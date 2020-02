Camarote DaGaroa recebe governador João Doria e personalidades em sua segunda noite de evento

Durante os desfiles das escolas de samba de São Paulo, camarote agitou o Anhembi com a presença de Livia Andrade, Solange Frazão, Luciana Mello, entre outros artistas

Em seu segundo dia de programação, o Camarote DaGaroa, mais uma vez fez uma noite especial para os foliões que curtiram o segundo dia de desfiles das escolas de samba do grupo especial, na noite de sábado (22/2). Com escolas tradicionais na Avenida, como Pérola Negra, Gaviões da Fiel e Rosas de Ouro, o evento contou com a presença de personalidades importantes da capital paulista.

João Doria foi um dos presentes no evento. Ao lado de seu esposa, Bia Doria, o governador tirou fotos com o público e aproveitou para curtir alguns momentos de descontração, dentro de sua agenda política e também falou com a imprensa e convidados sobre os seus planos de expansão do carnaval paulista.

Lívia Andrade também marcou presença no espaço vip após sua estreia na Escola de Samba Pérola Negra. Desfilando nos braços da Santa Sara Kali no último carro, a apresentadora aproveitou para ver os desfiles das demais escolas dentro do camarote.

Entre as outras personalidades que marcaram presença no DaGaroa estavam Solange Frazão e sua filha, Thabata Frazão, o casal de repórteres Mari Palma e Phelipe Siani, a cantora Luciana Mello, os atores Taiguara Nazareth e Julio Oliveira e a ex-Panicat, Tânia Oliveira.

“Só felicidade”

No evento “Só felicidade”, as atrações ficaram por conta do Bloco Casa Comigo, Me Viu Mentiu e a DJ Lari Gadotti. O camarote realiza sua terceira edição, sendo considerado por dois anos consecutivos o melhor de São Paulo e tem por trás um grupo de profissionais experientes no assunto. Entre os sócios, estão Marcos Scaldelai, que já foi presidente da Bombril; Margarete Costa, proprietária da M2 Eventos e que já possui mais de 17 anos de experiência no ramo; Chico Barbuto, responsável por produzir as principais festas de São Paulo e Réveillon Let’s Pipa e Carlos Xavier, que possui mais de 25 anos de experiência no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro.

