Brasileirão Sub-20: confira como ficou a situação da semifinal da competição

Neste final de semana, os dois jogos válidos pela fase de ida da semifinal do Brasileirão Sub-20 foram realizados envolvendo as quatro equipes que ainda estão no páreo pelo título da competição desta temporada.

De um lado, o Santos recebeu o Flamengo e acabou sendo superado por 2 a 1. Agora o Rubro-Negro joga por um empate em seus domínios para garantir vaga na grande final da competição. Ao Peixe, resta apenas vencer por dois gols de diferença. Caso o Alvinegro praiano vença por um gol de diferença, a vaga na finalíssima será decidida nos pênaltis.

Na outra semifinal, um resultado totalmente surpreendente, principalmente levando em consideração a rivalidade das duas equipes, mesmo se tratando de Brasileirão sub-20. O Palmeiras venceu o Corinthians por nada menos que 5 a 1, e terá larga vantagem para o jogo de volta. O próximo duelo pode fazer com que alguns procurem saber Como Funciona os Handicaps, pois a larga vantagem palmeirense imposta no duelo de vida deixou a vida corintiana muito difícil na competição.

O Brasileirão sub-20 reúne 20 equipes da categoria por todo o Brasil, que se dividem em dois grupos com dez times cada. Após nove rodadas, os quatro melhores times de cada grupo avançam para as quartas de final, em duelos de ida e volta. A grande final da competição, em jogo único, está prevista para acontecer no dia 8 de setembro.

Imagem de Stefan Schweihofer por Pixabay