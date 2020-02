Camarote Allegria estreia na Sapucaí com famosos e muita gente bonita

Na noite desta sexta-feira, 21/2, o Camarote Allegria, que é conhecido como o mais animado da Sapucaí, abriu as portas para seus 7 dias de Avenida, e contou com uma turma bonita e animada. José Loreto, Milhem cortaz, Karen Junqueira, Ju Xavier, Ricky Tavares, Juliana Alves, Beto Silva, Thiago Rodrigues, Flávio Canto, Thiago Magalhães, Mario Bulhões, e outros artistas passaram por lá e se divertiram até o dia amanhecer.

Juliana Alves e Gui Barros

Milhem cortaz e amigos

José Loreto

Camarote Allegria

Os convidados curtiram o som de diversos DJs, e ainda, o show do mestre do samba Jorge Aragão, que sacudiu a pláteia com seus sucessos. Para quem preferiu a frisa, pôde conferir de perto o primeiro desfile oficial de 2020, com o grupo de acesso.

