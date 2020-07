Bruno Bianco garante que Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda será prorrogado pelo Governo Federal

O Secretário Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Bruno Bianco Leal, abriu a ‘Live JR’, transmitida nos canais digitais da Record, com um dos assuntos mais comentados nesta sexta-feira, dia 03: a prorrogação do BEm (Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda) para trabalhadores formais que tiveram seu contrato suspenso ou redução de jornada de trabalho em decorrência da crise causada pela pandemia da covid-19.

Bruno Bianco Leal

O Secretário defendeu a medida que, segundo ele, preservou muitos empregos. “A medida rendeu aproximadamente 12 milhões de acordos feitos por todo Brasil, que têm preservado o emprego e a renda dos brasileiros. Na próxima semana, o Presidente provavelmente sancionará a MP 936, que veio do Congresso Nacional já aprovada. E tão logo ela seja sancionada, mandaremos um decreto presidencial para prorrogar estas possibilidades para os empregados e empregadores do Brasil”, esclareceu.

O Secretário também afirmou que a medida deve valer por mais dois meses para contratos suspensos e mais um mês no caso de redução de jornada, e acredita que isso ajudará os brasileiros a manter a sua renda. “Faremos quatro meses possíveis de redução dos contratos e quatro meses de redução das jornadas. Isso tende a ajudar muito mais brasileiros a manter seu emprego e sua renda… O valor considerado para o benefício é variável e é um espelho do seguro desemprego.”, explicou.

Sobre o impacto da estimativa de déficit primário nas contas públicas, que deve passar dos 828 bilhões de Reais, o Secretário defendeu a importância do investimento na manutenção de empregos. “Vínhamos de uma política econômica bem conduzida. Estamos preservando a renda, movimentando a economia e preservando empregos e empresas. Quando se perde emprego é difícil retomar, principalmente no Brasil que tem um ciclo demorado. Preservar emprego é fundamental”, explicou, defendendo que o país já começou a recontratar, segundo dados do CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados). Questionado sobre a possibilidade de estender o prazo de pagamento de seguro-desemprego, Bianco afirmou que seu objetivo é evitar desemprego.

Eduardo Ribeiro & Christina Lemos

Aos apresentadores Eduardo Ribeiro e Christina Lemos e o repórter, setorista do poder judiciário Clébio Cavagnolle, Bianco afirmou que um dos legados foi conhecer um grupo de “ultra vulneráveis” no Brasil, considerando não apenas os trabalhadores informais, mas também os invisíveis que, segundo ele, terão a proteção do Estado.

Sobre a elaboração de uma portaria que contempla a lista de doenças que isentam de carência o acesso ao auxílio-doença, Bianco diz que a medida de revisão vai ampliar enfermidades e não excluir as que já estão contempladas. Respondendo aos internautas, Bianco completou: “Nunca se falou de redução. Não toca no auxílio doença, não muda nada para quem está recebendo e nem para quem tem direito. O que muda é a carência a partir do acesso”.

O Secretário falou ainda sobre a possibilidade de formalização de entregadores e motoristas de aplicativos a partir do MEI, além de auxílios que visam contemplar jovens e idosos. Bianco também abordou reformas estruturais a serem inseridas e defendeu a implementação do programa Renda Brasil. Para saber mais acesse a “Live JR”.

‘Live JR’

