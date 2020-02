Calçados ideais para o Carnaval devem priorizar o conforto

Com o Carnaval chegando, é comum se preocupar com as roupas e fantasias que serão utilizadas nos dias de folia. Em 2020, os dias oficiais de festa serão de 21 de fevereiro a 26 fevereiro, mas algumas capitais já estão com os bloquinhos na rua. Para quem vai curtir em São Paulo, os desfiles começam no dia 15 de fevereiro.

A cidade terá cerca de 796 blocos em 861 desfiles, de acordo com a Secretaria Municipal de Cultura, número 71,5% maior do que em 2019. A prefeitura da capital paulista espera que 15 milhões de pessoas aproveitem o Carnaval pelas ruas de São Paulo.

Diante de tantos bloquinhos cheios, é importante priorizar o conforto no momento de preparar a fantasia. Usar shorts, camisetas e tênis feminino pode ser ideal para se manter confortável durante o desfile do bloco.

Saltos e sandálias abertas podem causar lesões nos pés. Isso porque os sapatos altos não são confortáveis para andar por horas em ruas inclinadas ou até de paralelepípedo. Enquanto isso, as sandálias, mesmo que baixas, deixam os pés desprotegidos e, se outra pessoa pisar, pode acabar machucando.

Outra coisa importante para pensar durante a arrumação para o bloquinho é no filtro solar. Normalmente, as temperaturas no Carnaval são altas e os blocos demoram de duas a quatro horas para acabar. É importante escolher um protetor solar ideal para o seu tipo de pele e se proteger mesmo que o dia esteja nublado.



Segurança no Carnaval

Para se manter em segurança, vá em grupo ou com um amigo. É importante levar apenas o necessário, como documento de identidade e dinheiro. Se precisar utilizar cartões em compras durante o Carnaval, ficar atento ao objeto é essencial para evitar os golpes de troca.

Os celulares são constantes alvos. Apenas no último Carnaval de São Paulo, 5.471 ocorrências de roubo e furto de celulares foram registradas entre 1º e 6 de março. No entanto, segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP), esse número representa uma queda de 12% em relação ao ano anterior, que registou 5.767 registros entre roubos e furtos, sendo 3.942 do primeiro e 1.825 do segundo crime.

Foto: Divulgação