Campanha de marketing da Visa foca em iniciativa para ajudar a divulgar o trabalho das PMEs

Dentre muitas ações que podem ajudar nesse momento difícil em que vivemos, duas coisas podem ser feitas para os pequenos estabelecimentos comerciais: comprar seus produtos e serviços e indicar suas lojas. Esse é o mote principal da nova campanha da Visa que começa a partir deste mês nas redes sociais e na internet. Voltada para consumidores e empreendedores, o objetivo é divulgar a novidade do Vai de Visa em apoio ao movimento #compredopequeno. A plataforma Vai de Visa funcionará como um hub digital e irá anunciar ofertas de quem precisa vender para quem quer comprar, tudo de forma rápida e geolocalizada. Além disso, deve divulgar soluções de terceiros que podem ajudar aos empreendedores que queiram abrir suas lojas online.

PMEs

“Com essa campanha, a Visa busca apoiar as PMEs para que continuem vendendo, além de incentivar o comércio local. Queremos usar a força da nossa plataforma Vai de Visa para divulgar esses negócios e para aproximá-los de seus consumidores”, explica Patrícia Mascagni, diretora de Marketing da Visa do Brasil.

A campanha será digital para todo o país. As peças serão voltadas a dois públicos: consumidores, com foco ao incentivo às compras de produtores locais; e pequenos estabelecimentos, divulgando seus negócios e apresentando soluções e tecnologias de terceiros que podem ajudá-los a continuar vendendo. “Queremos chegar nesse empreendedor que começa a se aventurar no mundo online. Vamos ajudar nesse desafio conectando-o a quem tem ferramentas que podem lhes ser úteis na luta contra esse momento de crise que estamos passando. Juntos, podemos fazer a diferença na vida de milhares de pessoas”, completa Patrícia.

A solução

A novidade no Vai de Visa funcionará como um hub digital, permitindo que pequenos estabelecimentos comerciais saibam como vender online e encontrem quem pode lhes ajudar a criar suas lojas virtuais, além de fazer com consumidores conheçam anunciantes de serviços e produtos que possam estar próximos de suas residências, para que possam privilegiá-los. Os empresários não precisam ter maquininha para pagamentos ou contar com uma operação online. A fim de apoiar o movimento #compredopequeno, as soluções divulgadas no Vai de Visa ajudam esses pequenos empresários a entrarem no mundo online, possibilitando a realização de pagamentos digitais, o que pode ajudá-los a manter seu fluxo de caixa saudável.

Visa

Uma das soluções anunciadas no Vai de Visa permite que as empresas de serviços que tiveram que fechar seus pontos físicos negociem a comercialização de vouchers. Por exemplo, um barbeiro do bairro poderia anunciar um corte de cabelo, recebendo o pagamento e emitindo um voucher com validade de alguns meses para seu consumidor possa usufruir do serviço assim que for possível. Tudo sem sair de casa.

Vai de Visa

Já o consumidor pode buscar por estabelecimentos comerciais próximos a ele, procurando-os por categoria ou localização, além de poder enviar um convite para um estabelecimento que gostaria de ver seus produtos ou serviços anunciados no ambiente online. A plataforma ainda conta com uma página trazendo dicas de segurança para os consumidores comprarem online e tópicos sobre educação financeira para ajudar os empreendedores.

Visa Inc.

Visa Inc. (NYSE:V) é a empresa líder em pagamentos digitais no mundo. Nossa missão é conectar o mundo por meio do que há de mais inovador, confiável e seguro em meios de pagamentos – permitindo que pessoas, negócios e economias prosperem. Nossa avançada rede de processamento global, a VisaNet, oferece pagamentos seguros e confiáveis em todo o mundo e é capaz de processar mais de 65.000 transações por segundo. O foco implacável da empresa em inovação é um catalisador para o rápido crescimento do comércio conectado em qualquer dispositivo e uma força motriz por trás do sonho de um futuro sem dinheiro em papel para todos, em todos os lugares. À medida que o mundo passa do analógico para o digital, a Visa insere sua marca, produtos, pessoas, rede e escala para remodelar o futuro do comércio. Para mais informações visite www.visa.com.br ou acompanhe nossa página no LinkedIn. Para saber mais sobre como a Visa realiza suas transações clique aqui.