Bosch inova quebra-sol com inteligência artificial

A Bosch apresentou na CES 2020, feira tecnológica que acontece até sexta-feira, 10, em Los Angeles (EUA) uma inovação em um dos itens mais esquecidos do automóvel: o quebra-sol, que foi totalmente ressignificado a partir de um visor virtual em tela de LCD transparente que utiliza inteligência artificial e algoritmos para bloquear a luz do sol sem prejudicar a visão de quem conduz o veículo.



O visor virtual vincula o painel LCD a uma câmera de monitoramento do motorista ou ocupante para rastrear a sombra projetada pelo sol no rosto das pessoas. O sistema usa a inteligência artificial para localizar o motorista na imagem da câmera e também para determinar os pontos de referência no rosto – incluindo os olhos, nariz e boca – para que ele possa identificar sombras. O algoritmo analisa a visão do motorista, escurecendo apenas a seção da tela em que a luz bate nos olhos. O restante da tela permanece transparente – o que favorece a visão, já que não há um escurecimento total do display.



“No início do desenvolvimento consideramos que o usuário ajusta o quebra-sol para projetar sombra nos olhos: essa percepção foi essencial para ajudar a simplificar o conceito do produto e impulsionar o design da tecnologia”, afirma Jason Zink, especialista técnico da Bosch na América do Norte e um dos co-criadores do visor virtual.



Não se trata apenas de uma inovação de design, mas de um avanço para a segurança, isso porque para a maioria dos motoristas em todo o mundo, o visor tradicional não é suficiente para evitar a incidência direta da luz do sol nos olhos, que causa cegueira temporária, fato que acarreta o dobro de acidentes de carro do que qualquer outra condição climática. Dados do National Highway Traffic Safety Administration relata milhares de acidentes de carro relacionados ao brilho do sol todos os anos e um outro estudo da entidade indica que o risco de um acidente de carro é 16% maior com incidência direta da luz solar.



“Algumas das inovações mais simples causam o maior impacto, e o visor virtual muda a maneira como os motoristas veem a estrada”, declara Steffen Berns, presidente da Bosch Car Multimedia.



O visor virtual foi reconhecido como a Melhor Inovação durante a CES 2020. A tecnologia também recebeu o prêmio na categoria Entretenimento e Segurança, após alcançar as melhores classificações feitas pelo júri formado por designers, engenheiros e membros da mídia especializada em tecnologia.

Fonte:http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/30413/bosch-inova-quebra-sol-com-inteligencia-artificial