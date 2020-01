Caçapava recebe Primeiro Festival do Torresmo, Churros e Cerveja Artesanal

Evento reúne os melhores expositores da proteína suína do Brasil, além de food trucks com cerveja artesanal e churros

“Festival de Torresmo”

Nos dias 7, 8 e 9 de fevereiro de 2020, Caçapava recebe “Festival de Torresmo” e simultaneamente o “Festival do Chopp” e o “Festival do Churros”, com os melhores produtos de porco, como joelho, costelinha, “pururuca” e as mais diferentes opções de bacon. Ambos pretendem movimentar a região e deixar o aroma irresistível da novidade. O evento acontece na Avenida Brasil, 768, uma das mais conhecidas da região e conta com atrações musicais.

“Festival do Chopp”

Entre opções, as especialidades são pratos de carne de porco. Além dos Food trucks mais variados o Chef Adan Garcia participa do festival com o que há de melhor e mais inusitado quando falarmos de carne suína. O evento conta com os diferentões Churros Gourmet! Para os amantes do típico doce espanhol, as opções empolgam! Do tradicional doce de leite ao salgado de cheddar com cobertura de calabresa. Outra combinação é o churro de doce de leite com toucinho, sim, é essa experiência que você encontrará pelo festival, além da dezena de opções a disposição nos mais de dez carros.

“Festival do Churros”

Mas, não faltam os tradicionais hamburgueres artesanais, brownies saborosos, fondues de frutas fresquíssimas, delicados brigadeiros artesanais, pizzas diferentonas, pasteis, espetinhos, costela e diversas comidas especiais. Sem contar as incriveis cervejarias convidadas. São mais de 100 rótulos com o que se produz de melhor na indústria cervejeira. Já provou uma cerveja de laranja? E um chop artesanal com bacon? Não perca tempo, reserve a data e vá para Caçapava.

Caçapava

E para aproveitar o evento em grande estilo, atrações musicais marcam presença durantes todos os dias:

Sexta, 7/02, a partir das 20h30, Bon Jovi Cover.

Sábado, 8/02, o grupo Olho de Lobo assume o palco com muito rock and roll, a partir das 14h.

Às 17h, tributo à Legião Urbana. E, a partir das 20h, Guns and Roses Cover, encerra a noite de atrações.

Ás 17h, muito rock com covers do clássico Queen.

O dia termina com uma homenagem ao cantor Tim Maia, a partir das 20h.

A entrada e as atrações culturais são gratuitas para toda a família. Os alimentos que forem consumidos são pagos a parte. Os preços dos lanches e pratos variam entre R$ 5,00 e R$ 40,00. Para as crianças será montado um amplo Espaço Kids e no nosso evento os “pets” são bem vindos. A organização é da Focus Produções e Eventos.

Primeiro Festival de Torresmo de Caçapava



Dias 7, 8 e 9 de fevereiro das 12h às 23h

Endereço: Avenida Brasil, 768, Vila Antônio Augusto Luiz, Caçapava – SP

Entrada franca

O evento aceita todos os cartões de débito e crédito

Espaço KIDS e PET amigo.

Preço médio: De R$ 5,00 a R$ 40,00

