BMW do Brasil é a primeira fabricante premium nacional a ingressar no Tik Tok

Para inaugurar a programação, a marca vai criar conteúdos com seus embaixadores como Fiorella Mattheis, Thiago Mansur, Gabriel Wickbold e com o time da paiN Gaming.

A BMW do Brasil reforça seu perfil inovador e tecnológico ao se tornar hoje a primeira fabricante do segmento automotivo premium nacional a ingressar oficialmente no TikTok. A rede social, popular entre os jovens da geração Z (de 16 a 24 anos), alcançou 1 bilhão de usuários ativos em novembro de 2019 e estima-se que mais de 7 milhões de pessoas usem o aplicativo no Brasil. A investida representa o objetivo da marca para interagir com um público-alvo novo, criando lealdade a longo prazo.

Para inaugurar a programação, a BMW do Brasil vai divulgar conteúdos com os embaixadores da marca como Fiorella Mattheis, Thiago Mansur, Gabriel Wickbold e com o time da pain Gaming, além de gerar materiais próprios com vídeos, músicas e filtros.

“A estratégia da BMW do Brasil está voltada para explorar a liberdade criativa com formatos diferenciados e que engajam ainda mais. O Tik Tok é uma plataforma que nos faz pensar de forma ainda mais inovadora e jovem, vai além do formato de conteúdo que as marcas estão acostumadas. Nesse primeiro momento, a ideia é ter uma relação de construção compartilhada e orgânica entre nossos embaixadores com a BMW, aproveitando atributos da marca como alegria, atitude e jovialidade para criar conteúdos dinâmicos”, afirma Jorge Jr., head de marketing da BMW do Brasil.

No Brasil, o Tik Tok faz sucesso nos mais diversos públicos e classes sociais, principalmente entre os mais jovens. Os usuários podem encontrar a marca na plataforma pelo perfil @bmwdobrasil.

“Além dos conteúdos produzidos no perfil da BMW do Brasil no Tik Tok, as demais plataformas digitais da marca e os embaixadores também vão divulgar a ação, gerando ainda mais engajamento e despertando a curiosidade do público em conhecer a BMW nesse novo contexto”, conclui o executivo.

A Ogilvy Brasil é a agência responsável pela conta publicitária da BMW do Brasil, o que envolve as ações de expansão da comunicação digital da marca. Para a estreia no TikTok, o trabalho foi realizado por meio do Content Studio da agência, que atuou no planejamento e produção dos conteúdos.

Com suas quatro marcas BMW, MINI, Rolls-Royce e BMW Motorrad, o BMW Group é o fabricante líder mundial de automóveis e motocicletas e fornece serviços financeiros e de mobilidade premium. Como uma empresa global, o BMW Group opera 31 instalações de produção e montagem em 15 países e possui uma rede global de vendas em mais de 140 países.

Em 2019, o BMW Group vendeu cerca de 2.5 milhões de automóveis mais de 175.000 motocicletas em todo o mundo. O lucro antes de impostos em 2019 foi de aproximadamente 7,118 bilhões de euros com receitas de 104,210 bilhões de euros. Desde 31 de dezembro de 2019, o BMW Group tem uma força de trabalho de 126.016 colaboradores.

O sucesso do BMW Group sempre foi baseado no pensamento de longo prazo e em uma ação responsável. Portanto, a empresa estabeleceu a sustentabilidade ecológica e social em toda a cadeia de valor, a responsabilidade abrangente de produtos e um claro compromisso com a conservação dos recursos como parte integrante da sua estratégia.