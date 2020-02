Brahma Duplo Malte: o encontro de dois tipos de malte que promete surpreender o consumidor

Com mais de 130 anos de história, marca apresenta nova cerveja, que traz a união dos maltes Pilsner e Munique

Cervejaria Brahma

A Cervejaria Brahma começa 2020 com uma novidade: com sua história e conhecimento cervejeiro, a cervejaria traz uma nova opção para os consumidores: a Brahma Duplo Malte. Essa nova cerveja conta com a combinação dos maltes Pilsner e Munich em sua receita, propondo uma nova experiência que promete surpreender os consumidores do primeiro ao último gole.

Brahma Duplo Malte

Na Brahma Duplo Malte, o malte Pilsner traz a leveza e a refrescância, deixando a cerveja com uma cor mais clara, já o Munich contribui para dar mais corpo para a bebida, trazendo um sabor mais maltado e tostado. Tudo isso com a assinatura da Cervejaria Brahma que apresenta mais uma opção em seu portfólio para os diferentes tipos de paladar.

Como tudo o que envolve o universo de Brahma, o consumidor esteve no centro da concepção desta nova cerveja. Fomos ouvi-los para entender o que buscam no mercado cervejeiro. A cada etapa, suas opiniões foram essenciais para os nossos cervejeiros se desafiarem a encontrar novos caminhos e sabores.

Brahma

“Nosso desejo com a Brahma Duplo Malte foi criar uma cerveja com uma combinação de dois tipos de malte, que desse mais sabor e mantivesse a leveza. Com a novidade queremos despertar o interesse do consumidor e, ao mesmo tempo, continuar a conversa cervejeira que iniciamos com o nosso público nos últimos anos reforçando o conhecimento cervejeiro que temos desde 1888”, afirmou José Octávio Freitas, gerente de marketing de Brahma.