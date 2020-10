BMW apresenta versão exclusiva do novo BMW M4 Competition Coupé em parceria com a marca Kith

Apenas algumas semanas após sua estreia mundial, o BMW M apresenta um modelo de edição muito especial do novo BMW M4 Competition Coupé. Criado em colaboração com a marca de lifestyle de Nova York, Kith, a edição especial do esportivo é limitada apenas a 150 unidades globais.

A versão especial do M4 tem como destaque itens exclusivos de design de interior e exterior, inspirados no cenário da moda jovem e influente e replica a parceria entre a fabricante e o artista contemporâneo FUTURA 2000. Ao mesmo tempo, a marca de vestuários oferecerá uma coleção de 96 peças de roupas e acessórios com design exclusivo em todas as suas lojas e online.

Outro item exclusivo do BMW M4 da marca de lifestyle é a pintura no tom Vermelho Cinnabar originalmente usada no modelo E30 M3. Esta cor não está mais disponível para a linha regular da fabricante alemã. O emblema da competição M4 na tampa do porta-malas foi substituído por um logotipo Kith em preto com as convencionais listras BMW M. Este logotipo também aparece em forma iluminada abaixo dos apoios de cabeça nos assentos M Carbon, além das letras Kith gravadas no couro preto dos encostos de cabeça e do console central. As marcas da edição especial também adornam com estilo o capô, a tampa do bagageiro e o volante do esportivo.

