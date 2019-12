Brasileiros confiantes para a 95ª Corrida de São Silvestre

Assim como africanos, os representantes do Brasil também estão confiantes para a 95ª Corrida Internacional de São Silvestre, que acontece nesta terça-feira, dia 31, a partir das 7h25min. Os principais nomes do país na atualidade estarão tentando recuperar o topo do pódio da prova, o que não acontece desde 2010 no masculino, com Marílson Gomes, e 2006 no feminino, com Lucélia Peres. Os competidores conversaram com jornalistas na manhã desta segunda e todos demonstraram estar preparados para esse desafio.

Daniel Chaves da Silva, top 15 na Maratona de Londres deste ano e qualificado para a distância nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020; Wellington Bezerra, vice na Maratona de São Paulo 2018 e 18º na Maratona de Londres (19); Ederson Pereira, campeão Pan-Americano dos 10 mil em Lima (2019) e vencedor da Volta da Pampulha (19); e Tatiele de Carvalho, cinco vezes campeã do Troféu Brasil e quinta na Meia Maratona de Buenos Aires, são os destaques nacionais da 95ª Corrida Internacional de São Silvestre.

Para Ederson, que atravessa uma temporada para lá de positiva, o importante será começar bem. “Estratégia é fazer boa largada e ficar ali no pelotão da frente. Não deixar os africanos desgarrarem. Provavelmente estará calor e isso deve emparelhar a disputa”, disse.

Daniel, por sua vez, destacou a condição de favorito. “A expectativa é sempre alta. São Silvestre é alto nível em tudo: preparação, disputas e expectativas. Tenho uma certa responsabilidade nas costas, por ter me classificado para a maratona em Tóquio 2020, mas também é um orgulho para mim e espero representar bem o Brasil”, enfatizou.

Já Wellington aposta no calor. “Tenho treinado muito, especialmente as subidas, basicamente 99% do meu treino. Faço muito o trabalho de força em rampas. Estou me surpreendendo nas provas pelo Brasil. A minha expectativa é correr na casa dos 45min20s / 46min10s para tentar ficar na briga. Tem outro fator que pode ajudar que é o calor, então se tiver quente, melhor. Sou pernambucano e estou acostumado”, falou animado o atleta.

Tatiele irá para sua nona participação na prova “Estou muito feliz. Foi um ano muito legal para mim. Essa é minha nona São Silvestre. E é sempre uma alegria imensa encerrar o ano participando dessa competição. Estou ansiosa e animada. É sempre bom estar entre as melhores atletas do país. A prova fica mais forte a cada ano e vou fazer o meu melhor. Treinei bastante e espero que seja suficiente para estar no pódio e quem sabe para superar as africanas”, contou.

Força latina

A coletiva também reuniu dois outros destaques latinos. O equatoriano Byron Piedra, campeão sul-americano dos 10 mil metros, e a argentina Diana Orcampo, campeã da Maratona de Buenos Aires em 2019. Ambos também estão com boas perspectivas para a corrida.

O equatoriano Byron Piedra também está motivado para trazer o título para a América do Sul. E, ao ser perguntado sobre a estratégia, disse que a intenção é correr forte, desde o começo. “Essa é uma grande prova. Quero muito estar no pódio. Espero correr em um ritmo forte e rápido, desde o começo e ter força nas pernas para a subida da Brigadeiro. Mas, quero desfrutar a disputa e aproveitar o percurso”, falou o atleta bronze do Equador, e campeão sul-americano dos 10 mil metros.

95ª Corrida Internacional de São Silvestre -Foto:Sérgio Shibuya/MBraga Comunicação

São Silvestre

Diana fará sua segunda São Silvestre, tendo terminado na 11ª posição em 2018. “Gosto muito de correr aqui. Tive um ano bem positivo e quero melhorar meu tempo e estar entre as primeiras colocadas”, disse.

A programação no dia 31 começará às 7h25min, com a largada da categoria Cadeirantes. Em seguida, às 7h40min, será a vez da Elite feminina, ficando para as 8h05min a Elite masculina, Pelotão C, Cadeirantes com Guia e Pelotão Geral.

A infraestrutura do evento é dimensionada para o número oficial de inscritos, não contemplando serviços a atletas sem inscrição (“pipocas”). Como consta em regulamento, não haverá serviços extras e hidratação excedente para atletas sem inscrição.

95ª Corrida Internacional de São Silvestre

