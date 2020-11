CAOA CHERY e CAOA Montadora Reforçam Compromisso com a Excelência em Qualidade em Eventos em Jacareí (SP) e Anápolis (GO)

Capacitação da equipe é o foco da Semana da Qualidade; Unidades Industriais possuem diversos programas voltados para a melhoria contínua dos produtos

Comprometidas em entregar produtos e serviços com o mais alto nível de qualidade ao mercado brasileiro, a CAOA CHERY e a CAOA Montadora realizaram, entre os dias 9 e 13 de novembro, a segunda edição da Semana da Qualidade nas fábricas de Jacareí (SP) e Anápolis (GO). A programação incluiu uma série de palestras e treinamentos para os colaboradores ampliarem ainda mais seus conhecimentos, capacitando-os a trabalhar com olhar mais crítico para garantir o nível de excelência aos produtos da marca. A unidade de Anápolis (GO), também recebeu evento sobre o tema durante os meses de outubro e novembro.

O Chairman da CAOA, Dr. Carlos Alberto de Oliveira Andrade, participou da cerimônia de encerramento e enfatizou a importância do trabalho dos colaboradores em todo o processo produtivo. “A qualidade em tudo que fazemos é o segredo do nosso sucesso. Desenvolvemos uma cultura da qualidade, que permeia por toda a empresa, desde os cargos de gestão até os colaboradores da produção. Afinal, é preciso que a equipe esteja focada nas oportunidades de melhoria e se conscientize de sua importância para seguirmos atendendo e superando a expectativa dos clientes”, afirma o executivo.

Graças ao engajamento das equipes e ao trabalho desenvolvido nos últimos anos, os veículos CAOA CHERY e CAOA Hyundai conquistaram o consumidor brasileiro, sendo reconhecidos no mercado pelo alto valor agregado. Esse reconhecimento é comprovado por números: além do extremo sucesso e confiança na marca Hyundai alcançado nos últimos anos após o início de veículos como Hyundai Tucson, iX35, New Tucson e os veículos comerciais HR e HD80 na fábrica de Anápolis, a CAOA CHERY passou do 24º lugar no ranking das montadoras para 11º, com crescimento constante em vendas e participação no mercado com veículos produzidos, tanto em Goiás como na planta de Jacareí.

Ciclo da qualidade

Na CAOA CHERY, a preocupação com a qualidade permeia por toda a vida do produto: começa no desenvolvimento do modelo na China, passando pela validação e adaptações para o mercado brasileiro, feito pelo time local de engenharia, pelo rigoroso processo produtivo, que inclui uma série de testes, até o serviço de pós-venda, que garante que os carros não fiquem parados na oficina.

Para que todo esse processo de qualidade seja efetivo, a CAOA CHERY investe em tecnologias e sistemas, que incluem uma pista de testes própria, uma sala de metrologia de carrocerias referência no segmento e um dos melhores laboratórios para validação de fluidos e materiais do Brasil. A montadora conta ainda com o suporte de um de armazém de peças dedicado à marca com capacidade para estocar até um milhão e meio de componentes.

A planta também é auditada anualmente para a certificação ISO 9001, além de trabalhar com fornecedores reconhecidos globalmente por usa excelência em qualidade como Bosch e Marelli, que também possuem certificação em qualidade.

Equipes capacitadas

Para incentivar os colaboradores a contribuir com sugestões de melhoria da qualidade, redução de custos, aumento dos níveis de produtividade e segurança em todos os ambientes da empresa, a CAOA CHERY implantou em Jacareí o programa Fábrica de Ideias. Criado em 2014, até agora recebeu mais de 300 propostas, das quais mais de 90% foram implantadas.

Outra ação que incentiva e estimula os colaboradores é uma competição de habilidades técnicas promovida, desde 2016, pela CHERY China. Nessa disputa, que ocorre neste mês e envolve colaboradores de todas as unidades do grupo, os participantes são submetidos, inicialmente, a testes teóricos. Os melhores classificados nesta fase, passam por provas práticas. Os três participantes com as melhores notas de cada área são premiados e o campeão ganha uma viagem à China, onde representa o Brasil. Este ano, devido à pandemia do coronavírus, a competição será virtual e será realizada entre os dias 25 e 28 de novembro.

CAOA CHERY

Assim como investe no aperfeiçoamento profissional dos colaboradores, a CAOA CHERY também capacita mecânicos e técnicos da rede de concessionárias em todo o Brasil. Todos os anos, a montadora promove uma competição que premia o melhor profissional técnico da empresa no País. O evento conta com a participação de executivos da marca e de um corpo de jurados especializado.

Os participantes passam por uma prova teórica e, posteriormente, por uma outra prática. Antes disso, na fase classificatória, os profissionais precisam passar por outra avaliação, além de comprovar participação mínima nos treinamentos oferecidos pela montadora.

CAOA Montadora

Em Anápolis, a CAOA Montadora trabalha indicadores por times para incentivar os índices de Qualidade, além de proporcionar a realização de Grupos Multifuncionais de trabalho para tratativa de possíveis problemas. A planta possui ainda um programa interno de treinamentos voltado especificamente para o tema Segurança e Qualidade.

O evento realizado habitualmente em novembro na planta goiana, durante esse ano foi promovido durante quatro semanas, com uma extensão prevista para o início do ano que vem. O tema em 2020 é Excelência em Qualidade é o nosso Compromisso e contou com novo formato interligando as ações com resultados práticos, além de peças teatrais, concursos, Quiz e bancadas de testes com a participação e envolvimento de toda a equipe da fábrica.

