Breton e MCLaren: showroom da marca britânica é ambientado com móveis assinados

A Breton – referência no segmento de móveis e objetos de decoração de luxo para áreas internas e externas, assina a ambientação do showroom da loja boutique da MCLaren – marca britânica de carros esportivos e de luxo. Localizada no Itaim, bairro nobre da cidade de São Paulo, a loja possui 800 m² e engloba showroom, setores administrativos, pós-vendas e oficina.

MCLaren

Entre as peças da Breton que farão parte do novo espaço, as autorais marcam presença, como o sofá, poltronas e mesa da linha Parquet assinada por Bianca Barbato, sofá Rei com desenho de Reinaldo Lourenço, as banquetas Marcia e poltronas Melissa do designer Aristeu Pires e o bufett Naomi de Loius Kazan.

Breton

Em mais de meio século de história, a Breton, empresa familiar consolidada no mercado de mobiliário de luxo atua por todo território nacional. Ao todo são 12 lojas, sendo cinco unidades próprias localizadas em São Paulo, incluindo o outlet, além de uma unidade na cidade do Rio de Janeiro e uma na capital federal, Brasília. As franquias estão em pontos estratégicos das regiões brasileiras, como São José dos Campos, Campinas, Salvador, Roraima e Manaus.

Em 2020, a marca inaugurou o e-commerce Breton Casa, que disponibiliza mais de 300 opções de produtos, desde acessórios para compor um cantinho de bar, peças de decoração e até mesmo lustres e esculturas. Para acolher toda estrutura que a marca possui, há dois anos foi inaugurado o parque fabril de São Paulo. Para abrigar aproximadamente 500 funcionários foi necessário optar por um espaço amplo de 15 mil m², equipado com tecnologia e infraestrutura moderna.

