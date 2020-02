Campanha Troco Solidário arrecada R$ 52 mil para entidade de São José dos Campos

Com o dinheiro arrecadado nas lojas Havan, a Legião da Boa Vontade irá investir na infraestrutura do prédio e em equipamentos

A Campanha Troco Solidário da Havan arrecadou em São José dos Campos R$ 52 mil que serão utilizados na infraestrutura do prédio e na compra de equipamentos da Legião da Boa Vontade. O cheque simbólico será entregue no dia 20, quinta-feira, às 14h, na sede da entidade.

Campanha Troco Solidário

Essa é a primeira vê que a entidade recebe dinheiro do Troco Solidário. A entidade atua na cidade há mais de 50 anos e atende diariamente cerca de 150 pessoas. Além disso, desenvolve um trabalho com mães e gestantes.

Havan

Em 2019, as 141 unidades da Havan, hoje já são 143, arrecadaram R$ 11,4 milhões, que beneficiaram 206 entidades. A Campanha Troco Solidário existe desde 2010 e auxilia semestralmente entidades presentes em cidades onde há lojas Havan. A iniciativa conta com a solidariedade dos moradores e clientes, que doam seu troco, ou parte dele, diretamente nas caixas das lojas.

Luciano Hang

O diretor-presidente da rede, Luciano Hang, afirma que a campanha é uma forma de a empresa, seus colaboradores e clientes retribuírem às entidades e aos seus voluntários, pelo trabalho realizado nas comunidades. “É com muito prazer que entregamos este valor para as entidades. O Troco Solidário é um trabalho de quatro mãos, em que os colaboradores conscientizam os clientes sobre a importância da doação, que tem o objetivo de auxiliar as instituições onde a Havan tem lojas. De pouco em pouco é que se consegue muito para ajudar quem faz bastante”, finaliza. Desde 2010 foram arrecadados mais de R$ 21 milhões em todo o Brasil, em benefício de mais de 800 instituições.