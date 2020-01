Bombeiros recebem nova viatura de incêndio e salvamento

O Corpo de Bombeiros de São José dos Campos recebeu nesta sexta-feira (10/01), um novo caminhão para combate a incêndios e salvamento. A viatura foi adquirida pelo governo do Estado de São Paulo, em investimento de cerca de R$ 600 mil. A entrega foi realizada durante solenidade às 11h no Cefe (Centro de Formação do Professor), na zona norte. A viatura atuará em todos os pontos da cidade.

Corpo de Bombeiros de São José dos Campos

O caminhão, chamado Auto Bomba Salvamento, tem capacidade para transportar 4.000 litros de água e 60 Litros de espuma (LGE) para combate a incêndios.

A viatura para cinco pessoas tem guincho de arrasto de 12 mil quilos, com canhão monitor de 2.000 litros por minuto e três expedições de 1.000 litros por minuto.



O Corpo de Bombeiros de São José conta atualmente com três caminhões Auto Bomba que atuam prioritariamente em combates a incêndio e um caminhão para salvamentos especiais.

A frota inclui ainda um caminhão autoescada com alcance de 40 metros de altura, duas unidades de resgate (ambulâncias) e uma viatura do Grau (Grupo de Regaste às Urgências e Emergências).

Parceria

O comandante do Corpo de Bombeiros de São José e coordenador da Defesa civil na Região Metropolitana do Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira, capitão Antônio Carlos Bernardes, destacou a importância da nova viatura.

“O novo caminhão vem complementar a estrutura de emergência do Corpo de Bombeiros de São José. Vai ajudar muito no combate a incêndios e salvamento em toda a cidade”, disse Bernardes.

“É uma contrapartida do governo do Estado a todo o apoio que a Prefeitura de São José tem dado aos bombeiros para seu trabalho, principalmente através da parceria com a Defesa Civil”, complementou.

São José Unida

A parceria entre o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil integra as ações do programa São José Unida, criado pela Prefeitura em 2017 para integrar o trabalho das forças policiais e instituições com o objetivo de otimizar o serviço prestado à população e diminuir os índices de criminalidade no município, o que tem acontecido de acordo com os estatísticas divulgadas mensalmente pela Secretaria de Estado da Segurança Pública.

Sob a liderança da Administração, participam do programa a Guarda Civil Municipal, DFPM (Departamento de Fiscalização e Posturas Municipais), agentes de trânsito da Secretaria de Mobilidade Urbana, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Técnico-Científica, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Rodoviária Estadual, Polícia Federal, Polícia Ambiental, Corpo de Bombeiros e Detran-SP.

Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Desde o início da atual Administração em 2017, a Prefeitura tem investido na capacitação constante dos agentes municipais e voluntários da Defesa Civil e na compra de novos equipamentos, carros e uniformes para aprimoramento do atendimento à população.

Foto:Rodolfo Moreira