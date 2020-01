Câmara tem expediente normal durante o recesso parlamentar

A Câmara de São José dos Campos segue com expediente normal durante o recesso legislativo no mês de janeiro. Os gabinetes dos vereadores e os setores administrativos funcionam de segunda a sexta-feira das 8h às 12h e das 13h30 às 17h30.

A primeira sessão ordinária de 2020 será no dia 21 de janeiro, a partir das 17h30, com transmissão ao vivo pela TV Câmara e redes sociais. As sessões de Câmara acontecem às terças e quintas-feiras.

CAC (Centro de Apoio ao Cidadão)

O atendimento no CAC (Centro de Apoio ao Cidadão) também continua de segunda a sexta-feira das 8h15 às 17h, com distribuição de senha até 16h30. Entre os serviços oferecidos no CAC estão emissão de carteira de trabalho, elaboração de currículo, certidões diversas, atestado de antecedentes criminais, foto 3×4, além de acesso à internet.

E ainda é possível agendar visitas escolares ao Legislativo. O agendamento deve ser feito por um professor ou responsável pelo grupo junto à assessoria de Relações Institucionais da Câmara pelo e-mail visiteacamara@camarasjc.sp.gov.br.

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

O expediente no legislativo é de segunda a sexta-feira das 8h às 12h e das 13h30 às 17h30 (Foto: Elizete Ferreira/CMSJC)