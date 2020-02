Brasil Game Show inicia pré-venda de ingressos para clientes Ourocard Banco do Brasil

De 4 a 27 de fevereiro, portadores do cartão de crédito Ourocard poderão adquirir as entradas para a maior feira de games da América Latina com descontos que chegam a 65% e valores a partir de R$ 59. BGS 2020 será realizada entre 8 e 12 de outubro, no Expo Center Norte, em São Paulo.

A espera acabou para os clientes Ourocard do Banco do Brasil. Nesta terça-feira, 4 de fevereiro, começa a pré-venda de ingressos para a 13ª Brasil Game Show, a maior feira de games da América Latina, com preços até 65% mais baixos. Neste período de pré-venda exclusiva para portadores do cartão de crédito Ourocard, que vai até 27 de fevereiro, a meia entrada individual, por exemplo, pode ser adquirida por R$59, e o Passaporte BGS, válido para os quatro dias abertos ao público, por R$ 177, respectivamente. A BGS será realizada entre 8 e 12 de outubro, no Expo Center Norte, em São Paulo – SP, e ingressos adquiridos com Ourocard dão direito a acessar o evento uma hora antes da abertura para o público em geral.

Ourocard

Clientes Ourocard também já podem garantir seu ingresso para o Camarote BGS, que estreou ano passado e em 2020 promete uma área consideravelmente maior e ainda mais atrações. Além da vista privilegiada para a arena da BGS Esports, o confortável lounge oferece mimos exclusivos, como open drink de energéticos e snacks, sessões de massagem e serviços de barbearia para homens e de beleza para mulheres. Entre as principais novidades desse ano estão espaços VIP nas primeiras fileiras em frente ao palco da arena e meet & greets exclusivos com convidados. O Camarote BGS, válido para os cinco dias do evento, custa R$1599 e pode ser parcelado em até 10 vezes no cartão de crédito.

Ourocard Banco do Brasil

A pré-venda exclusiva para clientes Ourocard Banco do Brasil estará disponível até 27 de fevereiro.

O vídeo oficial da BGS 2019 pode ser visto em https://youtu.be/BUS5uk2uRNo

Brasil Game Show (BGS)

Mais informações, acesse: www.bgs.com.br

Quando: 08 a 12 de outubro (1º dia exclusivo para imprensa e negócios)

Onde: Expo Center Norte

Endereço: Rua José Bernardo Pinto, 333 – Vila Guilherme, São Paulo/SP

Horário: 13h às 21h



Ingressos – pré-venda clientes Ourocard Banco do Brasil

Individual: R$59 (ingresso válido para um dia de evento aberto para público –9, 10, 11, e 12 de outubro)

Passaporte: R$177 (acesso a todos os dias de evento abertos ao público – 9, 10, 11 e 12 outubro)

Passaporte Premium: R$299 (acesso a todos os dias de evento – 8, 9,10, 11 e 12 de outubro). Também permite o acesso diferenciado

Passaporte Business: R$236 (acesso ao evento nos dias 8 e 9 de outubro). Também permite o acesso diferenciado e acesso à área B2B

Camarote BGS (All Inclusive): R$1599 ou 6X de 293,08 (garante entrada exclusiva pelo mezanino em todos os dias de evento. Em 8/10, a entrada é a partir das 15h, e de 9 a 12/10 a partir das 11h30 –uma hora e meia antes da abertura oficial para o público. Ingresso dá acesso a espaços VIPs nas primeiras fileiras da arena da BGS Esports, a duas áreas exclusivas, com lounges, open drink de energéticos e snacks, sessões de massagem, serviços de barbearia para homens e de beleza para mulheres e meet & greet com convidados da feira).

Foto:Rodolfo Moreira/Arquivo

BGS 2020

Sobre a BGS: A Brasil Game Show (BGS) é a maior feira de games da América Latina e uma das maiores do mundo em público e área. Realizada pela primeira vez em 2009, já recebeu mais de 2 milhões de visitantes somando todas edições e, atualmente, ocupa os pavilhões do Expo Center Norte, em São Paulo. Reúne as principais empresas do segmento, é palco dos grandes lançamentos do ano, atrai personalidades da indústria mundial de jogos eletrônicos e abre espaço para estúdios independentes. A BGS é também uma grande oportunidade de negócios que atrai investidores, empresários e profissionais do mercado de games e tem uma forte preocupação social, tendo arrecadado e doado mais de 450 toneladas de alimentos ao longo de suas 12 edições.