BMW M340i xDrive chega para completar gama do Série 3 no Brasil

Esportividade, tecnologia e prazer de dirigir absoluto. Assim podemos resumir o mais potente BMW Série 3 em produção disponível no Brasil. Importado da fábrica Alemanha, onde é produzido em Munique, o novo BMW M340i xDrive Sedan chega para consagrar a gama do Série 3 disponível no mercado nacional. O modelo traz um propulsor de seis cilindros em linha com 387 cv, tecnologia M TwinPower Turbo e 500 Nm de torque que combinados à tração integral e uma transmissão automática esportiva com shift paddle é capaz de registrar 4,4 segundos no sprint de 0 a 100 km/h. A velocidade final é limitada em 250km. Os modos de condução inteligentes permitem que o carro entregue a melhor performance possível, tendo em vista o objetivo do motorista, seja ele em eficiência energética ou esportividade. Disponível na Rede BMW do Brasil e no Instagram @bmwdobrasil, com cinco opções de cores externas e três de acabamento interior, a novidade chega por R$ 426.950. Vale sempre o reforço que o cliente deverá agendar previamente a visita na rede, via telefone, WhatsApp ou redes sociais, de forma a favorecer as atividades vigentes de distanciamento social.

Além da esportividade, o modelo se caracteriza por design, sofisticação e detalhes internos exclusivos – além de alta tecnologia. Equipado com faróis BMW Laser light, Driving Assistant Professional e Parking Assistant Plus, o BMW M340i xDrive possui os mais avançados sistemas assistentes de direção semiautônoma, podendo seguir o automóvel em sua frente com distância e velocidade programáveis, controle de cruzeiro ativo, acionamento automático dos freios, se manter ou evitar mudança inesperada de faixa de trânsito e até mesmo estacionar sozinho com auxílio de câmeras e sensores 360 graus. Como todo BMW, ele sai de fábrica com possibilidade de conexão com internet, informações de trânsito em tempo real e acesso ao BMW Concierge sem custo ao proprietário. O modelo também permite conexão com Apple Car Play sem fios, além de estar apo para receber futuras atualizações automáticas de software pela internet.

BMW Série 3

“O histórico, clássico e detentor de um prazer único de dirigir BMW Série 3 ganha ainda mais esportividade, tecnologia, exclusividade e agora a personalidade de um BMW M”, afirma Roberto Carvalho, Diretor Comercial da BMW do Brasil. “Este modelo chega para reforçar o sucesso da edição “First Edition” que esgotou as unidades antes do lançamento e para complementar a gama global também no Brasil”, reforça o executivo.

Tecnologias de powertrain e chassi desenvolvidas com a experiência da BMW M em pistas de corrida, design distinto, configuração exclusiva e um cockpit criado para o prazer de dirigir – tratando de maneira ainda mais acolhedora os que estão a bordo – convergem para uma experiência extraordinária para o segmento de sedans premium de médio porte.

O novo BMW M340i xDrive Sedan reproduz a essência esportiva que consagra a família Série 3 e a diferencia da concorrência há mais de 40 anos. O BMW Série 3 original iniciou seu legado em 1975, destacando-se, entre outros fatores, por um manuseio extremamente ágil. Motores potentes (principalmente os de seis cilindros em linha), a tecnologia constantemente aprimorada do chassi e o sistema de tração nas quatro rodas – introduzido pela primeira vez na Série 3 – proporcionam uma experiência de direção incomparável desde então.

No M340i xDrive Sedan, a BMW agrega profundidade extra à potência dinâmica: unidade de seis cilindros em linha de 387 cv com tecnologia M TwinPower Turbo, diferencial M Sport, suspensão M Sport (incluindo direção esportiva variável e freios M Sport), além de recursos exteriores M sob medida, formam um pacote composto de maneira harmônica para maximizar o desempenho.

O novo BMW M340i xDrive Sedan alcança de 0 a 100 km/h em 4,4 segundos. Isso torna o veículo meio segundo mais rápido do que os demais integrantes do topo da família Série 3. O motor em linha de seis cilindros desenvolvido exclusivamente para o novo BMW M340i xDrive Sedan se destaca pela entrega instantânea de energia e apetite por rotações, combinado com a suavidade pela qual os motores da BMW são reconhecidos e com níveis de eficiência incomparáveis. A unidade de potência de 3.0 litros apresenta cárter de alumínio, pistões e bielas com peso minimizado e um virabrequim em aço forjado, que juntos aumentam a eficiência interna do motor.



A tecnologia M TwinPower Turbo inclui um turbocompressor de rolagem dupla com resfriamento indireto do ar integrado ao sistema de admissão, injeção de alta pressão distribuição de válvulas totalmente variável (Valvetronic) e eixo comando de válvulas duplo variável (VANOS).



A integração do sistema de turbo alimentação no coletor de aço fundido resulta em um design notavelmente compacto e, ao mesmo tempo, significa que o fluxo de exaustão só precisa percorrer uma distância curta, permitindo que a pressão de carga se desenvolva rapidamente a partir de baixas rotações. A capacidade de resposta da turbina é aprimorada ainda mais por uma redução no momento de inércia da massa de cerca de 25%. E uma válvula (wastegate) de abertura ampla e controlada eletricamente ajuda a manter as emissões baixas.

O sistema de refrigeração – altamente eficiente no novo BMW M340i xDrive Sedan – mantém o motor, transmissão e os freios em sua temperatura ideal, não apenas na direção cotidiana, mas também quando os carros são levados ao extremo esportivo.



Também disponível como opção para o novo BMW M340i xDrive Sedan está o M Technic Package, que adiciona dois radiadores de refrigeração remotos para atender às demandas particularmente altas impostas ao gerenciamento de temperatura nos limites externos da direção esportiva.

O novo motor em linha de seis cilindros ressoa ainda mais em função do escapamento M Sport. O sistema atinge uma nota singular quando os modos SPORT ou SPORT + são ativados. O som que acompanha o crescente aumento da potência do motor cria uma experiência acústica arrepiante para os ocupantes do novo BMW M340i xDrive Sedan.



A nova unidade de força se une com a transmissão Steptronic Sport de oito marchas de última geração proporcionando mudanças de marcha extremamente esportivas. O espaçamento da relação é perfeitamente sintonizado com as características de desempenho do motor, aprimorando o conforto e a eficiência da direção.



O sistema inteligente de tração nas quatro rodas permite uma distribuição totalmente variável da potência entre as rodas dianteiras e traseiras. O BMW xDrive trabalha em conjunto com o sistema DSC (Controle dinâmico de estabilidade) e reage às mudanças na situação de direção com grande precisão e em uma fração de segundo, maximizando a tração, a agilidade e a estabilidade de manuseio em todas as condições climáticas e de superfície.

O novo BMW M340i xDrive Sedan é equipado com o diferencial M Sport. A função de travamento totalmente variável, controlada eletronicamente, no diferencial traseiro, traz uma melhoria apreciável nas habilidades de tração e nas curvas, além de aumentar a estabilidade direcional e a agilidade. O efeito de travamento gerado por um motor elétrico limita a equalização de velocidade entre a roda traseira interna e externa ao fazer curvas, permitindo que o motorista saia da curva com uma dinâmica extraordinária.



BMW M340i xDrive

A tecnologia do chassi desenvolvida para a nova linha BMW Série 3 possui todas as ferramentas para oferecer características de manuseio extremamente esportivas. Com seu peso minimizado e rigidez maximizada, os componentes acentuam a dinâmica das curvas e a precisão da direção, assim como as trilhas largas e as configurações ideais de curvatura das rodas. A suspensão M Sport incluída como padrão no novo BMW M340i xDrive Sedan diminui sua altura de condução em dez milímetros.

A configuração de controle do amortecedor – que faz sua estreia no novo BMW Série 3 – reduz sensivelmente o movimento da carroceria ao suavizar vibrações causadas por superfícies irregulares da estrada e curvas dinâmicas.

Por outro lado, uma potência de parada extraordinária é fornecida pelos freios M Sport, cuja configuração extremamente esportiva é caracterizada pelo deslocamento curto do pedal e um ponto de pressão distinto. Este sistema de freio apresenta uma relação de pedal particularmente direta, juntamente com uma configuração hidráulica especial, composta por pinças fixas de quatro pistões, discos de 348 milímetros nas rodas dianteiras e pinças flutuantes de pistão único com discos de 345 milímetros na traseira. As pinças, pintadas de azul, exibem o logotipo M.

O modelo é equipado de série com rodas de liga leve M de 19polegadas, equipadas com pneus de tamanho misto, medindo 225/40/19 na frente e 255/35/19 atrás.

O BMW M340i xDrive Sedan é equipado com controle climático automático de três zonas (incluindo controle separado das configurações de temperatura e ventilação, tanto para lado do condutor e do passageiro da frente e do compartimento do passageiro traseiro), iluminação ambiente, armazenamento prolongado e um espelho retrovisor que escurece automaticamente.



O novo BMW M340i xDrive Sedan exibe qualidades aerodinâmicas superiores, com vários recursos de design específicos BMW M. O para-choque dianteiro, saias laterais e extremidade traseira foram criados para otimizar o fornecimento de ar para resfriamento. Os elementos de design singulares também incluem a grade de rim BMW com design de malha, escapamentos trapezoidais e spoiler traseiro M na cor da carroçaria.

São cinco as opções de pintura externa para o modelo: Branco Alpino, Preto Safira, Cinza Mineral, Laranja Sunset e Azul Portimao.

Tecnologia e conectividade

O M340i xDrive Sedan dispõe de recursos como BMW ConnectedDrive, que fornece uma série de serviços ao motorista e passageiros. O veículo é capaz de chamar os serviços de emergencia de forma manual ou automática, em caso de acidentes. Por meio do BMW Connected App é possível localizar o veículo, trancar e destrancar as portas, piscar os faróis e acionar a buzina, além de captar imagens de uma projeção 3D do arredor do veículo. Sem a necessidade do aparelho celular, o cliente tem disponível, de forma gratuita, a central do concierge, em tempo integral, para consultar pontos de interesse, reservar sessões de cinema e fazer consultas de todo o tipo. Também, a um clique, está a central de assistência 24H, caso o cliente precise de suporte técnico. O BMW Online apresenta notícias e a previsão de tempo, em tempo real. O Apple Car Play pode ser utilizado sem a necessidade de cabos e o BMW Teleservices envia informações técnicas para o concessionário de escolha do cliente, facilitando e agilizando a manutenção.

Já o BMW Live Cockpit, sistema que inclui painel de instrumentos totalmente digital com 12,3 polegadas e uma tela central sensível ao toque de 10,25 traz o mais inovador assistente pessoal da mobilidade. Com reconhecimento de voz impecável, o assistente pessoal inteligente utiliza de inteligência artificial para conhecer a mobilidade do cliente e facilitar as tarefas ao volante.

O Driving Assistant Professional permite a direção inteligente em situações como congestionamentos, trânsito lento ou viagens longas. O sistema inclui funções como alerta de mudança de faixa; alerta de tráfego em cruzamento dianteiro e traseiro; assistente de mudança de faixa com sistema ativo de proteção lateral e alerta de evasão.



O sistema Parking Assistant Plus, por sua vez, agrega câmera de ré e sensores de estacionamento dianteiro e traseiro, que medem os espaços para estacionar automaticamente. Por meio do sistema, todas as manobras são realizadas com máxima precisão, economizando tempo e garantindo o conforto do motorista enquanto estaciona.



Já o BMW Comfort Access 2.0 traz o acendimento automático das luzes de boas-vindas quando o motorista se aproxima a três metros do veículo com a chave. À 1,5 metro, as portas se destrancam e, afastando-se dois metros, o veículo se tranca novamente.



O BMW Head-Up Display colorido possibilita a projeção de todas as informações necessárias para o condutor em seu campo de visão, a fim de que não se perca o foco no trânsito. As informações apresentadas variam desde rotas do sistema de navegação até avisos de Driving Assistant e velocidade do veículo.

No interior, o painel de instrumentos digitais ostenta a inscrição “M340i”. Outro recurso exclusivo são as soleiras das portas da frente, também com a inscrição da sigla. Airbags duplos frontais, laterais dianteiros e airbags de cortina, dianteiros e traseiros, são outros itens de série. Para finalizar, três são as opções de revestimento em couro Vernasca: Preto/Preto, Mocha/ Preto com costura Mocha e Cognac/ Preto. A garantia do BMW M340i xDrive Sedan é de 24 meses.



Para mais informações sobre a BMW do Brasil, acesse:

www.bmw.com.br



Foto:Divulgação

BMW Group

Com suas quatro marcas BMW, MINI, Rolls-Royce e BMW Motorrad, o BMW Group é o fabricante líder mundial de automóveis e motocicletas e fornece serviços financeiros e de mobilidade premium. Como uma empresa global, o BMW Group opera 31 instalações de produção e montagem em 15 países e possui uma rede global de vendas em mais de 140 países.

Em 2019, o BMW Group vendeu cerca de 2.5 milhões de automóveis mais de 175.000 motocicletas em todo o mundo. O lucro antes de impostos em 2019 foi de aproximadamente 7,118 bilhões de euros com receitas de 104,210 bilhões de euros. Desde 31 de dezembro de 2019, o BMW Group tem uma força de trabalho de 126.016 colaboradores.

O sucesso do BMW Group sempre foi baseado no pensamento de longo prazo e em uma ação responsável. Portanto, a empresa estabeleceu a sustentabilidade ecológica e social em toda a cadeia de valor, a responsabilidade abrangente de produtos e um claro compromisso com a conservação dos recursos como parte integrante da sua estratégia.