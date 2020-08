Bruna Marquezine é o rosto da primeira coleção-cápsula sustentável da Intimissimi

Neste mês a Intimissimi traz ao Brasil a Green Collection, sua primeira coleção-cápsula inteiramente desenvolvida a partir de tecidos sustentáveis inovadores. A linha traz uma ampla seleção de pijamas e malharia em modal e micromodal, confeccionada a partir de tecidos derivados do bambu e certificados pela Lenzing – maior produtor mundial de fibras de viscose, com sede na Áustria.

Green Collection

Para apresentar a Green Collection em grande estilo, a atriz e garota-propaganda da label Bruna Marquezine aparece em duas composições envolventes – um conjunto em cinza claro de sutiã triângulo (R$199,00) e calcinha (R$79,00), e outro em rosa com detalhes em renda preta composto de sutiã balconet Sofia (R$219,00), cinta-liga (R$99,00) e calcinha brasileira (R$79,00).

Complemento especial à coleção principal de Primavera-Verão 20, esta linha de lingerie, pijamas e malhas é feita de materiais certificados, marcados por uma etiqueta identificadora que atesta o uso de materiais de baixo impacto ambiental, certificados pelos fornecedores de cada tipo de tecido:

– rendas que contém fio de poliamida reciclada Qnova® da Fulgar: uma fibra sustentável feita de matérias-primas regeneradas;

– seda certificada pela Bluesign®: para garantir uma cadeia de produção de fibras com o objetivo de melhorar o desempenho ambiental;

– modal por Lenzing e bambu: ambos de fontes renováveis e sustentáveis de madeira.

Cada um destes materiais será indicado na etiqueta da peça, juntamente com as qualidades da fibra, como suavidade, toque macio e leveza dos tecidos. A coleção de estreia conta com duas séries de lingerie: a The Garden Fairy, composta por conjuntos de underwear, body e camisolas em renda macia Q-Nova® by Fulgar; e a lingerie Rare Beauty (mais especificamente, dois sutiãs, Gioia e Sofia, calcinhas brasileiras e um cinto suspensório), que traz a elegância da seda com certificação Bluesign® by Q-Nova® by Fulgar.

Para completar a linha, a marca ainda apresenta uma ampla seleção de sleepwear e uma coleção básica de malhas em modal e micromodal certificada pela Lenzing e em fio derivado de bambu, para um guarda-roupa eclético com múltiplas opções adequadas às diferentes ocasiões.

Bruna Marquezine-Green Collection-Intimissimi

Parceria Intimissimi x Treedom

Aproveitando este lançamento, a Intimissimi oferece uma contribuição tangível para o apoio ambiental por meio de uma colaboração com a Treedom, a única plataforma online no mundo que torna possível plantar uma árvore à distância e seguir o seu ciclo de vida online. Desde 2010, ano de sua fundação, mais de 900.000 árvores foram plantadas na África, América do Sul, Ásia e Itália, diretamente por agricultores locais, contribuindo assim para produzir benefícios ambientais, sociais e econômicos.

Neste momento, a Intimissimi estipulou um acordo com a Treedom para plantar 20.000 novas árvores em diferentes partes do mundo, e pretende estender a iniciativa aos seus clientes: ao comprar R$450 (e ao menos uma peça da coleção Green Collection), o consumidor ganhará um voucher com um código individual para usar no site https://www.treedom.net/en/coupon, escolher qual espécie de árvore gostaria de plantar e em qual país.

A ação no Brasil vai de 24 de agosto a 6 de setembro e mostra o compromisso da marca em apoiar ações sustentáveis práticas, também incentivando seus clientes a seguirem o mesmo caminho e, juntos, iniciarem uma jornada para um planeta mais saudável.

As peças da coleção-cápsula Green Collection já estão disponíveis no site e nas lojas da Intimissimi no Brasil.

SOBRE A INTIMISSIMI

@intimissimibrasiloficial | www.intimissimi.com.br

Fundada em 1996, a Intimissimi faz parte do tradicional grupo Calzedonia, com sede em Verona, Itália, e, desde sua criação é líder no mercado europeu de lingerie. Famosa pela alta qualidade de sua matéria prima e expertise em modelagem, a Intimissimi segue um estilo clássico, romântico e elegante, que conquistou milhares de fãs ao redor do mundo. Chegou ao Brasil em 2012 e de lá para cá não para de crescer. Atualmente, a Intimissimi está presente em 46 países, em mais de 1460 pontos de venda, sendo 69 deles no Brasil.

Bruna Marquezine-Green-Collection-Intimissimi

Intimissimi

@intimissimibrasiloficial

www.intimissimi.com.br