo também está disponível na área externa do shopping.

A nova Loja Conceito CAOA CHERY ainda conta com uma ação interativa em que os clientes poderão pegar uma miniatura de um dos veículos exposto no local, colocar sobre uma base disponível em uma TV touch, e navegar por todo o veículo de maneira virtual, além de ter todas as informações técnicas disponíveis em apenas um clique. Essa nova ideia veio para substituir o tradicional spec (especificação).

CEO da CAOA CHERY, Marcio Alfonso

O CEO da CAOA CHERY, Marcio Alfonso, destaca que: “Essa nova loja Conceito é a síntese da proposta que temos para a marca e toda a sua linha de produtos no Brasil: qualidade, tecnologia e design, integrados em um espaço de alto luxo e no shopping mais sofisticado do país”.

Shopping Cidade Jardim

CAOA CHERY Cidade Jardim – Magalhães De Castro, 12000 – andar Térreo – São Paulo/SP

CAOA CHERY

A CAOA CHERY nasceu em novembro de 2017 como fruto de uma parceria entre a CAOA e a CHERY, que deu início a uma nova montadora 100% nacional. A união fez surgir um gigante brasileiro que, em 2019, registrou crescimento de 133%, tornando-se a montadora que mais cresceu no País. Com produtos de alto valor agregado, desenvolvidos com base nos pilares da Qualidade, Tecnologia e Design, a CAOA CHERY também se destaca pelos serviços de Vendas e Pós-Vendas, sendo referência no mercado nacional. Hoje, a marca produz no Brasil os SUV’s Tiggo 5X , Tiggo7 e Tiggo 8 na planta de Anápolis, e os modelos Tiggo 2, Arrizo 5 e Arrizo 6 na fábrica de Jacareí. Além de comercializar o Arrizo 5e, modelo elétrico, importado da China.