Campanha AACD Teleton 2020 é lançada com diversas novidades

Está no ar a partir desta quarta-feira, 9 de setembro, a 23.ª edição da Campanha AACD Teleton 2020, maratona solidária que tem como objetivo arrecadar recursos para a AACD e divulgar a causa da pessoa com deficiência física. Já é possível fazer doações por meio do site www.teleton.org.br e pelos telefones do 0500 (informações completas abaixo).

Pela primeira vez, as pessoas poderão doar pelo 0500 durante quatro meses, ou seja, desde agora até o dia 31 de dezembro. Além disso, o digital terá um papel fundamental nesse período, promovendo diversas ações de engajamento com influenciadores para captar recursos para a instituição.

Uma grande inovação para esta edição será a live especial que será realizada em 4 de outubro, com a participação de diversos artistas renomados. Já o tradicional programa televisivo, transmitido diretamente dos estúdios do SBT, em São Paulo, será em 6 e 7 de novembro – respeitando todas as medidas para evitar a propagação da Covid-19.

“Este é um ano desafiador para todos nós, mas estamos contentes, diante de todas essas adversidades, em poder realizar um Teleton tão especial, utilizando toda a tecnologia e plataformas digitais que temos disponíveis. E sempre contando com o apoio fundamental do nosso parceiro SBT”, afirma Valdesir Galvan, CEO da AACD.

Com a crise advinda da pandemia do novo coronavírus, a AACD teve prejuízos financeiros, principalmente por conta da queda de receita junto às operadoras de planos de saúde, aumento de custos e necessidades de compras de EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) e menor quantidade de doações ao longo do ano. Por isso, enfrenta um gap de cerca de R$ 50 milhões em seu orçamento anual.

Campanha AACD Teleton 2020

“Diante desse cenário, a Campanha AACD Teleton 2020 se torna ainda mais fundamental. Vimos um grande engajamento de empresas e da sociedade em ações de combate à Covid-19, e esperamos que essa solidariedade continue agora, pois precisamos de doações para manter a nossa atuação com a qualidade e excelência que os nossos pacientes precisam e merecem”, diz Edson Brito, superintendente de Marketing e Relações Institucionais da AACD.

Todas as doações feitas durante a Campanha AACD Teleton são fundamentais para o trabalho da Instituição, que somente nos últimos 10 anos realizou cerca de 10,5 milhões de atendimentos, sendo cerca de 80% via SUS, ou seja, sem nenhum custo direto aos pacientes.



Hoje, a AACD conta com nove unidades localizadas nos estados de São Paulo, Pernambuco, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Também tem na sua estrutura cinco oficinas ortopédicas e um hospital ortopédico. E tem buscado firmar parcerias com entidades da sociedade civil de outras partes do Brasil, para levar o padrão AACD de qualidade e atendimento a quem mais precisa.

Novidades na arrecadação

Uma novidade para este ano fica por conta do tradicional canal telefônico 0500, que já está em funcionamento e pela primeira vez ficará disponível para o recebimento de doações por um período de 120 dias. Também será possível doar para o Teleton por meio dos telefones do 0800, site e SMS a partir de 21 de setembro– quem doar a partir de R$ 80 por meio desses canais tem a opção de ganhar como presente os bonecos Tonzinho e/ou Nina.

Pela primeira vez em sua história, a campanha do Teleton não terá meta de captação. A AACD e o SBT optaram por seguir dessa maneira devido à crise econômica proveniente dos impactos da Covid-19, que impossibilita estipular o valor de arrecadações para este ano.

Além da participação dos padrinhos oficiais do Teleton – os apresentadores Eliana e Celso Portiolli, o cantor Daniel e a influenciadora digital e apresentadora Maísa – a edição 2020 do Teleton também contará com o apoio de outros artistas que acreditam na causa da pessoa com deficiência física. A música-tema desta edição será Pra Ser Feliz, do cantor Daniel. “No ano mais imprevisível da nossa história, no ano em que a pandemia nos afastou de tudo e todos, o Teleton se propõe a unir o que temos de melhor, a solidariedade, a força para ajudarmos uns aos outros, apesar do distanciamento, e a nos reinventar fortalecendo ainda mais nossa luta pela causa da pessoa com deficiência”, ressalta Norma Mantovanini, diretora do Teleton 2020.

Os parceiros já confirmados até o momento na Campanha AACD Teleton 2020 são Assaí, BB Seguros, Drogasil, Hipercard e Riachuelo.

Família símbolo

É por meio das histórias de vida de pacientes que a AACD consegue mostrar a realidade do amplo trabalho que realiza no Brasil. Para esta campanha, dará destaque à trajetória da Mariana de Oliveira, de 38 anos, e seu filho Dudu, de 9 anos. Com doença de Crohn, Mariana teve uma perfuração intestinal seguida de infecção generalizada que causou necrose. Ao completar um ano da amputação das pernas e mãos, Mariana estava em pé e realizando as tarefas junto a seu filho Dudu. “Meu filho nasceu com mielomeningocele e acompanho desde pequeno sua reabilitação na AACD, vejo o cuidado dos terapeutas. Quando chegou a minha vez de precisar de tratamento, sabia que queria ir para a Instituição, pois eles estão preparados para receber não só quem nasce com deficiência, mas também quem adquire alguma”.



Assista ao vídeo da campanha:

https://www.youtube.com/watch?v=jy1s8lBK_ew&feature=youtu.be

Como doar agora

Site: www.teleton.org.br

0500

0500 12345 05 – Para doar R$ 5,00

0500 12345 20 – Para doar R$ 20,00

0500 12345 40 – Para doar R$ 40,00

– R$ 0,39 por minuto, chamadas terminais fixos + Impostos

– R$ 0,71 por minuto, chamadas terminais móveis + Impostos

0800 (a partir de 15/9)

0800 770 1231

– Doações mínimas de R$ 5,00 pode ser feitas via cartão de débito ou crédito. Valores a partir de R$ 10,00 podem ser pagos por boleto, que é enviado via e-mail.

SMS (a partir de 21/9)

Envie mensagem para o número 30265 com a palavra Teleton.

Você receberá uma mensagem para acessar o link da Pagtel

Neste link você menciona o valor a ser doado e a forma de pagamento

Os pagamentos podem ser feitos através de cartão de crédito ou boleto

Bonecos

Tonzinho ou Nina – R$80,00

Tonzinho + Nina – R$150,00

*Os bonecos podem ser adquiridos pelo Site, 0800 ou SMS

AACD

Fundada em 1950, a AACD possui uma infraestrutura completa dedicada à reabilitação e habilitação de pessoas com deficiências físicas e necessidades ortopédicas – composta por um hospital ortopédico, nove unidades de reabilitação e cinco oficinas para fabricação de produtos ortopédicos. Em 2019, realizou mais de 880 mil atendimentos especializados para pacientes de todas as idades, via SUS, particular e convênios, entregou 61 mil produtos ortopédicos e fez cerca de 7.500 cirurgias ortopédicas. Conta ainda com a área de Ensino e Pesquisa, que dissemina os conhecimentos adquiridos ao longo de sua história aos profissionais de todo o País, e com a AACD Esporte, que contribui, por meio da prática esportiva, para a inclusão da pessoa com deficiência. Acesse: aacd.org.br

Teleton

O Teleton é uma campanha de captação de recursos da AACD. A transmissão do programa é realizada pelo SBT e pela Rede da Solidariedade, composta por diversos canais de comunicação. O objetivo é sensibilizar e mobilizar a população em prol da causa da pessoa com deficiência e arrecadar recursos para o tratamento e reabilitação dos pacientes da instituição.

SBT

Em 19 de agosto de 1981, foi inaugurado o Sistema Brasileiro de Televisão. Considerado o canal da família brasileira, o SBT cobre 194 milhões de telespectadores e 64 milhões de lares. Atualmente conta com 110 emissoras em todo país com 24 horas de programação diversificada com participação em de 16% em audiência na Grande São Paulo e 15% da audiência no Brasil. O complexo do SBT tem uma área total de 230.000m² com 74.000m² de área construída. Conta com oito estúdios, somando uma área de mais de 4.400 m² e uma cidade cenográfica de 6.500 m². O SBT é referência em produções infantis e programas de auditório proporcionando o bem-estar da família. Fontes: Kantar IBOPE Media – MW – Grande São Paulo e Regiões Metropolitanas (15 Praças) – Dados Domiciliares (Shr%) – Faixa 24 Horas – Jan a Jul/19 / Kantar IBOPE Monitor (29 Praças) – Dados brutos, sem desconto – Total TV aberta – Jan a Mai/17 / Atlas de Cobertura SBT.