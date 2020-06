CAOA ATINGE MARCO DE UM MILHÃO DE MODELOS HYUNDAI VENDIDOS NO BRASIL

A CAOA está celebrando o impressionante marco de um milhão de veículos Hyundai vendidos em suas lojas no Brasil desde 1999, quando a parceria entre as duas empresas começou.

Essa sólida parceria, que já ultrapassa duas décadas ininterruptas de existência, foi definitiva e essencial para o sucesso da marca Hyundai no País. Antes da CAOA a Hyundai já havia sido representada no Brasil por outros dois grupos, mas nenhum obteve o mínimo êxito. Apenas a partir da representação da marca pela CAOA é que as vendas deslancharam e assim logo a Hyundai se tornaria líder do mercado de importados no País com o modelo Tucson.

Para isso foram fundamentais a experiência e o tino empresarial do fundador da empresa, Dr. Carlos Alberto Oliveira Andrade, que desde 1979 já era concessionário Ford, com sua primeira loja em Campina Grande, PB. A combinação de gestão eficiente, estratégia comercial agressiva e excelência no atendimento ao cliente e nos serviços de pós-venda levaram a CAOA a se tornar a maior revendedora Ford da América Latina já em meados dos anos 80.

A forte aliança das duas empresas, em 1999, e seu sucesso inquestionável e reconhecido no mercado brasileiro levou a parceria a um nível ainda mais alto em 2007: com investimentos de mais de R$ 1 bilhão próprios da CAOA foi inaugurada a fábrica de Anápolis, em Goiás, para produção de modelos como Tucson e HR. Mais tarde passaram a sair das linhas de montagem o iX35, o New Tucson e o HD78.

Mais um exemplo do sucesso da combinação das marcas CAOA e Hyundai veio em 2012, quando a matriz sul-coreana premiou a empresa brasileira com o título de Distribuidor do Ano, a mais alta honraria global possível concedida a um concessionário da marca. A CAOA concorreu com 179 distribuidores de todo o mundo, tendo sido a primeira fora do eixo Ásia-Europa a receber este reconhecimento.

Naquele mesmo ano a CAOA passou a distribuir também os modelos Hyundai produzidos na fábrica de Piracicaba, SP.

Em 2015 foi inaugurado em São Paulo o CAOA Hyundai Premium Services, primeiro showroom de pós-venda do País. São 7.000 m2 de moderna infraestrutura, com profissionais altamente treinados e especializados que trabalham com instalações e equipamentos de última geração. O complexo pode atender até 3 mil veículos ao mês para serviços de pós-venda.

Em 2017 a J.D. Power, a mais conceituada e reconhecida consultoria global para produtos e serviços oferecidos por empresas automotivas mundiais, analisados a partir da opinião dos próprios clientes, nomeou a CAOA como a líder em dois de seus principais rankings, o de Satisfação em Vendas, SSIS na sigla em inglês, e o de Satisfação em Pós-Venda, CSIS. Em 2019 novamente a CAOA foi apontada como líder da SSIS e posteriormente, alcançou o tricampeonato em vendas.

Hyundai

Atualmente a CAOA é a maior distribuidora Hyundai do Brasil e a única a comercializar no País a linha completa de modelos Hyundai, contemplando desde a família HB20 Nova Geração até os importados New Azera, All New Santa Fe, New Tucson e New ix35.

CAOA