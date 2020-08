Caça-níqueis de futebol para esquentar o seu inverno

A esta altura, nós saberíamos quem foi o campeão da Copa América 2020, mas, obviamente, o adiamento do torneio por conta da pandemia da Covid nos fará esperar bastante até vermos nossas estrelas favoritas do futebol de volta à ação. Por que não colocar a sua habilidade no futebol nesses caça-níqueis? Ou simplesmente faça uma visita para conferir os últimos caça-níqueis online.

Football Rules

5 cilindros

25 linhas de pagamento

Retorno ao jogador: 97,06%

Jogue até o apito final com este jogo, em que há um jackpot progressivo estilo bingo esperando para ser ativado. O símbolos deste caça-níqueis incluem camisas, bolas de futebol e o juiz (apitando além de mostrar o cartão vermelho). As combinações vencedores são formadas da esquerda para a direita e devem parar em cilindros adjacentes para que possam dar prêmios.

Obtenha o símbolo do bônus nos cilindros de 1 a 5 para ir para a rodada bônus. Aqui, você irá selecionar um número de giros grátis (entre 3 e 20), assim como um multiplicador (entre 2 e 10), para garantir prêmios ainda maiores. Caso você obtenha símbolos do bônus durante os giros grátis, você ganhará mais giros grátis, mas o multiplicador não será alterado.

Habilite o jogo auxiliar Dollar Ball no canto superior da tela e torça para que torcida esteja do seu lado quando você tentar ganhar o jackpot. Escolha cinco números entre os 49 disponíveis e, assim que começar o jogo principal, os números serão sorteados. O valor dos prêmios pode ser visto na tabela de pagamentos e no caso de acerto de 1-3 números, o valor é fixo. Com 4 números, você ganhará uma porcentagem do jackpot e com 5 números, ganhará tudo.

Top Trumps: World Football Stars

5 cilindros

15 linhas de pagamento

Retorno ao jogador: 95,26%

Entre no gramado virtual e veja como você se sai jogando contra algumas lendas do jogo. Esse caça-níqueis está cheio de recursos que fazem ser impossível parar de jogar – você vai conseguir chegar no fundo das redes? Se conseguir, vai ganhar o jackpot de US$ 500.000 – mas precisará obter cinco curingas estrela.

O bônus “Escolha seu time” permite a você escolher as suas estrelas. Escolha o seu país e o seu adversário e divirta-se enquanto vê três lendários jogadores de cada time surgirem nos cilindros. Se escolher o Brasil, terá as ex-estrelas da terra do samba Ronaldinho, Ronaldo e Kaká fazendo mágica pelos cilindros.

As linhas de pagamento funcionam em ambas as direções – com ganhos da esquerda para a direita para o primeiro time escolhido e da direita para a esquerda para o segundo time escolhido – naturalmente, eles precisam cair em linhas de pagamento ativas para que possam pagar o prêmio.

E por último, há o bônus “Passe a bola”. Quando o símbolo da bola para no cilindro 2 com um jogador do time mandante no cilindro 1, a bola é “passada” para outros jogadores que podem estar nos outros cilindros, trazendo ainda mais ganhos. A regra se aplica da mesma forma no cilindro 4 quando o jogador do time visitante está à direita, no cilindro 5. Sempre que um jogador recebe a bola, um multiplicador de 3x é concedido.

