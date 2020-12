Câmara de Cascavel implementa soluções da Elotech em tempo recorde

A Câmara de Cascavel já vem utilizando os softwares de gestão pública da Elotech há cerca de um mês. Isso só foi possível porque a Elotech converteu os dados e implantou as ferramentas em tempo recorde: apenas 24 dias, quando o tempo médio para entrega é de 60 dias.

Para o diretor comercial da Elotech, Rud Rizziolli, os clientes são a prioridade e exceder suas expectativas é um dos diferenciais da empresa. “Em todas as entregas, além de oferecer softwares com tecnologia de ponta, buscamos cumprir nossa missão de melhorar a vida das pessoas através de produtos e serviços de alta qualidade, que permitam uma gestão pública eficiente, responsável e transparente”, afirma.

Para o diretor administrativo da Câmara de Cascavel, Marcos Godoi, o tempo de implantação era o critério de maior preocupação, visto que o contrato com a empresa anterior já havia se encerrado.

“Após o encerramento de um contrato bastante conturbado com a empresa que prestava serviços anteriormente para a Câmara, a nossa equipe administrativa e a equipe técnica da Elotech se uniram para responder ao desafio de implantar os sistemas em tempo recorde. E as equipes conseguiram”, explica o diretor.

“Com a disponibilização de uma excelente equipe técnica para a implantação e treinamento dos servidores públicos da Câmara Municipal de Cascavel, o primeiro contato com a nova plataforma se tornou menos impactante e o início da operacionalização já é uma realidade”, destaca Godoi.

Os produtos de gestão pública da Elotech são garantia de economicidade, transparência nas informações e agilidade na prestação de contas. A Elotech possui software integrado com o portal das transparências, isto é, encaminha as informações necessárias de forma automatizada, facilitando o acesso e evitando o retrabalho de publicação por conta da entidade.

Comemorando 35 anos de atuação em 2020 e com 160 colaboradores, a Elotech oferece tecnologia de ponta, eficiência e transparência para mais de 550 entidades em todo o país. As soluções da empresa maringaense, que cresce em média 30% ao ano, são voltas aos segmentos de educação, saúde, social, recursos humanos, administração, arrecadação e contabilidade. Entre as principais ferramentas desenvolvidas está o Portal Transparência, um dos mais bem ranqueados pelo Tribunal de Contas da União (TCU). A missão da Elotech é fornecer tecnologia de alta qualidade, sistemas que funcionam e serviços que resolvem rapidamente o problema dos clientes.

