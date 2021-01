Câmera do “Domingão do Faustão”, morre de Covid-19

Faleceu na última semana vítima de complicações da Covid-19, o câmera Gaúcho que integrou por anos, a equipe do Domingão do Faustão.O profissional era conhecido por não sorrir durante o programa e investidas do apresentador Fausto Silva. Em nota foi encaminhada à imprensa pela família.

Gaúcho

“Comunico falecimento do Gaúcho, cameraman que não sorria nunca no ‘Domingão Do Faustão’, ocorrido no dia 28 de dezembro de 2020. O coração não resistiu à Covid-19. Gaúcho deixa mulher, filhos, neto e bisneto aos 81 anos”.

Foto: Divulgação