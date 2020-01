BLOCO DA PRI ABRE O CARNAVAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Depois do sucesso em 2019, vem aí mais uma edição do BLOCO DA PRI. Neste ano, o evento será dia 01/02 (sábado), a partir das 13h, e estará novamente sob o comando da idealizadora do bloco, a cantora PRISCILLA COUTTO.

“Estou muito animada para o BLOCO DA PRI e preparando um repertório especial para agitar os foliões dessa super festa”, comentou a artista.

O evento terá 6 horas de duração e o bloco irá percorrer a Avenida Anchieta (Orla do Banhado). A concentração será na altura do número 195, às 13h.

O BLOCO DA PRI terá um CAMAROTE OFICIAL, que será no VARANDA ESPETINHOS, onde PRISCILLA COUTTO finalizará o percurso. Para aproveitar a estrutura do espaço, o folião precisa adquirir o abadá do evento, no valor de R$ 50,00, que está sendo vendido através do link: https://www.eventbrite.com.br/e/bloco-da-pri-2020-tickets-90828286851?aff=ebdssbdestsearch

Haverá ainda, venda física do abadá no Varanda Espetinho (Av. Anchieta, 619).

Para mais informações do BLOCO DA PRI entrar em contato pelo celular/WhatsApp (12) 99103-0179 ou no Instagram do evento @blocodapri.

As avenidas Anchieta e Borba Gato estarão interrompidas antes e durante todo o evento. A orientação é utilizar aplicativo de mobilidade, táxi e transporte urbano.

O BLOCO DA PRI será aberto ao público, para toda a família e contará com grande estrutura como banheiros químicos, policiamento e ambulâncias. Menores de 18 anos não poderão consumir bebidas alcoólicas.

Dia: 01/02 (Sábado)

Horário: das 13h às 19h

Local: Avenida Anchieta (Orla do Banhado)

Concentração: Avenida Anchieta (altura do número 195 – às 13h)

Venda Online dos Abadás para o Camarote Oficial do evento: www.eventbrite.com.br/e/bloco-da-pri-2020-tickets-90828286851?aff=ebdssbdestsearch

Venda Física dos Abadás para o Camarote Oficial do evento: Varanda Espetinho (Avenida Anchieta, 619)

Valor: R$ 50,00

Informações:

Cel/WhatsApp: (12) 99103-0179

Rede Social: www.instagram.com/blocodapri/