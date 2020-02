Bloco Galinha D’Angola arrasta multidão em São José dos Campos

O bloco Galinha D’Angola arrastou uma multidão de foliões, na manhã deste domingo (23), em mais um dia de festa e diversão do Carnaval de rua de São José dos Campos.

Famílias, casais e grupos de amigos lotaram a rua Prudente Meireles de Morais na concentração do bloco, em frente à entrada principal do Parque Vicentina Aranha, na região central da cidade.

Bloco Galinha D’Angola

Por volta das 10h30, o bloco seguiu pela avenida São João, passou pela rua Madre Paula e retornou pela avenida Nove de Julho. Dois trios elétricos com as bandas Galinha D’Angola e Marcinho Moreira e Bateria Show fizeram os foliões dançar ao som de sambas enredos de escolas do Rio de Janeiro e de marchinhas carnavalescas.

Diversão em família

O casal Ângela Maria e Antônio Jorge de Paula, ambos com 63 anos, chegou antes das 10h para “já ir aquecendo”. Todos os anos eles desfilam no Galinha D’Angola. “Estamos sempre aqui no Vicentina Aranha e gostamos do Carnaval daqui porque é tranquilo. Tem muitas famílias, crianças e as pessoas vêm apenas para se divertir”, disse Antônio Jorge.

Com as filhas Ana Paula, de 7 anos, e Karina, de 5 anos, o casal Michelle e Thiago de Souza aproveitou a festa em família. “De manhã foi uma correria para colocar as fantasias e enfeites. É muito gostoso e uma boa opção para quem não viaja no Carnaval”, afirmou Michelle.

A Prefeitura, por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana, interditou as vias para a segurança dos foliões.

Fotos:Rodolfo Moreira