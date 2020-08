Campanha do “Dia dos Pais” do CenterVale Shopping foi criada pela Binder

Cumplicidade e relações de afeto entre pais e filhos são valorizadas em filme para mídia eletrônica

A Binder é a agência responsável pela criação da campanha publicitária do “Dia dos Pais” do CenterVale Shopping, o primeiro grande centro de compras do Vale do Paraíba, inaugurado em 1987. Composta por um filme de 30 segundos, a campanha valoriza a cumplicidade e as relações de afeto entre pais e filhos construídas a partir de ações e atitudes corriqueiras do dia a dia.

O filme traz um pai lendo uma carta para o seu filho sobre o que ele pode esperar do futuro, com gestos de carinho como um abraço e o preparo de uma refeição, entre outros momentos do cotidiano. Na carta, lida em tom emotivo, o pai diz: “Meu filho, eu te escrevo para o futuro. Para o seu futuro. Eu quero te dizer que a vida é feita de momentos. Igual quando eu faço a sua comida. Quando eu te visto com a camisa do futebol. Quando deixo você ganhar no videogame. É isso que importa. Porque você vai descobrir que agora ou depois. Eu sempre vou fazer parte da sua vida“.

“Valorizar as relações ganhou um significado ainda mais importante nesta pandemia, por isso, trouxemos para essa campanha o conceito de que a base de relações sólidas e de confiança entre pais e filhos é formada a partir de vivências e momentos comuns da vida”, conta Miguel Heuseler, head de atendimento Binder.

O filme será veiculado na TV Vanguarda e TV Band de São José dos Campos.

O filme está disponível neste link http://www.youtube.com/watch?v=zdcfc13skmI&feature=youtu.be

Binder

Fundada em 2001, a Binder conta com 138 colaboradores, escritórios no Rio de Janeiro, Distrito Federal, São José dos Campos e operação nos estados de Minas Gerais, Ceará, Pernambuco e Tocantins. O portfólio de clientes inclui, além da Unimed-Rio, os shoppings administrados pelo grupo Ancar nos estados do Rio de Janeiro, Distrito Federal, Natal e Fortaleza; o trade nacional da Oi, Chevrolet, Óticas do Povo e Vale, entre outros.