Canais de comunicação da Prefeitura têm aumento de seguidores e acessos

Importantes ferramentas de comunicação, o site de notícias e serviços e as redes sociais da Prefeitura de São José dos Campos tiveram aumento expressivo no número de acessos e seguidores em 2020. Além de informar sobre as ações da administração municipal, as páginas do Face, Instagram e Twitter também auxiliam os munícipes que buscam informações sobre os serviços oferecidos.

Nesse momento de pandemia do novo coronavírus, diversos serviços – antes só oferecidos presencialmente – podem ser acessados remotamente no site da Prefeitura, que contabiliza cerca de 3 milhões de visualizações de páginas mensalmente.

O estudante de Jornalismo Matheus Fernando de Siqueira, de 23 anos, elogiou o site. “O conteúdo melhorou bastante. É um site informativo sobre nossa cidade. Utilizo para buscar uma informação específica. Por exemplo: resultado de um concurso que fiz, dados da Covid-19 na nossa cidade, vagas do PAT e outras informações. Já a página do Facebook eu notei que tem uma boa interação com a população”.

Redes sociais

A página do Facebook, por exemplo, passou de 103 mil seguidores em julho de 2019 para 130 mil em julho de 2020, aumento de quase 30%. No Instagram, a alta também foi expressiva: de 35 mil seguidores em julho de 2019 para 55 mil em 2020, aumento de mais de 50%. O Twitter também tem bom número, com cerca de 30 mil seguidores.

Prefeitura de São José dos Campos

Neste período, a equipe de Comunicação da Prefeitura publicou cerca de 2.400 posts nas três redes, entre textos, fotos, vídeos e artes produzidas especificamente para a internet. No site de notícias, foram publicados 2500 releases – material que também é enviado diariamente para os veículos de comunicação da cidade. A maior parte dos acessos aos canais de comunicação é por celular.

Valdir da Cruz, aposentado, morador do Jardim Pararangaba, na zona leste, considera o site da Prefeitura uma importante ferramenta para a comunidade. “Diante dessa pandemia, busco informações como horários de ônibus, vagas de empregos, cursos. É muito bom, tem informações que a gente precisa”.

Lives

Nesse momento de distanciamento social, o setor de Comunicação tem levado informação e divulgado as ações e serviços das diversas secretarias por meio de ‘lives’, principalmente das áreas de Saúde, Apoio Social ao Cidadão, Educação, entre outras.

A programação da Semana do Meio Ambiente por exemplo, organizada pela Secretaria de Urbanismo e Sustentabilidade em junho, foi praticamente virtual, com lives que abordaram desde hortas domésticas a gerenciamento de resíduos sólidos.

Maior parte dos acessos aos canais é por meio de aparelhos celulares – Foto: Claudio Vieira/PMSJC