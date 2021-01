Campanha da Cruz Vermelha lança clipe com artistas da região

Sensibilizar as pessoas por meio da música. É com esse objetivo que a Cruz Vermelha Brasileira, filial de São José dos Campos, lança no dia 4 de fevereiro um super videoclipe com a participação de 18 músicos da região. O clipe com a canção “Ajudar é o Novo Normal” será transmitido, às 12h, pelo insta @stereovalefm.

A música é tema da campanha humanitária em prol das famílias em situação de vulnerabilidade social que vivem no Vale do Paraíba, principalmente afetadas pela pandemia do coronavírus (COVID-19). “A canção tem uma mensagem de otimismo, esperança e solidariedade, tudo o que precisamos neste momento difícil”, ressalta o publicitário Eduardo Spinelli, diretor de marketing da campanha.

E foi exatamente com esse espírito, de amor e solidariedade, que a ação conquistou o apoio de um grupo de artistas de primeira: Twyla Correia, Kallil Melo, Yasmin Giacomini, Peleco, Talis (da dupla sertaneja Talis & Welinton), Franco Correia e Yara Giaquinto, Nino (da banda Cacique), Priscilla Coutto, Bah Santanna, Cassinho Vieira, Thiago Barros, Anderson Ribeiro e o rapper Yago Oproprio.

Com letra e melodia de Eduardo Spinelli e arranjos musicais de Jorge Neri, a música foi gravada pela banda Serial Funkers. O clipe teve a direção de Friggi e Fabio Alba da Oversonic Music e produção de Miltinho Toledo. “O objetivo é conscientizar, sensibilizar e engajar os fãs e seguidores dos artistas nas redes sociais”, diz Spinelli.

O grande desafio, revela o diretor de marketing, foi conciliar as agendas dos artistas para a gravação. Todos os envolvidos participaram voluntariamente. Uma mega parceria que resultou num clipe emocionante: “Espero que a música leve alegria às pessoas e se converta em muitas doações a quem precisa.”

SOBRE A CAMPANHA

A campanha “Ajudar é o Novo Normal” segue, até o próximo dia 31 de março, com o objetivo de arrecadar alimentos, fraldas, roupas e produtos de limpeza e higiene pessoal para ajudar famílias que vivem em situação de risco – afetadas pela pandemia e enchentes.



Cruz Vermelha Brasileira

Para o presidente da filial joseense da Cruz Vermelha, Marcos Limão, é necessário se sensibilizar com o próximo. A campanha necessita principalmente de alimentos e de produtos de higiene e limpeza. “O momento, mais do que nunca, é de empatia, de realmente ajudar quem necessita”, afirma.

A iniciativa conta com apoio da Droga Bella, Plantão Card, Verge Parceria Estratégica, Studio Neri | SD, Stereo Vale, TV Band Vale e Oversonic Music.

“Ajudar é o Novo Normal”

Para saber mais informações sobre a campanha, acesse o site www.ajudareonovonormal.com.br.