BMW Motorrad oferece taxa zero para modelos G 310 R, G 310 GS, F 750 GS Sport e F 850 GS Premium em julho

O mês de julho começa com condições comerciais especiais para compra de motos da linha BMW Motorrad. Os clientes que desejam adquirir os modelos G 310 R, G 310 GS, F 750 GS Sport e F 850 GS Premium, além de três anos de garantia, contam com as três primeiras revisões inclusas, taxa 0% a.m., entrada mínima de 50% e saldo em 24 parcelas mensais.

Modelos G 310 R, G 310 GS, F 750 GS Sport e F 850 GS Premium

A versátil R 1250 RT tem oferta imperdível neste mês: seu preço à vista de R$ 195.500,00 cai para R$ 163.900,00. É possível também adquirir o modelo com financiamento pela BMW Serviços Financeiros por meio do plano BMW Select, com entrada de 30%, mais 24 parcelas mensais de R$ 1.513,00, e parcela final de R$ 106.535,00. Além disso, financiando com a BMW Serviços Financeiros, pode-se incluir até 25% do valor da motocicleta em acessórios e equipamentos originais BMW Motorrad no financiamento para customizar a nova aquisição como preferir.

BMW Motorrad

A BMW Motorrad oferece garantia de três anos válida para motocicletas BMW 0km, desde que estejam dentro das indicações contidas no manual do proprietário. Parte do programa Service Card, a assistência 24 horas, é válido também pelo mesmo período contratual da garantia de fábrica.

BMW Group

Com suas quatro marcas BMW, MINI, Rolls-Royce e BMW Motorrad, o BMW Group é o fabricante líder mundial de automóveis e motocicletas e fornece serviços financeiros e de mobilidade premium. Como uma empresa global, o BMW Group opera 31 instalações de produção e montagem em 15 países e possui uma rede global de vendas em mais de 140 países.

Em 2020, o BMW Group vendeu cerca de 2,3 milhões de automóveis mais de 169.000 motocicletas em todo o mundo. O lucro antes de impostos em 2020 foi de aproximadamente 5,222 bilhões de Euros com receitas de 98,990 bilhões de Euros. Desde 31 de dezembro de 2020, o BMW Group tem uma força de trabalho de 120.726 colaboradores.

O sucesso do BMW Group sempre foi baseado no pensamento de longo prazo e em uma ação responsável. Portanto, a empresa estabeleceu a sustentabilidade ecológica e social em toda a cadeia de valor, a responsabilidade abrangente de produtos e um claro compromisso com a conservação dos recursos como parte integrante da sua estratégia.