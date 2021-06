Brasileira Atlhetica Nutrition®️ recebe prêmio inédito na Ásia

Concorrendo com outras grandes empresas de suplementos, Atlhetica Nutrition® venceu o prêmio de Melhor Proteína da Ásia com o Best Vegan®️

Ocorreu nesta quinta-feira, 10, às 18h em Hong Kong (7h pelo horário de Brasília) o Lifestyle Of Health And Sustainability – LOHAS Award, evento que premia os melhores alimentos vegetarianos e veganos de toda a Ásia-Pacífico, em 7 diferentes categorias. É a sexta edição do prêmio que escolhe, com base em laudos técnicos e comprovação científica, os melhores alimentos veganos e vegetarianos em uma região com mais de 1 bilhão de pessoas que não consomem nenhum tipo de carne, e na qual 70% das pessoas são intolerantes ou alérgicas às proteínas do leite.

A premiação é o pontapé inicial da feira LOHAS & Vegetarian Food Asia, que expõe ao público internacional mais de 4 mil produtos vegetarianos e veganos entre grãos, frutas e vegetais, nozes e frutas secas, sementes e ervas comestíveis, bebidas e muito mais. O evento acontece duas vezes por ano e, por lá, premiações e feiras estão liberadas. A expectativa da organização é que o local receba mais de 100 mil pessoas atraídas por bons negócios.

Foto:Divulgação

Best Vegan®️

É a primeira vez que uma empresa brasileira vence com um produto de valor agregado. De acordo com Istal Rubio, empreendedor que representa a marca Atlhetica Nutrition®️ no continente asiático, a notícia de que a Best Vegan®️ foi eleita a melhor proteína entre todos os inscritos foi uma surpresa.

“Nosso grupo possui 15 anos de experiência no mercado asiático, mas o trabalho com Atlhletica Nutrition® é relativamente novo, com aproximadamente três anos, sendo a primeira marca de suplementação alimentar brasileira na Ásia. Fomos convidados a concorrer juntamente com outras gigantes da suplementação entre empresas americanas, europeias e asiáticas, e sinceramente, já havíamos até esquecido que tínhamos submetido nosso produto à avaliação”.

Rubio ainda completa “nos enche de orgulho saber que vencemos uma concorrência de igual para igual com produtos de tantos países, e que a preocupação da Atlhetica com seus ingredientes de qualidade está sendo reconhecida”.

Na cerimônia de entrega dos prêmios, no principal Centro de Convenções de Hong Kong, estiveram presentes além do representante da Atlhetica Nutrition® na Ásia Istal Rubio, o Embaixador Manuel Innocencio de Lacerda Santos, Cônsul-Geral do Brasil em Hong Kong e Macau, e o Secretário Rafael Rodrigues Paulino, Cônsul e Chefe do Setor de Promoção Comercial do Consulado-Geral do Brasil. Ambos foram gentilmente convidados a receber o prêmio com a Atlhetica Nutrition® pelo trabalho conjunto de difusão dos esportes, da culinária e da cultura brasileira na região.

Para o Embaixador Manuel Innocencio, o reconhecimento é de grande importância para a divulgação da imagem do Brasil. “É preciso mostrar aos consumidores que o produto brasileiro não tem apenas bom preço, mas também pode superar os concorrentes internacionais na qualidade em diversos setores”, afirmou.

Ricardo Armando, CEO e fundador da Atlhetica Nutrition®️

Segundo Ricardo Armando, CEO e fundador da Atlhetica Nutrition®️, o prêmio reflete o compromisso da empresa com a qualidade de seus ingredientes e também atesta a seriedade com que o Best Vegan® foi pesquisado, desenvolvido e fabricado.

“Todos os nossos produtos são desenvolvidos visando atender as necessidades do consumidor de uma forma global e não somente regional. Nós estamos extremamente surpresos e orgulhosos com o resultado da premiação. Há mais de 20 anos preservamos sempre a qualidade e o sabor em nossos produtos e, por isso, agradeço a cada um que nos ajudou e ajuda a levar o nome da Atlhetica Nutrition® para todos os cantos do mundo”.

Atlhetica Nutrition®

Com foco em suplementos saudáveis, a Atlhetica Nutrition® possui mais de 200 produtos em diferentes apresentações, que atendem todos os públicos, de crianças a idosos. Com mais de 20 anos de experiência no mercado de suplementação, a empresa conta com uma fábrica de mais de 70 mil metros quadrados no interior de São Paulo, onde consegue fornecer todos os produtos para o Brasil e diversos outros países.