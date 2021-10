BRF AUMENTA EM 20 VEZES SUA CAPACIDADE DE ANÁLISE PREDITIVA PARA EVITAR FRAUDES DIGITAIS

Para aprimorar seus processos internos e evitar fraudes digitais, a área de Compliance da BRF, uma das maiores companhias de alimentos do mundo, investirá R$ 1,5 milhão até 2023 no Sykn, Software as a Service (SaaS), criado pelo Centro de Excelência (CoE) da Votorantim, que tem como objetivo criar abordagens preventivas e analisar cenários de risco. Em operação desde agosto, o sistema possui uma capacidade 20 vezes maior para analisar dados, agilizando a identificação de irregularidades. Com isso, a BRF espera mitigar cerca de R$ 12,5 milhões em fraudes nos próximos dois anos. Esse investimento é parte dos R$ 700 milhões que serão direcionados para iniciativas de transformação digital da Companhia até 2025.

Segundo Reynaldo Goto, diretor de Compliance da BRF, a tecnologia é fundamental para deixar a operação cada vez mais eficiente, combinando inteligência, velocidade e capacidade analítica. O software cria, em média, 22 mil alertas mensalmente, considerando oito cenários e analisando mais de 2 mil fornecedores. “Com o porte e o volume de negócios da BRF, a ferramenta nos ajuda, por exemplo, a criar cenários para cerca de 200 mil transações diárias de pagamento da Companhia, cruzando cada CNPJ com listas restritivas públicas. Ao encontrar irregularidades, o sistema cria um alerta para que possamos atuar de forma precisa e preventiva”, afirma.

“O produto foi criado primeiramente para atender os nossos clientes internos, mas dado o retorno financeiro obtido, o Centro de Excelência decidiu oferecer a plataforma para o mercado. O Sykn é uma solução abrangente que pode ser utilizada em diversas frentes e propósitos, com foco no fortalecimento do ambiente de controles e redução de perdas operacionais nos processos de negócios das empresas. No caso da BRF, apoiamos a área de Compliance na agilidade de suas análises e tomada de decisões relativas as operações transacionais que podem oferecer riscos para a BRF”, explica Irineu Camanho, do Centro de Excelência Votorantim.

Fraudes digitais

Nos últimos anos, a empresa tem realizado importantes ações e melhorias voltadas para controles de risco e fraudes digitais, em âmbitos nacional e internacional. Os investimentos foram concentrados, principalmente, na automatização de processos e controles transacionais, desenvolvimento de treinamentos e capacitação do time de Compliance e na contratação de novas ferramentas. Como resultado dessa evolução, entre 2019 e 2021, o controle de risco aumentou em 24% ano a ano e foi possível mitigar mais de R$ 39 milhões em fraudes.

“Implantar o Sykn foi uma das iniciativas que contribuíram para que tenhamos cada vez mais assertividade e agilidade na tomada de decisões que envolvem alto grau de risco à Companhia, em diversas frentes, melhorando cada vez mais os processos de Governança”, conclui Goto.

BRF

Uma das maiores empresas de alimentos do mundo, a BRF está presente em 117 países. Seu propósito é oferecer alimentos de qualidade cada vez mais saborosos e práticos, para pessoas e seus pets em todo o mundo, por meio da gestão sustentável de uma cadeia viva, longa e complexa, que proporciona vida melhor a todos, do campo à mesa. Dona de marcas icônicas como Sadia, Perdigão e Qualy, a Companhia pauta suas ações nos compromissos fundamentais de segurança, qualidade e integridade. A empresa baseia sua estratégia em uma visão de longo prazo e visa gerar valor para seus mais de 100 mil colaboradores no mundo, mais de 350 mil clientes e aproximadamente 10 mil integrados no Brasil, todos os seus acionistas e para a sociedade.

Votorantim

Companhia brasileira, de controle familiar, com 103 anos de história, que mantém investimentos em diversos segmentos, com estratégia e visão de longo prazo e forte compromisso nas localidades em que atua, gerando impacto positivo para a sociedade. Suas empresas investidas pertencem a setores importantes da economia no Brasil e estão presentes em outros 19 países.

O Centro de Excelência – CoE presta serviços para as empresas da Votorantim em uma estrutura formada pelos Centros de Serviços Compartilhados (CSC), com atuação na prestação de serviços de BackOffice nas áreas de finanças, contabilidade e tributos e recursos humanos; Soluções Imobiliárias (CSI) e de Competência em Tecnologia da Informação (CCTI). Além disso, atua fortemente no desenvolvimento de soluções tecnológicas e conta com três ferramentas em seu portfólio (Sykn, Critera e Avaliei) e outras em fase de desenvolvimento.