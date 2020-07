Campanha publicitária da incorporadora RNI nas redes sociais leva dois prêmios no FestVídeo

Peças sobre condições comerciais flexíveis foram reconhecidas nas categorias “promocional” e “vídeo online de produto” em evento da APP Ribeirão

Agência F&MD

A campanha “Deu Bom”, criada pela agência F&MD para a incorporadora RNI, do grupo Rodobens, foi a vencedora de duas categorias no FestVídeo, tradicional premiação organizada pela Associação dos Profissionais de Propaganda de Ribeirão Preto (APP Ribeirão). A entrega do prêmio, que completa 30 anos em 2020, foi realizada nesta semana de forma online, reforçando as medidas de distanciamento social.

“Deu Bom”

Destinada principalmente às redes sociais e ao relacionamento com os clientes por meio do WhatsApp, a campanha “Deu Bom” foi veiculada em 2019 em cinco estados brasileiros, destacando a flexibilidade das condições de compra de imóveis da RNI. As peças publicitárias foram reconhecidas nas categorias “Promocional” e “Vídeo online Produto/Promocional” desta edição do FestVídeo.

Campanha “Deu Bom” destaca flexibilidade de condições de compra de imóveis-Foto: Divulgação RNI

O comercial de 30 segundos da campanha, com o mote “Compre imóveis com flexibilidade de verdade”, tem mais de 148 mil visualizações no Youtube e chama a atenção pelo bom humor. Nele, um corretor contorcionista – e pouco confiável – tenta convencer um casal a comprar uma unidade residencial, disfarçando as fragilidades do produto. Veja: https://youtu.be/LQFu9ZlMqIk

FestVídeo

“Esses dois prêmios no FestVídeo nos enchem de orgulho porque mostram a solidez do nosso trabalho de comunicação. O relacionamento nas redes sociais está no centro da atuação da RNI. Este ano, por exemplo, produzimos conteúdos para gerar maior integração entre seguidores no Instagram e no Facebook, com dicas de saúde, lives com consultores e até games. Além disso, implementamos tours virtuais nos imóveis decorados dos lançamentos e promovemos uma caça a etiquetas premiadas para os clientes, distribuindo mais de 200 prêmios”, diz Henrique Cerqueira, diretor de marketing, vendas e novos negócios da incorporadora.

Desde o início da pandemia, a RNI reforçou o atendimento por telefone, WhatsApp e site. A incorporadora também adotou o contrato digital, que permite a venda totalmente a distância, com validade equivalente aos documentos físicos.

Comercial da campanha “Deu Bom” mostra corretor contorcionista-Foto: Divulgação RNI

RNI

Fundada em São José do Rio Preto há 28 anos, a construtora e incorporadora tem 185 empreendimentos lançados em todo o Brasil e atuação em 55 cidades de 12 estados brasileiros. Com capital aberto desde 2007, lançou mais de 70 mil unidades, somando 6,7 milhões de m² construídos, e faz parte das Empresas Rodobens, um dos maiores grupos empresariais do país, com atuação nos segmentos financeiro e de varejo automotivo – Banco, Consórcio, Corretora de Seguros, Leasing & Locação, Automóveis e Veículos Comerciais. Com atuação nacional, o grupo tem tradição de mais de 70 anos. www.rni.com.br.