BMW X5 M50i chega ao Brasil e estreia novo canal de vendas no Facebook

A BMW anuncia a estreia de seu novo canal de vendas no Facebook com a chegada do BMW X5 M50i ao Brasil. O potente SUV fabricado em Spartanburg, nos Estados Unidos, aporta no País em agosto. O modelo, desenvolvido pela BMW M Performance, divisão responsável pela concepção das versões de alto desempenho do BMW Group, será oferecido por R$ 628.950 e estará disponível em pré-venda por intermédio da nova plataforma. “A BMW é pioneira em tecnologia e conectividade, e estar presente em novas plataformas representa a evolução do comportamento de consumo digital, já que todos estão cada vez mais conectados”, afirma Jorge Jr., Head de Marketing da BMW do Brasil.

O Facebook Shopping (www.facebook.com/BMWBrasil) abre as portas em grande estilo com a chegada do mais novo integrante da família X5 que oferece aos usuários os mais avançados sistemas assistentes de condução semiautônoma, fortalecendo aspectos como conforto, alta qualidade da experiência de dirigir e a interação entre o motorista e o veículo por meio de tecnologia acessada com praticidade e simplicidade.



O modelo vem equipado com um propulsor de 4.4L com oito cilindros em linha, 530 cv e torque de 750 Nm. O conjunto mecânico dispõe ainda de tração integral e uma transmissão automática de oito velocidades. Esta configuração é responsável por impulsionar o SUV da inércia aos 100km/h em 4,3 segundos, além de permiti-lo alcançar 250km/h como velocidade final.

O BMW X5 M50i oferece ao cliente BMW o pacote Connected Drive, que mantém o veículo conectado à internet o tempo todo sem custos adicionais ao usuário. A tecnologia permite acesso em tempo real a uma vasta gama de recursos, tais como informações de trânsito em tempo real, acesso à plataforma de aplicativos e integração com smartphones. Destaca-se também o Concierge, serviço de suporte e informações para o cliente 24 horas por dia e sete dias por semana, que agrega maior comodidade e a garantia de uma experiência de dirigibilidade impecável a bordo.

O novo modelo dispõe de tecnologias como Gesture Control, que permite ao motorista e passageiro dianteiro controlarem funções do veículo com gestos; Live Cockpit com reconhecimento de voz para comunicação com assistente pessoal inteligente que utiliza inteligência artificial; e Night Vision, recurso capaz de identificar, com antecedência, pedestres e animais na pista e auxiliar o condutor na tomada de decisões em situações de pouca visibilidade.

O sistema de condução semiautônoma permite a direção inteligente em situações como congestionamentos, trânsito lento ou viagens longas. O sistema inclui funções como alerta de mudança de faixa; alerta de tráfego em cruzamento dianteiro e traseiro; assistente de mudança de faixa com sistema ativo de proteção lateral e alerta de evasão. O modelo inclui também o Parking Assistant Plus, que estaciona automaticamente com máxima precisão, economizando tempo e garantindo o conforto do motorista.

O novo BMW X5 M50i traz como destaque no conjunto óptico faróis a laser BMW Laserlight, com um facho de luz com alcance de até 600 metros. O SUV desembarca ainda com seis opções de pintura externa: Branco Alpino, Branco Mineral, Carbon Black, Preto Safira, Cinza Arctic e Azul Phytonic. Há também quatro opções de revestimento, todas em couro merino, nas tonalidades Ivory/ Preto, Preto/ Preto, Café/ Preto e Cognac/ Preto.

Outro destaque no interior é o sofisticado sistema de som premium assinado pela Bower & Wilkins que mantém uma qualidade de som constante e uníssona em todos os assentos do veículo.

Com a criação do Facebook Shopping, a BMW do Brasil reforça seu compromisso em oferecer ainda mais comodidade e opções aos clientes ao ampliar a oferta de canais digitais de venda – a fabricante foi a primeira do segmento premium a inaugurar lojas oficiais no Instagram e no Mercado Livre.

No perfil da marca, os clientes vão encontrar o ícone da loja, visualizar os produtos, condições de pagamento e solicitar uma proposta. Logo depois, o consumidor receberá os contatos da rede de concessionários autorizada para dar sequência ao processo de compra.

Para acessar o BMW Facebook Shopping, clique aqui:

www.facebook.com/BMWBrasil





