Bruno Conti/Filipe Bianchini e Edu Piano/Fausto Dallape encerram Rally Jalapão com pódio nos UTVs

Na 6ª edição do rali, dupla Conti/Bianchini foi vice-campeã na UTE, enquanto Piano/Dallape garantiram o 3º lugar na Over Pró. Prova foi válida por três etapas do Campeonato Brasileiro de Rally Cross Country

Terminou no sábado (29) a 6ª edição do Rally Jalapão, no Oeste da Bahia. Dos 115 inscritos 52 eram da categoria UTVs, que protagonizaram disputas acirradas durante os três dias da segunda prova do Campeonato Brasileiro de Rally Cross Country. Com quatro UTVs no grid, a Território Motorsport conquistou dois pódios: Bruno Conti/Filipe Bianchini #155 foram vice-campeões da UTE e Edu Piano/Fausto Dallape #105 finalizaram em 3º lugar na Over Pró.

A dupla goiana, Lélio Júnior/Weberth Moreira #118, completou o rali em oitavo na Super Production (UT3), após driblar algumas adversidades nos dois últimos dias. “Tivemos um problema no motor que prejudicou nosso desempenho, mas conseguimos completar as quatro Especiais. Foi uma boa prova, apesar de ter sido num circuito parecido nos três dias, serviu para colocar poeira no corpo, porque estávamos há quase nove meses sem competir”, afirma o piloto Lélio Júnior, que está em sua segunda temporada pilotando UTVs e tem quase duas décadas de rali.

“Nosso objetivo era voltar à ativa, nos adaptar as novas modificações realizadas no UTV. Não tivemos o resultado desejado, mas são coisas de rali e valeu a pena para treinarmos também. Agora é focar no RN1500 daqui a duas semanas”, completa o navegador Moreira.

Já Rodrigo Luppi/Maykel Justo #106 encerraram o rali na 8ª posição da Pró Elite (UT1). A dupla também aproveitou os três dias em diferentes tipos de terreno, sobretudo com muita areia, para testar as atualizações no novo UTV.

No terceiro e último dia, os competidores encaram a Especial mais curta da prova, com 163 quilômetros. Parte do trecho já havia sido percorrido na sexta-feira (28), mas no sentido contrário. Conti/Bianchini completaram a quarta Especial com o segundo tempo da UTE, enquanto Piano/Dallape em terceiro na Over Pró. Lélio Júnior/Moreira fizeram o 8º tempo da Super Production e Luppi/Justo em 7º na Pró Elite.

Edu Piano/Fausto Dallape #105 terminaram em 3o na Over Pró -Foto:Doni Castilho/DFotos

Participaram do 6º Rally Jalapão 115 veículos, dos quais 52 UTVs, e os demais são motos, quadriciclos e carros. No total os competidores percorreram aproximadamente 1.200 quilômetros, dos quais 700 de trechos cronometrados. Os vencedores desta edição foram: José Hélio/Weidner Moreira (carros), Adrien Metge (motos) e Bruno Varela/Gustavo Bortolanza (UTVs). O Resultado Final completo da categoria UTV pode ser acessado no http://www.chronosat.com.br/res/race.php?mod=3

Próxima disputa da equipe no Campeonato Brasileiro de Rally Cross Country já tem data marcada. Será o Rally RN1500, prova de quatro dias que cruza o litoral e sertão do Rio Grande do Norte, dos dias 10 a 13 de setembro.

Bruno Luppi/Filipe Bianchini #155: vice-campeões do Rally Jalapão na UTE -Foto:Doni Castilho/DFotos

Sobre a equipe – Com 21 anos, a Território Motorsport é uma das equipes mais tradicionais no Rally Cross Country brasileiro. Chefiada pelo piloto Edu Piano (oito vezes campeão do Rally dos Sertões: um na geral dos carros, seis nos caminhões e um nos UTVs), durante 12 temporadas (2002 a 2014) a equipe representou a Ford Racing Trucks/ Território Motorsport e conquistou oito títulos no Caminhões no Sertões. Entre 2011 e 2014, a equipe foi a oficial da Troller na competição. Com a Troller Racing/Território Motorsport, o time sagrou-se bicampeão da prova na Production T2. Movido a desafios, a partir de 2016, Piano passou a desenvolver UTVs para competição e, desde então, a equipe disputa os Campeonatos Brasileiros de Rally Baja e Rally Cross Country, além do Sertões. Em 2018, Edu Piano/Solon Mendes foram Campeões do Sertões nos UTVs (Over 45), o que lhes garantiu o primeiro título na categoria e o sétimo da dupla recordista da competição. No Sertões 2019 o resultado da equipe foi: Piano/Mendes (vice-campeões na UTV Over Pró), Lélio Junior/Weberth Moreira (vice-campeões UTV Super Production) e Rodrigo Luppi/Flavio Bisi (4º na UTV Over Pró). Piano, ao lado de Fausto Dallape, foi Campeão da Mitsubishi Cup 2019, na L200 Triton Sport R e conquistou seu tetracampeonato. Rodrigo Luppi encerrou 2019 como vice-campeão do Campeonato Sertões Series, na UTV Pró, enquanto Lélio Júnior e Moreira foram Campeões do Sertões Series e Vice-Campeões Brasileiros de Rally Cross Country (UTV Super Production). Para conhecer mais sobre a equipe: www.territoriomotorsport.com.br, Facebook: @territoriomotorsport4x4, Instagram: @territoriomotorsport e Twitter @territorio4x4

