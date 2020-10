Cacau Show inaugura sua vigésima quarta Mega Store

A nova unidade, em formato de megaloja, está situada no Shopping Vale Sul, São José dos Campos

A Cacau Show, maior rede de chocolates finos do mundo, inaugura no próximo dia 03 de novembro, sua vigésima quarta Mega Store, no Shopping Vale Sul, em São José dos Campos. Com o objetivo de estimular a experiência do consumidor, o espaço com mais de 300 m² conta com cafeteria completa (e cafés especiais), Linha de Gelato e espaço com os principais personagens da marca para entreter a criançada.





Presidente e fundador da Cacau Show, Alê Costa

“Queremos sempre proporcionar experiências diferenciadas e saborosas aos nossos clientes, as Megas trazem exatamente isso. Nossas lojas possuem espaços incríveis, inspirados no projeto do Complexo Intensidade, local da nossa sede, em Itapevi, que temos orgulho de abrirmos mais uma unidade na cidade de São Paulo”, explica o presidente e fundador da Cacau Show, Alê Costa.





Vigésima quarta Mega Store

Com design inspirador, a megaloja oferece desde o tradicional mix de produtos da marca até opções sofisticadas, como a linha de bombons artesanais Petit Parfait by Alê Costa. Na cafeteria, são oferecidas receitas exclusivas, desde os cafés até as delicadas mousses, disponíveis nas opções Bendito Cacao 65%, laCreme ao Leite, laCreme Branco, LaNut e misto, além dos deliciosos Gelatos.









Expansão do modelo

A primeira unidade do tipo foi aberta no fim de 2017, no Complexo Intensidade, em Itapevi, SP. Depois dela, foram inauguradas mais 22: Morumbi Shopping (São Paulo), Jundiaí Shopping (Jundiaí, SP), Barra Shopping Sul (Porto Alegre), Shopping Anália Franco (São Paulo), Park Shopping São Caetano (São Caetano do Sul, SP), Ribeirão Shopping (Ribeirão Preto, SP), Barra Shopping (Rio de Janeiro), Parque Dom Pedro Shopping (Campinas, SP), Park Shopping (Brasília), Shopping Recife (Recife), Shopping RioMar (Recife), Internacional Shopping Guarulhos (Guarulhos, SP), Park Shopping Barigüi (Curitiba), Minas Shopping (Belo Horizonte), São Bernardo Plaza Shopping (São Bernardo do Campo, SP), Campos do Jordão (Campos do Jordão, SP), Shopping Iguatemi Campinas (Campinas, SP), Shopping Taguatinga (Brasília, DF), BH Shopping (Belo Horizonte), Grand Plaza Shopping (Santo André, SP), ParkShoppingCampoGrande (Rio de Janeiro) e Shopping Metrô Tucuruvi (São Paulo). ¬







CACAU SHOW

Fundada em 1988, a Cacau Show tornou-se a maior rede de chocolates finos do mundo. Atualmente, conta com mais de 2.300 lojas nos principais shoppings, avenidas e ruas comerciais de todo o Brasil. Especialista em chocolates com diferentes intensidades de sabor, a Cacau Show está em constante inovação e oferece uma variedade de produtos para todos os gostos e momentos.

Cacau Show Mega Store



Shopping Vale Sul

Endereço: Av. Andrômeda, 227 – Jardim Satélite, São José dos Campos – SP, 12230-000.