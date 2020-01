Campos do Jordão (SP) é o segundo destino nacional mais procurado durante o verão

Cidade paulista aparece no segundo lugar de uma pesquisa feita pela agência de viagens online Hotel Urbano. Hotel Vila Inglesa é sugestão para hospedagem.

Famosa por sua temporada de inverno agitadíssima, supreendentemente Campos do Jordão (SP) é a segunda cidade brasileira mais procurada também para as férias de verão. É o que aponta uma pesquisa feita em dezembro pela agência de viagens online Hotel Urbano, que revelou Gramado (RS) na primeira colocação.

Os motivos são muitos. Além das temperaturas mais amenas, que não costumam passar de 27oC, hotéis preparam programações especiais e a cidade possui uma série de atrações turísticas para ninguém ficar parado, chova ou faça sol.

No hotel Vila Inglesa, enquanto os pais curtem um descanso merecido nas redes dispostas no jardim ou fazem uma massagem, as crianças ficam acompanhadas dos divertidos e experientes monitores, em brincadeiras sempre lúdicas como Detetive, Siga o Mestre, Pintando o 7, Passa ou Repassa,skigrama, caçada mágica e mini chef. Elas também podem passear a cavalo ou em trole, alimentar coelhos e carneirinhos, se divertir na piscina ou na brinquedoteca, assarmarshmallow na lareira e ainda participar de oficinas de arte, jogos e refeições temáticas, como o Almoço do Penteado ou o Jantar do Esquimó. É atividade que não acaba mais. E a infraestrutura ainda conta com dois restaurantes, bar, playground, horta e estufa.

Campos do Jordão (SP)

Se der vontade de também explorar a simpática cidade, dois excelentes passeios são no icônico Bondinho vermelho e amarelo, com seus bancos de madeira, que vai da Vila Capivari ao Portal em 50 minutos, e na Maria Fumaça, em um trajeto de 30 minutos entre Capivari e a Vila Abernéssia, que é o principal centro comercial. Também pode-se fazer tours. Destaque para o do Alto da Boa Vista, que combina belas paisagens, história, cultura e arquitetura, com visitas ao Mosteiro São João, Palácio Boa Vista e Auditório Cláudio Santoro, e para o que vai ao Pico do Itapeva, com seus 2.025 metros de altitude, e que contempla passagens pelo Morro do Elefante, Vila Holandesa, Alto do Capivari, Lago do Itapeva e Ducha de Prata.

Hotel Vila Inglesa

Mais informações sobre a cidade podem ser obtidas em http://www.camposdojordao.sp.gov.br/ e sobre o hotel Vila Inglesa no telefone (12) 3669.5000, whatsapp (12) 99769.5596, e.mail reservas@hotelvilainglesa.com.br e site www.hotelvilainglesa.com.br.