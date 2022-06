Canção Nova, celebra 20 em São José dos Campos

Evento no Centro da Juventude, com convidados especiais marcará a data

Em 21 de Julho de 2002, nascia na cidade de São José dos Campos, no Vale do Paraíba, a Casa de Missão da Canção Nova. Essa instalação aconteceu para atender o anseio dos sócios colaboradores do Clube da Evangelização da região, que expressavam desejo de ter uma frente de missão na cidade.

Neste espaço da Casa de Evangelização, localizada no Jardim Paulista, região central, que acontece as atividades religiosas, como missas, momentos oracionais, atendimento aos sócios e visitantes com os missionários e sacerdote.

E com o tema: “Do Coração de Deus, para o coração do Vale”, a Canção Nova realizará um evento para celebrar Bodas de Porcelana. Um dia especial, para agradecer e louvar a Deus por estes 20 anos de Evangelização em São José dos Campos.

O evento será no domingo (31), de Julho, a partir das 8h, no Centro da Juventude – Jardim América em São José dos Campos e contará com as presenças do Bispo da Diocese de São José dos Campos, Dom José Valmor César, Pe. Gevanildo Torres, Pe. Roger Luis, Luzia Santiago, Rogerinha, Dani Miranda e os cantores: Eliana Ribeiro e Walmir Alencar. Durante todo o dia teremos pregações, música, louvor, oração e a Santa Missa. Teremos ainda os serviços da Canção Nova: como o Clube da Evangelização, loja Canção Nova, lanchonete, presenças de parceiros na evangelização e alimentação. Um dia para estar ainda mais perto daqueles que amam a Canção Nova e querem celebrar essa data.

Você é o nosso convidado especial! Para participar não será necessário inscrição e a entrada será solidária, 1 kg de alimento não perecível. O Centro da Juventude fica na R. Aurora Pinto da Cunha, 131 – Jardim América, São José dos Campos.

O Evento contará com transmissão da rádio Canção Nova local 95.9 e nas mídias sociais @cancaonovasjc. Mais informações acesse sjc.cancaonova.com ou no Whatsapp (12) 3923 1228.

Canção Nova

A Comunidade Canção Nova é uma comunidade carismática católica, fundada por Monsenhor Jonas Abib e reconhecida pelo Pontifício Conselho para os Leigos como associação internacional privada de fiéis, dotada de personalidade jurídica e tem sua sede na cidade de Cachoeira Paulista (SP), Diocese de Lorena, São Paulo – Brasil.

O termo “Canção Nova” corresponde ao Cântico Novo, tema que perpassa toda a história da salvação: é o cântico dos remidos, o cântico das mulheres e homens novos para um mundo novo.

A Comunidade Canção Nova assume o compromisso de ser este cântico para a Igreja e para o mundo. O fundamento da Comunidade é o Evangelho: viver e comunicá-lo de maneira integral, na eficácia do Espírito Santo, enquanto esperam e apressam a vinda gloriosa do Senhor.

